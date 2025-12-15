Система содержит целый ряд нерешенных вопросов и не готова к запуску, что приводит к социальному напряжению среди предпринимателей. С 1 января 2026 года вступит в силу проект по внедрению Национального каталога товаров (НКТ). НПП требует срочной отмены этой "новеллы".

На бумаге вроде бы все складно, но в реальности магазины у дома не могут внедрить новшество в работу. У предпринимателей происходит в данный момент путаница с кодами и сортами товаров, продукции – "бардак" неимоверный. Именно такими словами охарактеризовали эксперты бизнес-сообщества внедрение НКТ в ходе расширенного заседания комитета развития МСБ Нацпалаты "Атамекен", передает inbusiness.kz.

Со стороны бизнеса прозвучала жесткая, консолидированная критика, адресованная разработчикам и правительству. При этом представителей профильных ведомств, курирующих внедрение НКТ, на самом совещании, кроме АО "ЦЭФ", не было, хотя все были заранее уведомлены. А ведь вопросов, адресованных к ним, прозвучало достаточно.

Как заявил председатель комитета НПП Сакен Карин, если власти не отреагируют, он готов добиваться отмены нормативного акта в судебном порядке.

"Мы будем как минимум ставить вопрос о том, чтобы данный НПА был поставлен на отсрочку, как максимум будем требовать через суд отмены данного нормативного правового акта, так как он накладывает на бизнес дополнительные обязанности. При этом цели таких новшеств и механизмы их действия не совсем ясны", — подчеркнул он.

В ответ на шквал критики Наурызхан Молдабай, руководитель департамента по управлению мастер-данными Центра электронных финансов (ЦЭФ), разъяснил позицию госорганов и механизмы работы НКТ, пытаясь снизить социальную напряженность.

По его словам, НКТ представляет собой объединение каталогов ЕНС ТРУ и казахстанского каталога с целью создания единой базы данных.

"Регистрация товаров в НКТ является бесплатной, что опровергает ранее циркулировавшие слухи. С 1 января 2026 года не будет административных штрафов или наказаний за отсутствие регистрации или неиспользование НКТ", – отметил он.

Специалист АО "ЦЭФ" также объяснил, почему пилотный проект стартовал с крупных торговых сетей, таких как Magnum, Small и "Анвар":

"Была позиция какая – когда вводятся в каталог эти товарные позиции, они автоматически будут выходить. Мы обрабатывали информацию. Активные позиции на рынке, кто был готов прийти к нам, подать свои товары для регистрации, их не было, поэтому было решено охватить эти три крупноторговые сети. Мы пытались таким образом облегчить им задачу, чтобы не пришлось искать свой товар, которого нет, и потом его регистрировать. Сейчас более 10 млн позиций находится уже в НКТ, охватывая практически всю пищевую продукцию", – подчеркнул представитель АО "ЦЭФ".

Однако бизнес подверг критике механизм временных кодов XTIN, который, по словам специалиста, выдается на месяц и сопровождается уведомлением для регистрации товара.

Бизнес не под экспериментом

Основной претензией бизнеса является одновременный запуск НКТ, нового Налогового кодекса и реестра товаропроизводителей, что создает беспрецедентную нагрузку. Тимур Жаркенов, заместитель председателя НПП, назвал этот подход несерьезным экспериментом над бизнесом:

"В моем понимании все-таки преждевременно в таком виде все это дело внедрять. Несмотря на возможное отсутствие штрафов и утверждения о 80% готовности, в чем я лично сомневаюсь, система содержит целый ряд нерешенных вопросов, и подход "давайте начнем, там дальше разберемся" является недопустимым для экономики страны".

Эксперт Айжан Балакешева категорически потребовала отложить проект до середины 2026 года и запускать его только поэтапно, начиная с производителей и импортеров. Она указала на абсурдность текущей ситуации, когда власти располагают мощными цифровыми ресурсами, но перекладывают всю работу на предпринимателей.

Была предложена радикальная мера для улучшения коммуникации — требовать от разработчиков ежедневно проводить прямые эфиры в социальных сетях для разъяснения. Ирина Тюгина, директор ассоциации "Цифровой Казахстан", отметила, что с самого начала была против этого проекта – все эксперты дали свои отрицательные заключения. Несмотря на это, власти и заинтересованные компании его продвигают. При этом цель внедрения НКТ до сих пор не ясна. Эксперт добавила, что это провальный и неудавшийся проект, который нельзя вообще запускать.

Член Казахстанской ассоциации налоговых консультантов Асем Амиркенова заявила, что сроки внедрения катастрофически сжаты, а отсутствие четкой методологии и разъяснительной работы грозит техническим коллапсом и нарушением документооборота.

Она указала на проблемы, которые возникают у предпринимателей уже на этапе подготовки, поставив под сомнение прежние обещания госорганов о поэтапном переходе.

"Я считаю, что очень мало разъяснительной работы. Должно быть разъяснение, методология четко прописана. А потом уже механизм, когда он уже будет работать, уже можно запускать его", – отметила Амиркенова.

Микробизнес под угрозой

Для тысяч магазинов у дома и ИП новые требования стали реальной угрозой существованию. В сфере микробизнеса царит паника, особенно среди пожилых предпринимателей.

"Это люди, которые еще даже не умеют пользоваться компьютерами и ноутбуками. Они узнают эту информацию и хватаются за головы: "Зачем нам нужно? Мы будем закрывать магазины. Мы не справимся", – озвучена на совещании их позиция.

Ключевой проблемой остается легализация товарных остатков, особенно в сфере одежды, которые лежат на складах годами без первичных документов, а также нежелание оптовиков брать на себя ответственность за регистрацию товара. Указано, что текущая реализация НКТ приведет к техническому коллапсу, блокируя счета-фактуры.

Сейчас предприниматели получают предупреждения от крупных торговых сетей о том, чтобы товары уже были в НКТ, иначе их уберут с полок магазинов. НПП также выразила серьезные сомнения в способности госорганов справиться с ожидаемым неимоверным количеством дублей в каталоге, которое уже наблюдается при частичном поиске.

Сакен Карин потребовал законодательно закрепить механизм XTIN и четкие сроки рассмотрения заявок на регистрацию, предоставить четкий ответ на вопрос, кто именно обязан регистрировать товар: производитель, импортер, дистрибьютор или оптовик. Подводя итог заседания, в НПП потребовали от госорганов устранить все неясности и нарушения нормы Предпринимательского кодекса РК о минимальной нагрузке на бизнес.

Тимур Жаркенов сообщил, что НПП инициирует экстренную встречу с руководством министерства финансов и министерства торговли и интеграции 17 декабря, чтобы обеспечить прямой диалог и предотвратить кризис.

В целом позиция бизнеса однозначна – проект должен быть доработан, упрощен, а микробизнес из него исключен. В противном случае казахстанскую торговлю ожидает серьезный коллапс, дефицит товаров и волна закрытий легальных предприятий.