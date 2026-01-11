На эти два вопроса, а также штук пятьдесят сопутствующих «Нашей Газете» отвечала директор ТОО «Азурит ПТФ» Светлана ШИПИЛКИНА. Поводом для встречи стало то, что в декабре 2025 года товарищество удостоилось национальной награды в области качества - премии Президента РК «Алтын сапа». В номинации «Лучшее предприятие, выпускающее товары для населения» ТОО было единственной костанайской компанией.

Решение за 7 минут

- Светлана Валерьевна, кроме гордости, что эта премия для «Азурита» значит?

- Получить такое признание престижно, оно долгожданное, для нас это что-то вроде отличной оценки за годы развития. И конечно, это прекрасно для нашей профессиональной и деловой репутации. Уже появились клиенты, которых именно премия сориентировала на нас.

Светлана Шипилкина: «Я заметила, в сложные годы, в кризисы мы - на подъеме» / Фото Олега ПАКА

- Вы упомянули про годы развития - вашей швейной компании в 2026 году исполнится 30 лет, что для любого бизнеса солидный срок. А в сфере легкой промышленности, которая в Казахстане до сих пор живет очень и очень непросто, можно год за два считать. Как вы рискнули ввязаться именно в «швейку»?

- Не поверите - спонтанно. Такое случается в бизнесе. Меня прямо судьба вела. «Азурит» был зарегистрирован в Лисаковске, а в Костанае имел небольшое ателье по пошиву спецодежды. Располагалось оно при магазине, который торговал инструментами. У меня тоже была фирма, вполне устойчивая, которая занималась поставкой и реализацией инструментов. Не знаю, может, поэтому приобрести «Азурит» предложили именно мне. Честно, с хозяйкой ТОО я была совершенно незнакома. Но до сих пор хорошо помню: 2018 год, 18 июля, часов 9 вечера, я сижу дома на кухне и почему-то поглядываю на телефон, хотя никто мне звонить не обещал. И звонок раздался.

- Прямо как в кино...

- Ну да. Но было в жизни. Женщина попросила о встрече, сказала, что предприниматель, что уезжает из страны и предлагает мне купить ее бизнес. И я на встречу согласилась. На следующий день - это был мой день рождения - мы с нею увиделись, поговорили. Я поехала домой, а езды до дома было минут семь, когда добралась, решение уже приняла: покупаю.

Купила не пустышку

- Погодите, и даже ни с кем не советовались?

- Папы, а он у меня был предприниматель, к тому времени уже не стало, к сожалению. Мужу, конечно, рассказала. Обсуждали вместе. Но он в таких ситуациях право решать оставляет за мной. Так что семь лет назад «Азурит» стал моей компанией с регистрацией в Костанае.

От небольшого цеха к масштабам швейной фабрики, которую планируют еще расширять - такова стратегия этого производства / Фото Галины КАТКОВОЙ

- Может, вопрос не по делу, но вы сами-то шить умеете?

- Не умею совсем.

- И при этом купили, во-первых, производство, во-вторых, такое специфичное, как швейное. Смело. Все-таки на что рассчитывали?

- На себя, свои опыт, энергию, интуицию... Да мало ли. Про опыт - он у меня в бизнесе к 37 годам реально был немалый. Я деньги умудрялась зарабатывать еще в классе шестом-седьмом. Например, возила по школам и продавала бланки табелей. 300 тенге в месяц зарабатывала, когда тенге только входил в обиход, и для моего возраста это были нормальные деньги. И потом... вот есть семьи врачей, где ребенок растет в атмосфере постоянных профессиональных разговоров, планов, обсуждения проблем. И почти на 100 процентов ясно, что он станет доктором. А у меня, я уже говорила, папа был в бизнесе, я довольно рано начала ему помогать. Он брал меня с собой в командировки, я ему документы заполняла. Слушала, делала что-то, набиралась знаний. Примерно с 22 лет я была уже в своем бизнесе. Поэтому компанию я купила, конечно, в новой для себя сфере, но ни дня не пожалела, так как взяла ее не пустую, а с несколькими заключенными контрактами и с именем, репутацией. Часть сегодняшних клиентов досталась от того «Азурита» в наследство. Да, оборудование было старовато, лет по десять машинкам. Да, ткани мы взяли на миллион практически неликвидной, до сих пор на складе лежит. Но это уже была моя забота: модернизировать, расширить клиентскую базу, развить производство. Для того и брала компанию. Конечно, первый год был очень сложным. Поначалу, когда мы стали ездить по выставкам и я слушала профессиональный сленг специалистов, в том числе и моих, я не понимала вообще ни-че-го. Училась. Вникала. Осваивала. Учусь до сих пор.

Доросли до цифровизации

- Светлана Валерьевна, еще сравнительно недавно об «Азурите» говорили, как о швейном цехе, теперь у вас фабрика. Сейчас у вас на двери висит объявление о приеме швей. Сколько у вас работающих?

