Около 150 спортсменов из 24 стран приняли участие в первых двух этапах юниорского Кубка мира по шорт-треку - ISU Junior World Cup Short Track Astana 2025/26, которые прошли с недельным интервалом в столице Казахстана в Ледовом дворце «Алау».

Юные спортсмены боролись за медали на дистанциях 500 м, 1000 м и 1500 м, а также в мужской и женской эстафетах на 3000 м и в смешанной эстафете на 2000 м.

В составе юниорской сборной Казахстана выступали и две представительницы Костанайской области - воспитанница ДЮСШ №3 Полина Омельчук (тренер Илья Коробейников) из Рудного и воспитанница ШВСМ Анастасия Галечина (тренер Николая Федоренко) также из Рудного.

По итогам первого этапа казахстанские юниоры завоевали пять призовых мест, в том числе два первых, одно второе и два третьих.

Одну из бронзовых медалей завоевала Полина Омельчук, занявшая третье место на дистанции 1000 м с результатом 1 мин. 33,576 сек.

Также Омельчук стала и обладательницей серебряной медали, приняв участие в смешанной эстафете, в которой команда Казахстана показала второй результат - 2.47,380

Полина Омельчук - бронзовый призер этапа юниорского Кубка мира / Фото instagram.com/qysqy_sportmektebi_3_kst

В этих соревнованиях впервые в истории казахстанский спортсмен завоевал две золотые медали. Двукратным победителем этапа Кубка мира среди юниоров стал Богдан Вехов из Астаны, завоевавший золотые медали на дистанциях 1000 м и 1500 м.

Забег на 1000 м возглавляет Полина Омельчук / Фото instagram.com/qysqy_sportmektebi_3_kst

Еще одну награду казахстанские юниоры завоевали в мужской командной эстафете на 3000 м, заняв в ней третье место.

На втором этапе юниорского Кубка мира казахстанские спортсмены также не остались без наград. Они, по сравнению с первым этапом, улучшили свой результат в смешанной эстафете и, пробежав 2000 м в финале за 2 мин. 45,504 сек., финишировали первыми, опередив при этом сильные сборные Южной Кореи (2.45,673) и Китая (2.53,490). Значительный вклад в командную победу внесли на этот раз обе представительницы Костанайской области - Полина Омельчук и Анастасия Галечина, удостоенные золотых медалей.

По итогам двух этапов юниорского Кубка мира будет сформирована сборная Казахстана для участия в чемпионате мира ISU по шорт-треку среди юниоров, который пройдет с 29 января по 1 февраля 2026 года в городе Солт-Лейк-Сити (США).

Сборная Казахстана - победитель этапа Кубка мира среди юниоров в смешанной эстафете / Фото instagram.com/qysqy_sportmektebi_3_kst