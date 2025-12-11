В Китае приведён в исполнение смертный приговор бывшему генеральному директору государственной финансовой компании Huarong International, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

По данным следствия, в 2014-2018 годах Бай Тяньхуэй помогал приобретать проекты и получать корпоративное финансирование другим лицам. Взамен он получил деньги и материальные ценности на сумму 1,108 миллиарда юаней (около 156 миллионов долларов).

28 мая 2024 года суд город Тяньцзинь признал Бай Тяньхуэя виновным во взяточничестве, назначив смертную казнь.

В феврале 2025 года Бай Тяньхуэй подал апелляцию. Высший народный суд Тяньцзиня подтвердил приговор бывшему главе Huarong International. В решении суда было отмечено, что размер взяток был "особо крупным", а последствия действий — "исключительно тяжкими". Материалы дела были направлены на обязательную проверку в Верховный народный суд, который утвердил смертный приговор.

После получения окончательного решения Второй промежуточный народный суд Тяньцзиня привёл приговор в исполнение в соответствии с законом. Отмечается, что перед казнью Бай Тяньхуэю предоставили возможность встретиться с близкими родственниками.

Напомним, в ноябре 2024 года в Китае экс-главу крупного банка приговорили к смертной казни за взяточничество. Тогда сообщалось, что в связи с тем, что экс-глава банка "честно признался" в преступлении, а большая часть украденных денег и имущества была возвращена, смертная казнь не будет приведена в исполнение немедленно.