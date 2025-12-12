Об аварии, произошедшей сегодня, 12 декабря, на пр. Кобланды батыра стало известно еще днем. Но видео с автомобильного регистратора в редакцию "НГ" попало только сейчас. Предупреждаем - смотреть на эти кадры тяжело.

Кадр из видео

Женщина переходила проспект по "зебре". Автобус, ехавший по первой полосе, остановился, чтобы пропустить ее. Однако водитель "Лады" на второй полосе, вероятно, не обратил внимание на эту остановку и сбил пешехода.

Медики "Скорой помощи" констатировали смерть женщины. Она получила травмы не совместимые с жизнью.

По факту смертельного наезда на 68-летнюю женщину полиция возбудила уголовное дело.

- По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-2114», двигаясь по проспекту К обланды Батыра со стороны центра, совершил наезд на 68-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили «НГ» в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Полицией проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Досудебное расследование ведётся по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека