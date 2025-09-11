В конце июля "НГ" рассказывала, что перевозчика Александра БРУНЕРА, который обслуживает автобус № 120, курсирующий между Костанаем и Рудным, оштрафовали на 117 960 тенге. Его обвинили в распространении ложной информации, создающей нарушения общественного порядка. Речь шла о том, что Брунер разместил в своих автобусах объявления, с помощью которых собрал более 4 000 подписей за возврат старого маршрута, то есть с заездом на городские остановки.

Это объявление не понравилось акиму Костаная Марату ЖУНДУБАЕВУ. Он на одном из аппаратных совещаний заявил, что сообщение Брунера является дезинформацией и попросил полицию дать правовую оценку этому факту. Аким сказал, что "перевозчик будоражит население, дает людям ложную информацию, ведь в договоре четко написано, что заказчик в одностороннем порядке может за 10 дней предупредить об изменении маршрута".

В полиции "НГ" тогда сообщили, что участковый инспектор местной полицейской службы Данияр АЙДАРОВ составил в отношении Брунера протокол об административном правонарушении. И уже на этом этапе у полиции все пошло наперекосяк.

- Первый протокол в отношении ИП Брунер был отменён в связи с технической ошибкой при вводе данных, - сообщил 2 сентября "НГ" в ответе на запрос и. о. начальника департамента полиции Костанайской области Нурбол САДЕН. - Кроме того, в связи с тем, что указанная статья введена недавно, в программе ЕРАП отсутствовала функция направления материалов в суд. В этой связи протокол был пересоставлен и на сегодняшний день направлен в суд.

Заседание по делу Александра Брунера состоялось 9 сентября в специализированном административном суде. На процессе... Ну как на процессе? Скорее на трагикомедии с элементами фарса, в котором главным героем стал инспектор полиции.

Судья Елена ЛЫМАРЬ зачитала суть протокола против перевозчика: Брунер "распространил заведомо ложную информацию через онлайн-платформу, тем самым создав угрозу нарушения общественного порядка и посягательства на законные права и интересы государства". В протоколе отмечается, что указанная информация размещена в маршрутном автобусе, откуда она "могла быть воспринята неограниченным кругом лиц".

- Согласно заключению уполномоченного органа, действия Брунера способствовали формированию социальной напряженности и могли повлечь за собой дестабилизацию обстановки, - процитировала судья протокол.

Участковый Айдаров в комментариях к своему труду был краток и немногословен:

- Могу пояснить, что являюсь лишь исполнителем данного протокола и в саму суть не вникал.

Судья пыталась объяснить, что участковый не может быть "просто исполнителем", ведь по документам это он составил протокол. Елена Лымарь пыталась выяснить - что послужило поводом для составления протокола, какое заключение уполномоченного органа легло в основу... На что получала один ответ: "Не могу ничего пояснить". Такой же ответ участковый давал и на вопросы адвоката Брунера, который недоумевал - как это автобус стал онлайн-площадкой...

- Вам кто диктовал этот протокол? Алтаев? - спросила в конечном счете судья.

В ответ участковый молча кивнул. Упомянутый Ернур Алтаев - это начальник местной полицейской службы Костаная.

Александр Брунер тоже был краток, но говорил по существу:

- Схему движения автобуса № 120 изменили с июля. Мы с этим не согласились. И решили опросить пассажиров: согласны ли они? Простой опрос. Против подписались больше 4 000 человек. А протокол появился после того, как аким на аппаратном совещании попросил полицию разобраться и привлечь меня, если найдется состав правонарушения.

Дело в том, что первый протокол был отменен не из-за технической ошибки, как об этом письменно сообщил и. о. начальника ДП в ответе на запрос "НГ". Отменили его из-за протеста прокурора, который решил, что полиция не может самостоятельно выписать Брунеру штраф, а должна направить дело в суд. Когда прокуратура отменила первое постановление, выносить новое участковый уже не мог. Но все же решил вновь привлечь перевозчика к ответственности.

- Где сама информация, которую Брунер разместил? Ее нет в материалах дела. Сам текст где? - спрашивала судья. - Как по одному делу может быть два решения: ваше и суда? Вы почему дело возбудили, если нет повода, нет доказательств, нет состава преступление, но есть постановление о прекращении?

Все судебное заседание заняло 15 минут. Елена Лымарь, выслушав стороны, сразу огласила постановление: штраф в отношении Брунера отменить.

- Кроме того, в адрес начальника управления полиции Костаная суд выносит частное постановление по факту нарушения процессуальных норм участковым-инспектором Айдаровым о наложении административного взыскания по неподсудному ему делу. И о возбуждении производства по делу по тому же факту при наличии неотмененного постановления о прекращении производства по делу, - сказала судья.

Похожее дело возбуждено и против заместителя руководителя ИП "Брунер" Александра Волкуна. Как пояснил адвокат перевозчика, Волкуна привлекают за интервью телеканалу "Алау" все по той же теме о автобусе № 120. Штраф там - около 70 000 тенге. Дело еще рассматривают. В суде запросили документы, так как против Волкуна также ранее был составлен и отменен протокол о правонарушении.

Самому Брунеру еще предстоят судебные тяжбы с акиматом. Он готовит иск с просьбой вернуть старый маршрут № 120 с остановками внутри города. А пока ждет ответа из облсуда, чтобы определить, в каком суде пройдет разбирательство.

Фото из архива "НГ"