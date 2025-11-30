Заканчивается 2025 год. Недавно в регионе впервые побывала министр здравоохранения нашей страны Акмарал Альназарова. Из сообщений прессы я узнала, что рассматривались проблемы родовспоможения и детства, доступности медобслуживания, которое, несомненно, должно быть лучше.

Службе скорой помощи вручили 50 служебных автомашин. Необходимо отметить, что наша служба скорой помощи является одной из лучших в стране. Это достигнуто главным врачом Ириной Штейгервальд, которая руководила этим учреждением около 20 лет. Все мои мысли связаны с переживаниями за медицину, которой я отдала 40 лет. Это мое личное мнение и думы.

Купей Мальчубаева: «Закрытие педиатрических факультетов было большой ошибкой»

Трудно было всегда

Недавно прочитала интервью председателя Национального центра общественного здравоохранения Министерства Казахской ССР Эрика Байжунусова, где он делится мнением о медицине постсоветского пространства, о мощном медицинском образовании, о временах, когда диагнозы ставились с помощью интуиции и органов чувств врача. Не было никакой техники, кроме рентгенаппаратов. Первый ультразвуковой аппарат появился в Костанайской области в 1988 году - в детской больнице.

Мне с высоты своего возраста и статуса ветерана медицины захотелось высказать свои мысли.

С 3 лет живу в Костанае, который хорошеет с каждым днем, стал чистым и благоустроенным, много зон отдыха, много цветов. Люди, видя это, думаю становятся добрее, больше уважают друг друга. Руководство области и города, уроженцы Костанайщины много делают для блага населения. Бурно развивается машиностроение, много внимания уделяется сельскому хозяйству, селу. Строятся молочно-товарные фермы, улучшаются дороги, строится жилье, население получает в дома чистую воду. Скоро придет природный газ из Актобе, который очень ждут в районах нашей области.

Для здравоохранения это продолжение работы с населением при любом положении в области. В больницах идет внедрение новых методов лечения, проводятся высокотехнологические операции. Приобретается дорогостоящая современная аппаратура. Пациенты нашего региона стали реже выезжать на лечение в другие города и страны. Вспомним период, когда «мы были впереди планеты всей» по медицине. Это свидетельство конференции ВОЗ 1978 года в Алма-Ате.

Я из плеяды руководителей здравоохранения, которым пришлось работать в различных условиях. Трудно было всегда, особенно в первые годы независимости, когда жизнь в очередной раз проверяла медицину на стойкость. Медработники не выходили на митинги, не делали громких заявлений, месяцами не получали зарплату. Начинающие бизнесмены поставляли в больницу вместо зарплаты «в лизинг» картофель, лук, муку, растительное масло и другое.

Было нарушено плановое обеспечение медикаментами, техникой, бельем, питанием. За медицинскими инструментами, шприцами выезжали в Челябинск, Омск, Курган на машинах, тогда еще не было таможни. Спирт делали сами, перегоняя в лаборатории конфискованную водку, переданную нам сотрудниками финансовой полиции.

Несмотря на трудности, наши врачи проходили курсы повышения квалификации в Москве, Ленинграде, Киеве, Алма-Ате, Челябинске. Мне довелось даже выступить на съезде педиатров СССР в Москве по теме «Оказание поликлинической помощи детям г. Костаная». В нашей области работал Герой Социалистического Труда СССР хирург Нариман Газизович Исмагулов, единственный по северному региону нашей республики. Мы не допускали чрезвычайных ситуаций, как в других регионах. Особое внимание уделялось профпрививкам. Подвигом на фоне первых лет независимости нашей республики стала наша победа над такой грозной инфекцией, как полиомиелит. Победа действительно важная, ведь эта болезнь дает стопроцентную инвалидность у детей. По рекомендации ВОЗ мы привили область за несколько дней. Не стало дифтерии, кори, коклюша и других инфекций. Снизилась заболеваемость туберкулезом у детей.

Конечно, исключением стал коронавирус, это ведь была мировая пандемия. Первыми встали на пути инфекции медицинские работники. Это было сродни обстановке при военных действиях. Сначала работали, даже не понимая до конца всего происходящего. Наша область была из последних, куда пришел вирус. Опыт пришел позже, когда появились грамотные протоколы лечения, лекарственные препараты и материально-техническая база. Мы все перенесли горечь утраты родных, близких, друзей, которые могли жить. Я думаю, что руководство и общество недооценили подвиг наших медиков, которые рисковали жизнью, особенно в первые дни. Они сутками не выходили из эпидстационаров, несмотря на то, что дома были семья, дети.

Медицина сложна, как мир. Принципы во все времена «Не навреди» или «Светя другим, сгораю сам» никто не отменял. Наши коллеги помнят это всегда. Отголоски пандемии мы видим и сейчас, некоторые болезни проходят с большими осложнениями, хотя и проводилась реабилитация в центре имени М. Карабаева в Боровском и санатории «Сосновый Бор» в течение трех лет.

Об ошибках и проблемах

Хочется сказать о реформах министерства здравоохранения, которые не всегда считаю положительными.

Закрытие педиатрических факультетов было большой ошибкой. Сейчас это исправлено, после жестоких дебатов и обращений, однако многое упущено. Врач общей практики не может эффективно лечить детей, как это сделает педиатр.

