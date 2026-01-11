Вторым соперником рудненского «Горняка» на втором этапе регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой Pro Ligasy сезона-2025/2026 стала карагандинская «Сарыарка».

Перед третьим очным противостоянием, первый матч которого прошел вчера в Ледовом дворце «Караганды Арена», рудничане занимали восьмую строчку в турнирной таблице, набрав в 38 матчах 32 очка. Карагандинцы же шли с 61-м очком вторыми, уступая лидирующему «Номаду» всего одно очко и в случае победы могли подняться на первое место.

На первом этапе «Горняку» удалось набрать в четырех встречах с «Сарыаркой» всего одно очко. Проиграв в Караганде хозяевам обе встречи с разницей в две шайбы (3:5 и 1:3), рудничане в первом домашнем поединке сумели сравнять счет за секунду до окончания основного времени, уступив все же в овертайме (3:4 ОТ), и потерпели «сухое» поражение во втором (0:4).

В первом периоде первого матча в Караганде хозяева имели значительное игровое преимущество, нанеся на десять бросков по воротам соперника больше, чем гости. При этом карагандинцы четыре минуты подряд играли в большинстве, когда вначале на 13-й минуте в составе рудничан за подножку был удален нападающий Оскар Юлбарисов, а сразу после его выхода на лед за то же нарушение был наказан и защитник Данил Базько. Однако надежная игра вратаря «Горняка» Владислава Нурека, отразившего до перерыва 17 бросков, не позволила «Сарыарке» открыть счет.

Во втором периоде игра продолжилась в том же ключе. И у гостей на этот раз было всего лишь три возможности нанести бросок по воротам карагандинского клуба. Рудничан и во втором периоде подвела игровая дисциплина, из-за чего они еще дважды играли в меньшинстве. Причем причиной наказания во втором игровом отрезке двухминутными штрафами защитников рудненского клуба Егора Шимина и Ильи Горожанинова была та же подножка. Но хозяевам и до второго перерыва не удалось огорчить Нурека, отразившего еще 11 бросков.

Вратарь «Горняка» Владислав Нурек отразил 39 бросков / Фото pro.ligasy.kz

А в третьем периоде «Горняк» преобразился, прибавил в движении и смог открыть счет. На третьей минуте игрового отрезка Шимин из своей зоны сделал передачу к центральной линии, откуда нападающий рудничан Павел Анисимов в касание перевел шайбу к синей линии зоны защиты хозяев. Там подхватил ее еще один форвард гостей Дмитрий Пархоменко и сумел убежать один на один с вратарем «Сарыарки» и переиграть Данилу Кадочникова.

Вскоре шайба побывала и в воротах гостей. После дальнего броска защитника карагандинцев Ивана Степаненко стоявший перед воротами «Горняка» Александр Борисевич опередил Нурека и подправил шайбу в сетку ворот. Но сделал это нападающий хозяев высоко поднятой клюшкой, и гол не был засчитан.

И все же на 48-й минуте карагандинцы сравняли счет. В это время в составе «Горняка» отбывал наказание за грубость и драку Горожанинов, и нападающий «Сарыарки» Руслан Демин реализовал-таки пятое большинство своей команды - 1:1.

Но на 53-й минуте подключившийся к атаке рудничан Шимин после передач Юлбарисова и Максима Мозжерина броском почти от синей линии вновь вывел «Горняк» вперед. «Сарыарка» предприняла много усилий, чтобы уйти от поражения, даже поменяв вратаря на шестого полевого игрока за две минуты до окончания основного времени. Но на последней минуте встречи нападающий рудничан Евгений Степанов поставил крест на этих усилиях, перехватив шайбу в зоне защиты хозяев и отправив ее в пустые ворота. И «Горняк» нанес поражение «Сарыарке» - 1:3 (0:0, 0:0, 1:3), прервав ее победную трехматчевую серию.

Точку в матче «Сарыарка» - «Горняк» поставил Евгений Степанов / Фото pro.ligasy.kz

После этой победы «Горняк» поднялся в турнирной таблице на седьмую строчку и сегодня проведет заключительный матч противостояния с карагандинским клубом в рамках регулярного чемпионата.