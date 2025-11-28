Участники выступили в номинациях «комби стандарт», «single man», «single woman» и «дуо». Танцоры из трёх городов Казахстана состязались в европейской и латиноамериканской программах и продемонстрировали фристайл-номера.

Одно из самых трогательных спортивных событий года прошло в спорткомплексе «Костанай» и было посвящено памяти мастера спорта международного класса Малики Муктаровой.

Человеку знать не дано, сколько времени будет он жить

Короткая жизнь Малики – притча об отчаянной воле, невероятной силе духа и упорстве, даже упрямстве идти к цели через трудности, которые с её ДЦП буквально сковывали по рукам и ногам. Это добрая и мотивирующая история о девушке, которая могла передвигаться только на коляске, но стала надеждой для таких же, как она. Пролетела, как яркий метеор, но оставила глубокий след – и стимул не отставать, и не сдаваться, и не падать духом.

Малика Муктарова. Фото предоставлено организаторами Кубка

Малика Муктарова училась музыке, мечтала когда-нибудь открыть отделение для инвалидов в КРУ. Начала реализовывать себя в объединении «Yмiт-Надежда», где занималась вокалом. В 2015-м её пригласили в паратанцы.

Григорий Зиберов в центре / Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Когда я в том же году пришёл работать в «Yмiт-Надежду», - вспоминает заместитель руководителя спортивного клуба инвалидов, организатор Кубка по паратанцевальному спорту Григорий ЗИБЕРОВ, - для меня это был не только новый старт в работе. Мне вообще было в новинку узнать, что люди с ограниченными возможностями где-то тренируются. Мы поехали на первые республиканские соревнования – в феврале в Караганде проходил Кубок Казахстана, и тогда я эту девочку заметил. И знаете, такой характер был у неё – настойчивость, упорство. Я понял, что из неё обязательно что-то получится. У паратанцоров есть самостоятельная программа - фристайл. Малика выступала в образе кошечки, и заняла всего-то шестое место. Но ведь это был её дебют, впервые на республиканском уровне! Для тренера это неплохой результат, первый шаг, но Малика даже не захотела брать грамоту: шестое место - это не результат! И только когда мы спустя два месяца поехали на чемпионат РК, она уже влилась в тройку призёров.

Малика Муктарова. Фото предоставлено организаторами Кубка

В памятном 2015 году Малика стала пятикратной чемпионкой Костанайской области по спортивно-бальным танцам. Всего год – и она уже выступает на международных конкурсах: 2016, сентябрь – бронза на Кубке мира по спортивным танцам на колясках в Санкт-Петербурге, 2026, ноябрь – она чемпионка Азии по танцам на колясках на Тайване, 2017, июнь – чемпионка Казахстана, 2017, октябрь – две бронзы на чемпионате мира в Бельгии, 2021 – второе место на Кубке мира в Италии, 2022 – медаль высшего достоинства на Кубке мира в Словакии...

Малика Муктарова. Фото предоставлено организаторами Кубка

Фото Игоря НИДЕРЕРА

Бабушка Малики Олбулган АЯГАНОВА вспоминала любимую внучку и даже пригласила посетить их дом:

- Наша Малика была очень активной, лидером была – в школе и в спорте. В Астане сыграла две главных роли в спектаклях, её звали диктором на ТВ. Она всех любила и жалела. Никому по доброте своей не могла отказать, несмотря на здоровье. Было внучке всего 23 года, когда её сердце дало сбой, и третий год уже её нет…

Но дано выбирать одно: как ему с этим временем быть

Танцы на колясках, как средство реабилитации людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а заодно как вид оцениваемых состязаний, возникли в Великобритании в конце 1960-х. Ещё декада – и они уже известны повсюду в Европе; те же самые десять лет прошли, прежде чем эти выступления были введены в программу Паралимпийских игр. В 1997 году прошёл официальный чемпионат Европы в Швеции, а мировое первенство состоялось годом позже в Японии.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

В Казахстане «Танцующие коляски» стали фестивальными с 2009 года именно с подачи «Yмiт-Надежды» и благодаря энтузиазму заместителя председателя этого ОО Аруны ЖАКСАГУЛОВОЙ. Очень скоро инициатива костанайского общественного объединения доросла до общегосударственного статуса.

