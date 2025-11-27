Темп роста заболеваемости несколько снизился: если на прошлой неделе наблюдали увеличение числа заболевших в 1,8 раза, то за последнюю неделю, по сравнению с предыдущей, зафиксировано только в 1,6 раза больше случаев ОРВИ. Но, если смотреть на абсолютные числа, за последнюю неделю заболело больше человек, чем ранее.

По данным департамента санитарно-эпидиомилогического контроля, за последнюю неделю зарегистрировано 17 288 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости 2080,4 на 100 тыс. населения. Рост заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей в 1,6 раз (на предыдущей неделе было зафиксировано 10 512 случаев, показатель на 100 тыс. населения - 1 264,9).

Среди заболевших все еще преобладают дети до 14 лет - 65,3% или 11267 случаев. Детей до 1 года - 127 случаев, удельный вес от всех заболевших – 0,7%. Среди беременных зарегистрировано 83 случая ОРВИ. Госпитализировано с ОРВИ 176 человек, с пневмониями - 38.

Всего за 8 недель (недели 40-47) сезона 2025/2026 года зарегистрировано 57 025 случаев ОРВИ, заболеваемость составила 6 862,1. Детей до 14 лет – 34 948 случаев.

Для сравнения в аналогичном периоде предыдущего сезона 2024/2025 года было зарегистрировано 35 752 случая, заболеваемость составляла 4 301,7 на 100 тысяч населения. Так что текущий сезон показал рост в 1,6 раза или на 59,5%. Если говорить о детях до 14 лет, то в прошлом сезоне было зарегистрировано 20 479 случая, что в 1,7 меньше, чем в текущем.

Что касается гриппа, в нынешнем сезоне выявлено 43 случая.