- Изначально швей было 12. На днях мы взяли на работу 11, то есть сразу почти столько же, а работающих на предприятии сегодня 111. Сейчас наше производство располагается на трех этажах, в 2024 году мы ввели в эксплуатацию новые площади, с тех пор про нас стали говорить «фабрика». Но я уже вижу, что надо планировать строительство четвертого этажа.

- А предел своему наращиванию мощностей какой-то ставите?

- Ну, мы же не механически расширяемся. У нас на предприятии происходят, прежде всего внутри, принципиальные изменения. Например, модернизация оборудования и увеличение производственных площадей позволили нам перейти от пошива изделия одной швеей к операционному типу работы. Это особенно важно при выполнении крупных и сложных заказов. К тому же меняет запросы к швеям, чья специальность для нас массовая. Если раньше нам нужны были только очень профессиональные, то для операционки требования попроще, а это существенный момент для решения кадровых проблем.

- Кому выгоднее такой переход, владельцу бизнеса или работникам?

- Это прямо вопрос вопросов. Подтверждаю то, что часто говорят на бизнес-тренингах: все новое работниками чаще всего воспринимается в штыки, учиться, а тем более переучиваться, менять профессиональные привычки никто не горит желанием. У нас на стадии внедрения операционки несколько человек даже уволилось. Психологически упорство понятно: то человек за результат отвечал один и работу выстраивал под себя, а теперь изделие шьет команда и один работник зависит от дисциплины и добросовестности остальных. Это сложно принять. Когда меня швея с 30-летним стажем убеждает, что «нет, не пойдет это все, только хуже будет», я начинаю сомневаться. И несколько раз я реально отступала.

Очень помог с внедрением специалист по консалтингу, которого мы наняли за рубежом и который нам почти полтора года ставил производство на современные рельсы. Он изучал рабочие места: допустим, как швея кладет крой, с какой стороны его берет, сколько она тратит на непродуктивные движения, объяснял людям, что все это влияет на их производительность, а значит, на оплату. Он сделал временные замеры по каждому изделию из нашей основной номенклатуры. Наконец, он оцифровал нам производственные процессы. Как было раньше: у каждого - блокнотик, заявки, и каждый ходит с вопросами: а когда мое начнут шить. Сейчас каждый менеджер или я открываем программу и все видим. Видим наш КПД, понимаем, сколько времени уйдет на пошив всех заказов. А раньше спрашивает начальник производства, сколько у нас заявок. Ему всерьез отвечают «много» или «мало». А теперь все четко. Соответственно, мы точнее работаем с клиентами.

Спецодежда - самое сложное

- «Азурит», прежде всего, известен как предприятие, где шьют спецодежду. Вы довольно давно на этом рынке: спрос установился, есть перспективы, вам в будущем не придется искать абсолютно новые ниши?

Спецодежда - это визитная карточка компании «Азурит» / Фото Олега ПАКА

- Спецодежда - это действительно наша визитная карточка. Мы ее показываем на всех выставках, которые стараемся не пропускать ни в Казахстане, ни в России, ни в Европе. Само собой, там смотрим на то, что привозят другие, знакомимся с новыми технологиями, материалами.

Мы работаем как с заказчиками из Костанайской области (АО «Баян Сулу», группа компаний Allur, ТОО Solidcore resources, ТОО KamLitKZ), так и с компаниями по Казахстану, в том числе национальными. Одевали и одеваем сотрудников РЖД, АО «Казахтелеком», АО KEGOC, АО QazaqGaz. Это не весь перечень: в нем и те, кто давно с нами, и относительно новые клиенты. Что касается перспектив: мы, например, хотели бы наладить сотрудничество с заводом KIA, надеемся, что здесь сработает наша хорошая репутация. Работаем качественно, по своим разработкам - у нас очень грамотный и опытный конструктор Юлия Теплинская, которая к тому же постоянно повышает квалификацию. Сейчас к ней в отдел пришла еще молодая сотрудница, после окончания вуза в РФ. Дочь у меня учится в Санкт-Петербурге на дизайнера-конструктора одежды... Это тоже к вопросу о перспективах. Вы, кстати, знаете, что по части пошива именно спецодежда - это самая сложная работа, там же огромное количество элементов, карманов, креплений, заклепок, и сколько разных материалов в одном изделии используется. Иногда я покупаю интересные образцы на профессиональных выставках, и наши специалисты их дотошно изучают.

- А ткани где закупаете? Есть ли казахстанские?

- Все зависит от требований клиента и условий, в которые он поставлен. У национальных компаний, в частности, прописаны требования по казахстанскому содержанию. Но тогда и мы, и они должны понимать, что как только мы выиграли в конкурсе, мы закажем для их заказа ткани и будем ждать от месяца до трех, пока изготовят. Предприятия есть в Шымкенте. Фурнитуру частично изготавливают в Алматы. Утеплитель, если это обычный синтепон, делали у нас в Костанае и в Шымкенте.

Но есть, конечно, клиенты, которые находятся вне подобных требований. Мы, например, для спецодежды Solidcore resources приобретали супертонкий утеплитель, одежда с которым способна согревать людей где-нибудь в карьере при температуре до минус 50.

Премиальные подушки...