Член судейской команды костанайского областного Кубка Ксения НУЖНАЯ затруднилась посчитать, в который уже раз оценивает хореографию участников этих особенных спортивных встреч. Она говорит, что судейство танцев на колясках достаточно отличается от обычного.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Хотя как и в обычных соревнованиях, танцоры должны попадать в музыку, держать линию тела – руки, голову и корпус, и если это парный танец – взаимодействовать в паре, соблюсти художественный посыл композиции, а в показательных номерах мы учитываем ещё и общую идею. Конечно, мы по-разному оцениваем конкурсантов в зависимости от категории инвалидности, и если танцор физически не может чему-то соответствовать, например, держать тело – это требование снимается.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

Для участия в паратанцах прибыли 11 спортсменов из Астаны, Костаная и Рудного. Организаторы надеялись на большее количество, ждали маленьких танцоров, да помешала пресловутая дистанционка. Тем не менее, поддержать своих любимцев пришли примерно 130 болельщиков и просто зрителей. И (уж простите за подробности) я проверил – вся специальная инфраструктура в спорткомплексе вполне себе функционировала.

Претенденты на призовые места состязались в номинациях «комби» – это когда колясочник в паре с танцором на ногах, «соло» или «single» – один колясочник, и «дуо» – два параспортсмена. Умножаем на две программы – латиноамериканскую и европейскую.

Алтынай Казбекова - первая слева / Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Я сегодня буду танцевать соло – медленный вальс, самбу и показательный номер, - рассказывает астанчанка Алтынай КАЗБЕКОВА. - Главное, над чем я работаю – мимика и точность движений.

"Комби" в исполнении Аруны Жаксагуловой и Данила Цихлера / Фото Игоря НИДЕРЕРА

Сегодня танцы на колясках объединяют в себе элементы различных стилей от классического балета до уличных баттлов. Обратите внимание на суперлёгкие коляски – у них особая постановка колёс для большей устойчивости. Упорство их владельцев можно сравнить с настойчивостью атлетов на пути к рекордам. Каждый выход - не просто физическое движение, но выражение эмоций и переживаний, создание образа, который говорит о внутреннем состоянии авторов. Они учатся атаковать свои страхи, двигаться вперёд, несмотря на боль и усталость, сродни бойцам единоборств….

В "комби" - Балшекер Кстауова и Владислав Сахно / Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Раньше я считал, что танцы – это никакой не спорт, а, скорее, хобби, - признаётся Григорий Зиберов. - Но у меня всё переменилось, когда я увидел и понял, как танцуют коляски… Это синхронность, колёсико к колёсику, нужна завидная сила и выносливость - а это и тренировки, и чувство ритма, чувство партнёра…

Фото Игоря НИДЕРЕРА

Фото Игоря НИДЕРЕРА

Фото Игоря НИДЕРЕРА

Фото Игоря НИДЕРЕРА

По решению судейской команды у мужчин лучшими в сингле стал Александр Чащин, а у женщин – Юлия Калинина (Рудный) и Аруна Жаксагулова. Первое место во фристайле завоевали соответственно Александр Чащин и Аруна Жаксагулова. Юниорский сингл обозначил победителями Жадаканаз Бактыбекову (фристайл) и Алтынай Казбекову (Астана, общая программа).

Фото Игоря НИДЕРЕРА

Фото предоставлено организаторами Кубка

Номинация «комби» выявила призёров следующим образом: в европейской программе и во фристайле золото у Аруны Жаксагуловой и Данила Цихлера, серебро в этих же номинациях у Балшекер Кстауовой (она, кстати, участница проекта "НГ" "Нужные деньги") и Владислава Сахно.