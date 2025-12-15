Представители правоохранительных органов подтвердили, что в этом ДТП виновен водитель.

- 9 фактов со смертельным исходом, из них 8 - это пешеходы, - сказал аким города Марат ЖУНДУБАЕВ на аппаратном совещании сегодня, 15 декабря. И обратился к руководству городского управления полиции: - Организуйте правильную работу! Патрулируйте день и ночь, где у нас нерегулируемые пешеходные переходы! К сожалению, у нас культуры водителя нет! В телефонах сидят! Все не на дорогу смотрят, а пишут! Мы не можем позволить, чтобы погибали люди! Должно быть по городу с утра до поздней ночи патрулирование города.

12 декабря на пр. Кобланды батыра 68-летняя женщина переходила дорогу по "зебре". Автобус, ехавший по первой полосе, остановился, чтобы пропустить ее. Однако водитель "Лады" на второй полосе, вероятно, не обратил на это внимания. Женщина скончалась на месте происшествия.

- Метод только в виде штрафов - наказывать! - продолжил градоначальник. - Точно так же нужно работать с пешеходами! Человек прошел в неположенном месте - его обязательно установят и накажут. Для этого нужны камеры и так далее. Мы к этому придем. К сожалению, не пришли в этом году. Это мешает. Сегодня нужно ориентировать полицейских, особенно дорожных полицейских, на упрежнение таких вещей. Куда из девяти смертельных случаев восемь пешеходов... До этого парень молодой 18 лет сбил на пешеходном переходе тоже пожилого человека со смертельным исходом. Это что такое? Страшные вещи происходят. И, самое главное, эти вещи можно регулировать! В школах надо проводить с детьми работу - образованию тоже поручаю. Родителям поручаю. Эта работа, понятно, что в основном полиции, но и наша тоже!

Фото автора