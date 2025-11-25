В ноябре 2024 года гормаслихат Костаная после долгих споров впервые снизил ставку розничного налога с 4 до 3%. По новому Налоговому кодексу этот спецрежим с 1 января поглощен специальным налоговым режимом (СНР) на основе упрощенной налоговой декларации. Но право менять ставку у маслихатов осталось.

И костанайские депутаты им воспользовались. 17 ноября прошла сессия, которая утвердила снижение до 3% и на 2026 год.

В Казахстане есть примеры, когда ставка розничного налога уменьшалась местной представительной властью сразу наполовину. Одним из первых этот сделал, например, Темиртау. И держит свои 2%. Костанайские предприниматели до 1 января 2025 года платили розничный налог, как в той же Алматы, по ставке 4%. Но лед тронулся.

Аргументируя необходимость снизить ставку, предприниматели всегда убеждают, что это будет стимулировать выход их из тени и поможет избежать дробления бизнеса, что в конечном итоге обернется выгодой для бюджета. Налоговики же традиционно оперируют суммами, которые не попадут в бюджет.

20 ноября департамент государственных доходов провел семинар по нормам нового Налогового кодекса, на котором выступил и руководитель управления госдоходов по Костанаю Азамат КОЖУКОВ.





- Управлением проведен анализ по лицам, перешедшим на специальный налоговый режим розничного налога, - сказал он. - Всего таких налогоплательщиков 211, доход этой группы составил: в 2024 году -3,7 млрд. тенге, в 2025 году - 2,5 млрд. То есть у них наблюдается снижение доходов на 1,2 млрд. тенге по сравнению с прошлым годом. Например, налогоплательщик, ранее применявший специальный налоговый режим упрощённой декларации имел доход за налоговый период 3 200 000 тенге, сумма налога по ставке 3% составила 96 000 тенге. Он перешел на СНР розничного налога, и сумма дохода не изменилась, что свидетельствует о том, что налогоплательщик продолжает находиться в тени. У налогоплательщиков, перешедших на специальный налоговый режим розничного налога со сниженной ставкой (с 01.01.2025 г.) с 4% до 3%, количество выбитых чеков не увеличилось. Не выбиваются чеки, но при этом имеют доход по POS-терминалам более 200 налогоплательщиков — продолжал Кожуков.

Руководитель управления отдельно отметил, что в Костанае «низкая кассовая дисциплина». В городе зарегистрировано 26 823 налогоплательщика, имеющих контрольно-кассовые машины, однако 9 280 (или 35%) ККМ не пользуются.

- То есть, несмотря на требования законодательства, фискальные чеки они не выбивают, - сказал Кожуков, - а это имеет отношение не только к прозрачности операций, но и к правам потребителей. Чек подтверждает факт оплаты, является определенной гарантией в спорах между покупателем и продавцом.

По данным налоговиков, количество чеков, которые в день выбивает работающая ККМ в Костанае, - 13. И это количество выглядит неправдоподобно.

Признаками нахождения бизнеса в тени, по оценке службы госдоходов, являются также нелегальная занятость работников и занижение фонда оплаты труда.

- По результатам проведенного нами анализа за 1 полугодие 2025 года, из 24 542 индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, 3 545 отражают в своей налоговой отчетности минимальную заработную плату, - привел данные руководитель управления. - Общее количество наёмных работников, по которым начисления производятся исходя из МЗП, составляет 4 567 человек. По каждому из них сумма удержанного индивидуального подоходного налога составляла всего 128 тенге в месяц.

Налоговики произвели свой подсчет, отталкиваясь от размеров среднестатистической зарплаты по Костанаю, и у них получилось, что сумма удерживаемого ИПН должна была достигать 28 231 тенге. На основании чего они сделали неутешительный вывод, что бюджет только на 4 567 «минимальщиках» потеряет в год 1 млрд 547 млн 172 тыс. тенге.

Наверняка все эти выкладки и депутатам городского маслихата были представлены. Однако ставку налога они поднимать не стали.

Кстати, месяц назад на встрече, организованной палатой предпринимателей, опасения по поводу наполняемости бюджета в связи с недопоступлением налогов высказывал председатель маслихата Рудного Азамат ИСКАКОВ.

- Если будет сокращение поступлений в бюджет, какие траты нам ужимать? В 2024 году в Рудном снизили розничный налог до 3%, но мы не видим особого эффекта, – говорил он.

Справедливости ради надо отметить, что тогда представители власти были обеспокоены рисками снижения поступлений в бюджет, связанными отнюдь не только со ставкой одного налога. Костанайские же предприниматели настаивали, что выводы об эффекте от 1-процентного снижения ставки делать вообще рано: даже одного полного года в таком режиме они пока не отработали.

