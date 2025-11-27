Общественные слушания по переименованию улиц состоялись в пятницу, 21 ноября, в актовом зале Молодежного ресурсного центра. Несмотря на рабочий день, мест всем желающим не хватило. Десятки рудничан провели больше двух часов, стоя вдоль стен, многие снимали происходящее на камеры. Организаторы долго отгоняли желающих присесть на первые ряды, зарезервированные для депутатов рудненского маслихата. Народные избранники, которые и должны были принять итоговое решение, строем вошли в зал ровно в 11.00 - к самому началу слушаний.

Напомним, что инициативная группа предложила переименовать ул. 50 лет Октября в ул. Достык и ул. И. Франко в ул. Алии Молдагуловой. До этого в Рудном обсуждались разные варианты и вносились разные предложения, но почему-то только это дошло до общественных слушаний.

Член инициативной группы Нуржан КУНЗАНОВ, проживающий по ул. 50 лет Октября, зачитал по бумажке текст на государственном языке. В своем выступлении он подчеркнул, что предлагает заменить названия улиц на современные, олицетворяющие национальный дух.

На улице расположены...

Сами слушания формально разделили на две части: выступления докладчиков и вопросы из зала. Организаторы не сильно заботились о плюрализме мнений. Практически все выступления докладчиков - либо прямая поддержка переименований, либо разъяснения технических моментов процедуры. Даже нашли и показали выпуск телепрограммы, снятой к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, где рассказывалось о судьбе Алии Молдагуловой.

- Цель проводимой работы - не просто замена старых названий, а формирование ономастического пространства, отражающего национальные ценности, историческую преемственность, патриотизм и дружбу народов, - выступила руководитель отдела культуры акимата Рудного Жанна ДЖАМБУРЧИНА. - Имя Ивана Франко, безусловно, значимо для украинской культуры, однако оно не связано с историей и культурой современного Казахстана. Общая протяженность улицы Франко - 1 390 м, на ней расположены социально значимые объекты: оздоровительный комплекс «Умай», музей, центральная библиотека и автомойка «Люкс». Кроме того, там 3 объекта историко-культурного наследия: боевая машина пехоты в память об участниках войны в Афганистане, обелиск участникам Великой Отечественной войны, статуя Владимира Ленина. В 2022 году проведена масштабная реконструкция аллеи на этой улице: уложена брусчатка, установлены скамейки и обеспечено качественное уличное освещение. А Алия Молдагулова - национальная героиня, символ мужества и любви к Родине.

Джамбурчина также сообщила, что ул. 50 лет Октября появилась на карте города в 1967 году, ее общая протяженность 4 500 м. Отремонтирована и имеет хорошее освещение, проведены работы по благоустройству. На улице расположены колледж, библиотека, школа, городская поликлиника и несколько магазинов.

- Название 50 лет Октября относится к категории исторически устаревших, - отметила руководитель отдела культуры. - Новое название «Достык» символизирует единство и согласие между представителями различных этносов, проживающих как на улице, так и в нашем городе в целом.

Жанна Джамбурчина на упреждение заявила: население не понесет никаких расходов при замене правоустанавливающих документов. Затраты потребуются при установке новых адресных табличек, которые «пройдут в рамках текущих расходов бюджета».

Аргументы за

Отметим, что сторонников переименования на слушаниях собралось значительно больше, чем их оппонентов. Они активно поддерживали своих аплодисментами и выкриками. И освистывали выразителей противоположных точек зрения. Звучали предложения не ограничиваться двумя улицами и внести на карту города имена Ахмета Байтурсынова, Мыржакыпа Дулатова, Ыбрая Алтынсарина и других.

Основные доклады, на которые по регламенту было положено до 7 минут, были практически полностью в поддержку переименований. Некоторые спикеры превышали отведенный регламент на несколько минут, но их никто не останавливал.

- Почему важны новые названия? Потому что это своего рода духовные скрепы, соединяющие сознание людей, - сказал председатель Рудненского городского маслихата Азамат ИСКАКОВ. - У любого гражданина, который произносит название улицы или поселка, должны быть абсолютно похожие ассоциации с этим словом или именем. Из этого и происходит государственная идеология. Одна из таких духовных скреп - это победа в Великой Отечественной войне. Я уверен, что мои детские воспоминания о ветеранах той войны во многом совпадают с воспоминаниями моих сверстников. Алия Молдагулова сделала свой осознанный выбор - защищать нашу общую родину. Мы знаем о ней, о ее судьбе. И поэтому у меня вопрос: почему мы не можем переименовать одну из улиц ее именем?

Искаков рассказал, что чаще всего на вопрос «Кто такой Иван Франко?» ему отвечали: «Украинский поэт и прозаик».