Наряду с этим расформирование детских городских объединений (стационар + поликлиника + школа + детский сад) не улучшило положения. Это были холдинги с ежедневным мониторингом состояния детской медицинской службы. Город, где проживает четверть миллиона человек, должен иметь управление здравоохранения, как было до 2000 года. Есть городские управления по всем отраслям, кроме медицины. Это тоже результат реформ.

Областная детская больница по статусу должна быть координатором оказания медицинской помощи детям в нашей области, начиная с ФАПов. Недавно в республике прошел конкурс «Престиж детской больницы в Казахстане», где 1-е место присуждено областной детской больнице Петропавловска. Преимуществом этой больницы оказалась работа симуляционного центра (учебный комплекс) и отделения госпитальной фармации на фоне других показателей. Наша областная детская больница не только не имеет этих служб, но и даже не имеет собственного здания.

Корпус детской областной больницы был сдан в 1988 году, сейчас он простаивает много лет из-за нашей нерасторопности. Я знаю, что по плану на этой территории должен быть еще один корпус с переходом. Думаю, документы должны быть в архиве. Сегодня, когда в нашей области очень много строят, можно вернуться к этому вопросу, если земля не ушла в частные руки.

Наряду с ремонтом многострадальной больницы можно подумать о новом строительстве за счет возвращенных активов. Можно обратиться к депутатам мажилиса от нашей области. Должны же они оставить свой след! Помню содействие депутата мажилиса Ирины Ароновой в строительстве типовой поликлиники при онкодиспансере. Создание современного медгородка для детского населения - это наш долг перед будущим. Это, если хотите, вопрос национальной безопасности. Типовой инфекционный корпус на территории детской городской больницы был построен по моему ходатайству в 1991 году, тоже при поддержке депутатов.

В наше время за каждым врачом больницы был закреплен район, и этот врач всегда знал показатели по детству, выезжал на консультации к тяжелым больным.

Во все времена главные врачи больницы должны быть компетентны, грамотны, настойчивы и инициативны в вопросах организации своей службы, а не только выполнять указания сверху.

Есть вопрос оказания стоматологической помощи детям. Рост заболеваемости органов пищеварения у детей связан с патологией зубов. Областная детская стоматологическая поликлиника находится в приспособленном помещении много лет. Есть квалифицированные специалисты, но нет условий, а ведь сюда едут со всех районов нашей области. Теснота, узкие коридоры, скученность, крики детей создают стресс и страх у пациентов еще до получения лечения. Поэтому родители с детьми уходят в платные и, конечно, дорогие клиники. Кроме того, поднимается вопрос приватизации данной службы, что недопустимо. Контроль за работой частных клиник не на должном уровне, хотя они и работают по госзаказу. Я, как страстный болельщик футбола, поддерживаю приватизацию клубов, но не детской стоматологии. Это разные вещи. В 2000 году мы отстояли приватизацию Шахматного клуба, где сейчас занимаются дети и пенсионеры, а ведь могло и не быть шахматного клуба.

В 2014 году на мероприятии при акиме области я озвучила вопрос о строительстве общежития для студентов медицинского колледжа и улучшения условий для функционирования детской стоматологии. Вопрос решился через 5 лет, сельские студенты получили комфортное общежитие.

Я думаю, что надо использовать свободные площади. Это, например, здание Дома ребенка, рассчитанное на 150 детей, а находятся там порядка 40-50 детей. Здесь есть все условия для реабилитации, включая бассейн.

Хочу затронуть вопрос кадровых перестановок в руководстве объектами здравоохранения. Руководители, приехавшие из других регионов, как правило, уезжают через короткое время. Видимо, трудно освоиться в коллективе, вникнуть в производственные вопросы, контролировать свое поведение. Или, как говорится в казахской песне, не подошел климат (ауа райы жақпадыма). Получается, выдерживается принцип «Пророков нет в Отечестве моем», а больше работает другой: «Заброшен к нам по воле рока». А может, по старинке работает принцип «телефонное право». Я уверена, что у нас есть кадры для руководства, их просто надо готовить, считаться с мнением коллектива. В наше время проводилось анкетирование среди сотрудников, которое оценивало работу руководителя, это было очень ответственно. Сейчас тоже есть оценка деятельности, проводится аккредитация, работают общественные советы. Активно и грамотно защищает медицинских работников профсоюз Senim, которым руководит наша коллега Татьяна Булгацевич.

Нести свою миссию

Врач в жизни всегда остается в своей профессии. Так учила нас жизнь среди боли и страданий. Хочется пожелать населению и руководству области, чтобы уважали людей, которые оберегают их здоровье, и доверяли им. Коллегам хочу напомнить: нужно достойно нести свою миссию. «Профессия врача - это подвиг», - писал Антон Чехов.

Не могу не вспомнить обращение депутата мажилиса Екатерины Смышляевой в соцсетях к медработникам: «Поздравляю с профессиональным праздником. К сожалению, в современном информационном пространстве на первый план выходят негатив и критика. Слова благодарности, спасение жизни и возвращение здоровья не становятся «вирусными», не попадают в ленты новостей. Но именно они за этими историями - правда и ценность вашей профессии. Поэтому сегодня я хочу не только поздравить, но и попросить прощения за резкие несправедливые слова, за гнев, недопонимание и недооценку вашей работы. Простите нас, пациентов, если мы не всегда умеем быть благодарными и не замечаем ваших подвигов».

Лучшего лично я не слышала в адрес медицинских работников. Рахмет.

Фото из архива «НГ»