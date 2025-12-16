Завершились первые два этапа Кубка мира по конькобежному спорту среди юниоров (17-19 лет) и нео-сеньоров (до 23 лет), которые прошли в Италии на катках Милана и Коллальбо.

На этих этапах успешно выступила молодежная сборная Казахстана.

Призеры этапа юниорского Кубка мира на дистанции 1000 м Дмитрий Осипенко, Бен Хун Ли (Южная Корея) и Андрей Семенов / Фото instagram.com/shvsm_kostanay

Как отметил старший тренер по конькобежному спорту Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Александр Жигин, наши конькобежцы уже в первой половине сезона завоевали рекордное количество золотых медалей и установили два рекорда катка «Милано-Спид-Скейтинг-Стадиум», на котором в феврале 2026 года будут проводиться соревнования в программе XXV зимних Олимпийские игры.

В общей сложности казахстанские конькобежцы завоевали 15 медалей, в том числе семь золотых, пять серебряных и три бронзовых. Из них четыре медали - три золотые и одна бронзовая были завоеваны в Милане, а 11 наград - в Коллальбо. Три медали второго этапа юниорского Кубка мира принесли в копилку молодежной сборной Казахстана конькобежцы Костанайской области, выступавшие в категории нео-сеньоры.

Серебряным призером на дистанции 1000 м стал Дмитрий Осипенко из Рудного, показавший на льду «Риттен Арены» результат 1 мин. 11,81 сек. А третье место на этой же дистанции занял Андрей Семенов из Костаная - 1.12,56. Компанию нашим конькобежцам на пьедестале составил занявший первое место Бен Хун Ли из Южной Кореи (1.11,75).

Андрей Семенов и Дмитрий Осипенко со старшим тренером по конькобежному спорту ЦОП ЗВС Александром Жигиным / Фото instagram.com/shvsm_kostanay

Еще одну серебряную медаль Осипенко завоевал на дистанции 1500 м, пробежав «полуторку» за 1.50,23 и уступив только представителю Южной Кореи Ин Ву Чжону (1.49,31).

И хотя на первом этапе конькобежцы нашей области, которых готовили к этим международным стартам тренеры Александр Жигин, Денис Кузин и Александр Жуков, не попали в число призеров, но они сумели набрать очки в общий зачет Кубка мира среди юниоров и нео-сеньоров на отдельных дистанциях.

Так, Андрей Семенов был в Милане четвертым на дистанции 1000 м с результатом 1.11,89, занял 13-е место на дистанции 500 м (36,79) и показал 17-й результат на дистанции 1500 м (1.52,58).

Дмитрий Осипенко на первом этапе занял шестое место на дистанции 1000 м (1.12,34), стал 14-м на дистанции 500 м (36,80) и показал седьмой результат на дистанции 1500 м (1.50,40).

Мария Деген из Костаная на первом этапе была седьмой в группе нео-сеньоров на дистанции 3000 м (4.22,18), заняла пятое место в командном пасьюте (гонке преследования) в составе женской сборной Казахстана, показала пятый результат на дистанции 1500 м (2.03,03) и 15-й - в масс-старте.

В общем зачете юниорского Кубка мира Дмитрий Осипенко по результатам двух этапов занимает второе место на дистанции 1000 м, набрав 92 очка. А третьим идет Андрей Семенов - 91 очко. Лидирует здесь Бен Хун Ли (Южная Корея) - 100 очков.

Также второе место в общем зачете у Осипенко и на дистанции 1500 м - 90 очков. А лучший показатель пока у Ин Ву Чжона (Южная Корея) - 108 очков.

Улучшив свой результат в Коллальбо на 500-метровке - 36,65 и заняв пятое место, Осипенко с 67 очками поднялся на пятое место общего зачета на этой дистанции.

Мария Деген, вновь став пятой и на втором этапе на дистанции 1500 м (2.03,59), набрала по сумме двух этапов 83 очка и поднялась на второе место общего зачета, уступая только Эшли Фелькер из Германии (86 очков). Также Деген улучшила на втором этапе свой результат на дистанции 3000 м (4.21,54), заняв пятое место, и поднялась на пятое место в общем зачете, набрав 76 очков.

Финальный - третий этап юниорского Кубка мира пройдет в Инцеле (Германия) 21 и 22 февраля 2026 года. Там же с 27 февраля по 1 марта пройдет и чемпионат мира по конькобежному спорту среди юниоров. В этих стартах спортсмены Костанайской области непременно будут бороться и за места в общем зачете Кубка мира и на отдельных дистанциях чемпионата.