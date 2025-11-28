Дело рассмотрели в специализированном суде по административным правонарушениям Рудного. Заявление в полицию написал председатель городского маслихата Азамат Искаков. Его возмутила фраза «Насрать я хотела на ваш регламент», которую рудничанка Екатерина КОРЧАГИНА сказала во время публичных слушаний по переименованию улиц.

Фото из архива "НГ"

- В судебном заседании Корчагина Е.С. изначально пояснила, что с вменяемым правонарушением не согласна, поскольку, выступая и излагая свое мнение, со стороны присутствующих была негативная реакция, - говорится в постановлении суда, с которым ознакомился корреспондент «НГ». - Ей не давали сказать, свистели, топали и говорили «регламент, регламент,…». Закончив, свое выступление, находясь в психоэмоциональном состоянии от реакции присутствующих, переживая за свою безопасность, она решила уйти.

В суде Корчагина привела свою интерпретацию сказанного:

- Покидая зал, сказала: «Нас рать…» и имела в виду, что «Нас много таких, кто не согласен…». А как ее выражение услышали и поняли другие присутствующие, это их дело. Нецензурными словами не выражалась, оскорбить кого-либо или проявить неуважение, цели не преследовала.

В постановлении указано, что в ходе судебного заседания Корчагина изменила свою позицию - согласилась с правонарушением и признала свою вину. Просила суд наложить административный штраф и снизить его размер ввиду своего материального положения.

В постановлении также описаны показания участкового Унаева Ж. А., который составил протокол об административном правонарушении:

- Изучив заявление и для правильной квалификации правонарушения, обратился к интернет-ресурсам для установления, относится ли слово «насрать» к разряду нецензурных слов. Сделал выводы, что слово «насрать» является негативным, грубым выражением, и составил протокол.

Адвокат Корчагиной просила назначить филологическую экспертизу. Суд отказал в этом ходатайстве, так как в материалах дела «достаточно доказательств, видеозаписей для объективного рассмотрения дела по существу».

- Высказывание Корчагиной: «Насрать я хотела на ваш регламент» в переносном смысле означает, что ей все равно, безразлично на установленный регламент, и было сказано с явным пренебрежением к окружающим лицам в грубой и непристойной форме, - резюмироваала судья Гульмира ОРАЗАЛИНОВА. - Данное высказывание вызвало негативную реакцию со стороны общества. Обстоятельства совершенного правонарушения подтверждаются протоколом об административном правонарушении, видеозаписями, письменными объяснениями, пояснениями Корчагиной.

Суд не нашел смягчающих и отягчающих обстоятельств, назначив Корчагиной штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге). Штраф подлежит уплате добровольно, не позднее тридцати суток со дня вступления постановления в законную силу.

Постановление суда не окончательное и может быть обжаловано в течение 10 дней.