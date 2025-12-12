Временный запрет на ввоз куриных яиц на территорию Казахстана ввело Министерство сельского хозяйства. Запрет на импорт ввели для поддержки отечественных товаропроизводителей, передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos.com

"Введён временный запрет сроком на один месяц на ввоз яиц кур свежих (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза: 040721) на территорию Республики Казахстан всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза", – говорится в приказе Минсельхоза.

Запрет не распространяется в отношении транзита яиц кур свежих через территорию Казахстана.

"Временный запрет на импорт пищевого яйца введён в целях поддержки отечественных товаропроизводителей", – отметили в министерстве.

Приказ вступил в силу 11 декабря.