- Все-таки про новые ниши для вашего бизнеса - есть идеи?

- Я уже говорила про завод KIA, хотим попытаться войти к ним с изготовлением мягкой части автомобильных сидений. Пресс-формы, конечно, трудно испортить, там особых усилий не требуется, а вот с обивкой надо повозиться. Сделаем опытный экземпляр, покажем, предложим.

- В таком случае на место в индустриальной зоне Костаная, где будут располагаться предприятия по выпуску автокомпонентов, не претендуете?

- Стоим в очереди.

- Светлана Валерьевна, вы много хорошего говорили о выпускаемой спецодежде, но давайте интригу раскроем: а ведь премия «Алтын сапа» вам досталась не за нее, не так ли?

За ортопедические подушки компания получила премию «Алтын сапа» / Фото Галины КАТКОВОЙ

- Да, мы рискнули выйти на конкурс с нашим менее раскрученным товаром - ортопедическими подушками. Изготавливаем мы их второй год. Начали с нуля и достигли, по нашему мнению, очень достойного качества. Есть подобная продукция известного российского бренда, скажу, что сырье, ткани мы закупаем у одних и тех же производителей, упаковку нам разработали московские дизайнеры, но у нашего товара цена приятнее. И мы удовлетворены тем, что наше мнение о качестве изделия совпало с мнением жюри национальной премии.

…и патриотические костюмы

- А есть заказ у «Азурита», выполнением которого вы особенно гордитесь?





- Если быть точной, то это все-таки не заказ. Но то, что я этим изделием горжусь, безусловно. Говорю про наши костюмы для катания на горных лыжах, мужские и женские. На мой взгляд, они безупречны. Ткани отменные, крой, изготовление - классные. У нас, кстати, отдел технического контроля очень придирчивый.

Эти костюмы - наша разработка. В каждом 195 деталей. Это очень сложная работа. Но она того стоит. Получились они красивыми, яркими и комфортными. И когда сейчас мы приезжаем на горнолыжные склоны в Абзаково или в Алматы, мы уже видим там людей в своих костюмах. Они реально отличаются, узнаваемы. Мы нанесли логотип «Казахстан» на них, есть с гербом. Мы с ними летаем на все выставки, я их представляла на мероприятии с участием четырех президентов.

Глава компании считает, что ОТК на «Азурите» очень строго контролирует качество / Фото Галины КАТКОВОЙ

- Вы катаетесь на горных лыжах?

- Да. И катаюсь в своем костюме. Кстати, патриотическая идея в связи с ними мне пришла в голову, когда я в Грузии на склонах увидела людей с логотипом Georgia. Костюмы были разных известных брендов, но символ страны на них эффектно смотрелся. Мне загорелось сделать свои. И мы сделали.

Кто не рискует

- А вообще, момент азарта важен для бизнеса?

- Для меня - да. Еще сложности меня толкают вперед, я заметила. Если есть какие-то внешние проблемы, а у меня есть планы рвануть, я никогда не останавливаюсь. У меня есть знакомые, коллеги, которые со ссылкой на финансовый кризис 2008-го или 2011-го рассказывают, почему обанкротились. Мой опыт в торговле - 23 года, у меня в 1С есть график, который показывает, что везде в кризисные годы у нас подъем. И в пандемию был подъем. Это как-то даже не очень осознанно получается, но, когда начинается экономический стресс и многие стараются прижиматься, ты идешь вперед. И выигрываешь. В кризисы меньше конкурентов. Для меня всегда одна фраза определяющая: «Успех от слова «успеть». Либо идти нога в ногу с конкурентами, либо на шаг впереди.

- Перед интервью я прочитала информацию о вашей компании в открытых источниках. Обратила внимание, что вы активно пользуетесь программами господдержки. Многие до сих пор их боятся или не верят в них.

- Ну и зря. Я советую пользоваться. Государство поддерживает тех, кто хочет заняться производством. Когда проект реалистичный, идея жизнеспособная, поддержат. Возможно, кто-то к моим словам скептически отнесется, дескать, ей легко говорить, она же депутат. Но, когда я купила швейное производство, я близко депутатом не была. Но я сразу воспользовалась программой фонда «Даму», потому что не хотела вытаскивать из своего действующего бизнеса немалые деньги. Я воспользовалась кредитными линиями, которые были под маленький процент. И смогла купить новые швейные машинки за 250 тыс. тенге, проходит год-полтора, и они уже стоят 350 тысяч. Если бы я протянула год, пришлось бы потратить намного больше, а так я кредитных 4-6% и не почувствовала почти. Сейчас мы такие машинки берем уже по 550 тысяч.

- Все боятся нового налогового законодательства. У вас какие ощущения?

- У меня нет тревог по этому поводу. Повторюсь, когда у нас сложности, мы находим выход и идем в рост. Иногда я сама ищу поводы для драйва и рывка. Я стрессоустойчивая.

- А если все-таки стресс требуется снять, как действуете?

- Чаще всего хожу на вокал в студию. Это просто хобби такое. Я не умею в жизни плакать и орать. Если мне надо побыть громкой, я выберу соответствующую песню.