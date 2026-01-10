Пожалуй, его можно и к закускам причислить, потому что получается сытно. Но при этом легко, что немаловажно для пищевого марафона, который у нас обычно продолжается до середины января. Эффект «сытно и легко» достигается за счет набора продуктов: белки, клетчатка и чуть-чуть углеводов. Ну и вкусно это.

Быстро, сытно, легко - все это про салат с тунцом

Авторство салата приписывают американскому актеру Мэттью Макконахи. По его следам перед Новым годом блюдо готовил обаятельный узбекский кулинар Ифтихор Ханазаров. Доверившись уже его рекомендациям, приготовила и я. Каждый из нас привнес в рецепт небольшие коррективы. Тунец все стерпел.

Режем очищенное плотное яблоко, маринованный огурец/огурцы на некрупные кубики. Ифтихор их распускал на соломку. Но в моей нарезке салат есть удобнее. Красный лук превратить в тонкие полукольца, если крупный - в «четвертькольца». Сполоснуть их холодной водой.

Ремарка: красный лук обычно не такой злой, как коричневый. Но в то же время красный лук в наших овощных лавках - это и не сладкий ялтинский, тот имеет сплюснутые плоские луковицы, их и полукольцами-то не нарежешь, только перьями. Ялтинский можно в салаты без предварительного проветривания и душа отправлять.

Сложив яблоко, огурец и лук в салатник, Ифтихор сбрызнул их 9%-м уксусом, Мэттью брал для этого яблочный. Я вообще обошлась, так как в конце салат заправляют лимонным соком. Дальше в миску пошли сладкая кукуруза, зеленый горошек и размятый вилкой тунец из банки. У меня был в масле, у них - в собственном соку. Но у меня масла оказалось совсем немного, думаю, на вкус это не повлияло. К продуктовому набору надо добавить еще готовой горчицы (у меня нашлась дижонская), слегка все посолить, выдавить сок половины лимона, заправить майонезом. Перемешать. Я подавала на листьях салата. Можно, наверно, и в тарталетки класть. Кстати, часть я съела, снимая пробу, а остальное доела часа через четыре. Вывод: настоявшийся салат вкуснее.

Ингредиенты

На 80 г консервированного тунца - 1 среднее зеленое яблоко, 1 средний маринованный огурец, половина небольшой красной луковицы, 2 ст. л. кукурузы, 2 ст. л. зеленого горошка, 1 ч. л. горчицы, сок 0,5 лимона, 2-3 ст. л. майонеза, соль - при необходимости.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