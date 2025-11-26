Наказывать их деньгами департамент торговли стал чаще в 20 раз. С начала года бизнесу предъявлен 61 штраф, в прошлом году за это же время таких наказаний было всего три. Все потому, что с 13 марта 2025 года значительно ужесточилась статья 204-4 КоАП РК.

- Она регламентирует административную ответственность за превышение наценки на социально значимые товары. Теперь, за нарушение сразу назначается штраф без предупреждения. Размер взыскания зависит от категории бизнеса, - поясняла недавно на совещании в городском акимате руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Мира КАЗКЕЕВА. - Предельно допустимая надбавка не должна превышать 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика. Через социально-предпринимательскую корпорацию «Тобол» магазины получают продукты питания 13 наименований из перечня СЗПТ по фиксированным ценам. Перечень пока остается прежним и включает 19 позиций. С начала года из стабилизационного фонда, который формирует СПК, было выбрано и реализовано 2 740 тонн продовольственных товаров.

Казкеева отметила заметное увеличение выборки по сравнению с прошлым годом - больше на 1 000 т. Очень возможно, что это реакция на неудержимый рост цен на продовольствие. Все критикуют малую эффективность стабфондов, но без такого механизма государство пока обходиться не готово.

Тема продовольственной инфляции в последние месяцы регулярно рассматривается на заседаниях правительства. На последнем, 22 ноября, под председательством вице-премьера Серика Жумангарина сообщили, что для замедления этого вида инфляции министерство торговли предлагает расширить список социально значимых товаров. Речь не идет о том, что на них для торговли планируют устанавливать предельные цены. Такой вид регулирования вряд ли вернется. Но за уровнем торговой надбавки намерены установить жесткий контроль.

- Для предпринимателей расширение перечня означает соблюдение установленных требований: прозрачность сделок, оформление договоров, выпуск счетов-фактур, пробитие фискальных чеков, - говорится в Telegram- канале правительства.

Сейчас в перечень СЗПТ включены: мука (1 сорта), формовой хлеб из такой же муки, весовые рожки, гречка, круглозерный рис, белый сахар, соль, а также подсолнечное масло, сливочное масло жирностью 72,5%, картофель, белокочанная капуста, столовая морковь, репчатый лук, яйца 1 категории, молоко и кефир жирностью 2,5% в мягкой упаковке, творог жирностью 5-9%, говядина (лопаточно-грудная часть с костями), мясо кур (окорочка либо бедра и голени по отдельности).

- По итогам анализа продовольственной инфляции во всех регионах мы сформировали топ-30 товаров, которые дают наибольший вклад в рост цен, но не входят в перечень социально значимых, – сказала на заседании правительства вице-министр торговли и интеграции РК Айжан БИЖАНОВА. - Это различные виды мяса, свежая рыба, яблоки, груши, лимоны, чай, сыр, бананы, помидоры, огурцы и другие... Из этого списка мы определили 23 позиции, которые потенциально могут быть включены в перечень социально значимых. Теперь будем обсуждать предложения с бизнесом.

По итогам совещания, пишет informburo.kz, Серик Жумангарин поручил министерству провести обсуждения каждой предлагаемой позиции с бизнес-сообществом, отраслевыми ассоциациями, НПП "Атамекен" проанализировать структуру импорта, вообще товарооборота, чтобы максимально исключить непродуктивных посредников.