- Но это не так! - возразил председатель маслихата. - В советских учебниках истории сознательно умалчивалось, что он был прежде всего украинским политическим деятелем, лишь потом поэтом. Он - основатель украинской радикальной партии. Он боролся с австро-венгерским империализмом, трижды был осужден и умер во Львове во время Первой мировой. Он поддерживал террор как одну из форм политической борьбы. И возникает вопрос: какое отношение он имеет к истории Казахстана? Его деятельность заслуживает внимания, но не у нас, а в другой стране.

Рудничанин Александр ЗАСКАЛЬКО призвал собравшихся не путать украинского писателя Ивана Франко и испанского диктатора Франсиско Франко.

- Если сейчас на улице провести опрос на тему «Знаете ли вы, кто такой Франко?», я вас уверяю, что 99% не знают, - продолжил он. - Никакого отношения Франко ни к Казахстану, ни к советскому периоду нашей страны не имеет. Говоря об Алие Молдагуловой, мы говорим с вами не просто о смене таблички, мы говорим о восстановлении исторической памяти, о воспитании гражданского самосознания.

В биографии Алии Молдагуловой спикер увидел особый символизм.

- Алия ушла из жизни совсем юной, ей было только 18 лет, - аргументировал выбор нового названия для улицы Заскалько. - Заметьте, она родилась 25 октября - в день, когда у нас празднуют День республики. А высокое звание Героя СССР ей присвоили 4 июля - в день, когда у нас празднуют День государственных символов. Я бывал в школах, общался с детьми и просил их назвать героев Великой Отечественной войны. И в первую очередь дети вспоминали Алию Молдагулову! Даже там, где других не знали.

На публичных слушаниях очень хотел выступить основатель ОО «Поколение KZ» и автор ютьюб-канала «По улицам» Геннадий ИПАТОВ. Он сейчас путешествует по Индии и прислал в маслихат видеообращение из Агры.

- Путешествуя по другим странам и городам, частенько я задумываюсь об одной, достаточно простой мысли, которую некоторые не хотят принимать, времена меняются, эпохи сменяют друг друга, и это нормально, - говорит на видео Ипатов. - Если вы думаете, что вопрос, поднятый в Рудном, уникален, вы ошибаетесь. Это было в разных странах. Меняются не только названия улиц, но даже названия целых стран. Что касается Рудного, мне нравится идея переименовать улицу 50 лет Октября. Новое название всем понятно, всем приятно. И хорошо отражает тему того, чтобы между нами всегда была дружба. Если для кого-то этот вопрос принципиально важен, почему бы и нет... Но для меня принципиально важно, чтобы мой город развивался, чтобы у нас росла промышленность, чтобы у нас появлялись классные городские пространства. И отвлекаться на переименования от действительно важных вещей, на мой взгляд, не стоит. Поэтому я считаю, что городские власти поступают правильно! Мы должны решить этот вопрос сейчас и больше к нему не возвращаться. А продолжить работать на благо города.

Аргументы против

Противников переименования в зале нашлось немного. Зато все они вызвали бурную реакцию собравшихся. Организаторы несколько раз призывали присутствующих «проявлять взаимное уважение, сдержанность, толерантность при выражении своих мнений» и напоминали, что при обсуждении «запрещаются любые высказывания, содержащие неуважительное отношение в части унижения, призывы к вражде, противопоставления по национальному, языковому или иному другому признаку».

Одной из первых против высказалась 88-летняя пенсионерка Таисия ГОРБАЧЕВА.

- Я приехала сюда 18-летней девчонкой по путевке комсомола, - сказала она. - Считаю, что имею полное право от имени тех комсомольцев, а их осталось уже очень немного в Рудном, высказать свое мнение по сегодняшнему вопросу. Я очень негативно отношусь к смене имен очень известных и доступных на таких же не менее известных и доступных. Вот я думаю: ведь название «Достык» уже имеется в городе - это парк большой. Он как раз предназначен для дружбы и отдыха.

Выступление пенсионерки прервал председательствующий на слушаниях депутат Жандос РАХМЕТОВ. Он напомнил под гул аплодисментов, что регламент для выступлений из зала - всего 3 минуты. Пенсионерке выключили микрофон и вскоре она покинула слушания.

Выступление Екатерины КОРЧАГИНОЙ широко разлетелось по социальным сетям и даже республиканским СМИ.

- Я здесь родилась, моя мама строила этот город своими руками, - сказала Корчагина. - Я здесь живу и всеми силами стараюсь помочь городу. Вы все, практически 90% сторонников переименований, ссылаетесь на советское прошлое. Но только хочу напомнить, что Рудный появился благодаря советскому прошлому. Люди, которые здесь живут, они используют то, что было построено при Союзе. Вам дали квартиры, вам дали этот город, вам дали возможность жить, общаться, строить семьи и развиваться. Город растет, и никто не запрещает строить новые улицы и называть их казахскими именами. Говоря об Алие Молдагуловой, вы почему-то забываете о Рахимжане Кошкарбаеве.

