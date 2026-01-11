Перевозчик Александр БРУНЕР и его представители настаивают, что решение тарифной комиссии об изменении схемы и графика маршрута Костанай-Рудный, а также решение заместителя акима Алмата Исмагулова о корректировке схемы и сокращения интервала движения - незаконны. Уже в понедельник, 12 января, в специализированном межрайонном экономическом суде начнется главное судебное разбирательство по делу о сокращении маршрута №120. Предварительные слушания сторон, где истец и ответчик примерно обозначили свои позиции, прошли еще в декабре. Подробнее об аргументах перевозчика «НГ» рассказывала здесь.

- Данное исковое заявление необоснованно, в связи с чем просим в его удовлетворении отказать, - заявил в суде адвокат Азамат НУРКЕНОВ, представляющий интересы ответчика. - Истец по договору обязался соблюдать утвержденный маршрут и расписание движения. Организатор перевозок имеет право вносить изменения в схемы и расписание движения транспортных средств, при условии предварительного уведомления перевозчика.

Напомним, что в июне 2025 года власти Костаная приняли решение о том, чтобы автобус № 120 перестал заезжать на городские остановки. Сейчас он курсирует между автовокзалами двух городов. Тогда в отделе ЖКХ объясняли, что деньги на субсидирование маршрута из бюджета не были выделены, хоть он и признан социально-значимым. Рассматривался вопрос о повышении тарифа, но это предложение не поддержали в Национальной палате предпринимателей и Ассоциации содействия предпринимательской деятельности Костанайской области. Вот власти и не придумали ничего лучше, кроме как сократить издержки предпринимателя, сократив схему движения автобуса. Предприниматель от такого решения не в восторге.

- Таким образом акиматом Костаная были предприняты все необходимые меры для сохранения маршрута №120 в прежней схеме движения, путем подачи двух заявок на субсидирование этого направления, - отметил Нуркенов. - Чтобы этот маршрут не прекратил работу, а также в целях повышения рентабельности работы - тарифная комиссия рекомендовала сократить схему и интервал движения автобусов.

Нуркенов отметил, что от ИП «Брунер» лишь 30 июня, за день до вступления в силу изменений, в адрес отдела ЖКХ поступило письмо перевозчика с просьбой оставить старый маршрут в силе.

- Перевозчик заявил о готовности осуществлять работу по старому маршруту без субсидий и повышения тарифа до конца 2025 года, - сказал Нуркенов. - Эти обстоятельства свидетельствуют о рентабельности маршрута и коммерческой заинтересованности перевозчика в его обслуживании. Хотя ранее ИП «Брунер» представил все документы о том, что маршрут убыточный. Тем самым правильность документов перевозчика вызывает сомнения. В связи с этим 5 августа на тарифной комиссии было рассмотрено и принято решение о том, чтобы исключить данный маршрут из реестра социально-значимых. Об этом мы направили письмо в костанайский областной маслихат, на которое пока (на 15 декабря 2025 года - «НГ») не получили ответа.

Перевозчик уже не раз объяснял, что маршрут №120 хоть и не является убыточным, но рентабельность маршрута обеспечивается именно за счет субсидий. Именно поэтому, понимая сложности с финансированием из бюджета, Брунер соглашался подождать субсидий и не прекращать работу маршрута.

Кроме того, акимат продолжает попытки передать маршрут №120 в ведение управления пассажирского транспорта. Власти Костаная убеждены, что автобус до Рудного не может считаться пригородным и поэтому должен уйти в областное ведение.

Адвокаты ИП «Брунер» подчеркивали, что тарифная комиссия, которая рекомендовала акимату сократить маршрут, могла выйти за рамки своих полномочий. Орган, на который постоянно ссылается акимат, должен был обсуждать вопросы тарифа, а не протяженности маршрута.

- Данное решение носило рекомендательный характер, оно не обязательно к исполнению, - сообщил заведующий сектором пассажирских перевозок отдела ЖКХ Нурдаулет БЕЙСЕНОВ. А позже, отвечая на вопросы, добавил: - Решение от 5 августа об исключении маршрута №120 из списка социально-значимых также носит рекомендательный характер. Тарифная комиссия принимала такие решения и в отношении других маршрутов города. Мне не кажется, что комиссия вышла за пределы своих полномочий.

Бейсенов также отметил, что перевозчик сам отказался повысить тариф с 340 до 425 тенге. И если бы он согласился, то акимат был не против оставить остановки внутри города.

- Мы обслуживаем много городских автобусов и поэтомузнаем, что если поднять платуза проезддаже на 10 тенге, это вызовет недовольство населения, поскольку автобусами пользуются социально-уязвимые слои населения, - прокомментировал Александр Брунер. - И поэтому поднять на 85 тенге... Конечно мы против! Мы делали опрос населения, для них это много. Поэтому мы и выступили против повышения тарифа.

Брунер настаивает, что после сокращения маршрута его предприятие несет многомилионные убытки, так как пассажиропоток существенно сократился.

- Мы росли, предприятие развивалось. А сейчас нам не дают развиваться. Сейчас этот маршрут буквально ведут к банкротству, - сказал Брунер. - Ведь акимат должен помогать развиваться бизнесу. А что мы видим на практике? И почему в отзыве отдела ЖКХ ни слова не говорят о проблемах, которые возникли у пассажиров? Акимат менял маршруты, но только для улучшения маршрутов. И почему-то только с нами власти меняют маршрут, ухудшая условия.

«НГ» продолжит наблюдать за этим судебным процессом.