Корчагина считает, что название «Достык» для улицы 50 лет Октября «выбрано рандомно»:

- Просто ради переименования, чтобы как угодно назвать. Ладно, мы переименуем ул. Франко. Согласна, что Алия Молдагулова отличилась в истории большой страны, которой уже нет и в которой родилось большинство из здесь присутствующих. У нас к улице Молодой Гвардии примыкают 10 переулков, у которых нет названий. Для чего именно переименования? У нас, что, от этого появятся дороги или станет лучше здравоохранение. Или у нас, может, перестанут свинячить на каждом углу? Или, может, ваши дети станут вести себя так, как положено?

Корчагиной тоже напомнили о регламенте в 3 минуты. Она пыталась дополнить, что обращалась в акимат с предложением назвать одну из улиц именем скончавшегося рудненского журналиста Сергея Петренко, но ей ответили, что «этого нельзя». И заявила: маслихат «лоббирует интересы людей, которые не имеют отношения к истории этого города».

- Если человек идет на работу по ул. Ленина, прогуливается по пр. Комсомольский, а с детьми играет на ул. 50 лет Октября, то о каком казахстанском патриотизме я могу говорить? - возразил Корчагиной под аплодисменты сторонников переименования рудничанин Берик САНДЫБАЕВ, проживающий на ул. Сандригайло. - Каждый день я вижу, как наши дети и вернувшиеся соотечественники впитывают идеологически чуждые названия. Нам нужна среда, которая будет создавать гордость за нашу страну. Предыдущий спикер говорил: «Мы строили этот город». Извините, мы же не группа энтузиастов, которая приехала на чужую землю. Мы не «понаехали»! Мы люди, которые вернулись домой. (Здесь вновь аплодисменты из зала - «НГ»). И что они видят? Когда в СССР устроили голодомор, наши предки покинули свои земли, чтобы выжить. И сегодня они возвращаются, чтобы жить на ул. 50 лет Октября?!

Екатерина Корчагина долго спорила со сторонниками переименований, общалась с полицейскими. Из зала ей кричали, чтобы соблюдала регламент. Тогда активистка выпалила: «Срать я хотела на ваш регламент». Эта фраза особенно задела председателя гормаслихата Азамата Искакова. Он потребовал от полиции, чтобы Корчагину вывели из зала.

- Катя, мы не будем продолжать, пока ты не выйдешь! - обратился Искаков к активистке.

Искаков уже после общественных слушаний написал заявление в полицию с просьбой принять меры к Корчагиной за публичное неуважение к регламенту слушаний. 25 ноября протокол полиции рассмотрели в суде и назначили Корчагиной штраф в 78 640 тенге по статье «Мелкое хулиганство».

Важен голос каждого?

В финале сторонников переименований ждала оглушительная победа. 10 голосов депутатов против одного.

Теперь предложение инициативной группы должны одобрить в республиканской ономастической комиссии.

Сторонники переименований достали оставленные в коридоре флаги Казахстана и на улице сделали с ними несколько фотографий. Корреспонденту «НГ» активист Жалгасбек ДУИСБАЕВ пояснил, что они долго добивались от властей переименования улиц, и эти общественные слушания считают своей первой победой и праздником.

Против переименования проголосовал директор КРЦ «Горняк» Валерий ГИРФАНОВ. Он, как и те депутаты, которые были за, не стал комментировать свою позицию в прессе «без разрешения председателя маслихата».

- По отдельным фактам я могу взять на себя ответственность, что буду давать разъяснения по публичным слушаниям, - объяснил «НГ» Азамат Искаков. - Депутаты опираются на мнение общественности, но одновременно с этим мы имеем свой голос при голосовании.

Единственный голос против от Валерия Гирфанова вызвал бурю негодования и дискуссий в социальных сетях. Например, паблик @kerekemes_kz пишет, что его позицию казахстанцы расценивают как «выступление против казахского языка», а также, что он не поддерживает имя Алии Молдагуловой. Некоторые пользователи даже призывают отправить Гирфанова в отставку.

По этому поводу свое мнение опубликовал рудненский экоактивист и социальный предприниматель Максим ФРОЛОВ:

- Депутат - это не кнопкодав и не статист. У Валерия Гирфанова, как и у любого избранного представителя, есть право на собственную позицию и голос, даже если она не совпадает с настроением большинства. Именно для этого и существует представительная власть, чтобы решения принимались не под давлением эмоций, а через обсуждение разных мнений. Несогласие с переименованием не означает отрицание казахского языка, неуважение к национальным ценностям, пренебрежение к памяти Алии Молдагуловой. Это может быть всего лишь позиция избирателей, которых он представляет, сомнение в уместности или своевременности изменений, желание сохранить исторические названия, требование более широкого общественного обсуждения.

Фролов подчеркнул: хоть он и поддерживает переименование улиц, но «интренет-трибунал» в адрес депутата ему не нравится.

В четверг, 27 ноября, состоится сессия Рудненского городского маслихата. Единственный вопрос в повестке - «внесение на рассмотрение республиканской ономастической комиссии предложения о переименовании некоторых улиц города Рудного».