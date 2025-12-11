В райцентре Федоровского района вдоль улицы Кравцова, в границах улиц Павлова и Ордабаева, строят одноэтажные здания. Аналогичная застройка, в том числе двухэтажная, в районе улиц Мелехова, Советской, Легкодухова, Гоголя.... Всего, по наблюдениям местных жителей, строят около 40 домов. В селе ходят слухи, что жить в них будут иностранцы, что вызывает опасения - как бы не привезли дешевую рабочую силу.

- Строительство ведут несколько подрядных организаций на оформленных земельных участках и по утверждённым эскизным проектам, - ответил на запрос «НГ» и.о. руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Фёдоровского района Джанибек КАПСУЛТАНОВ. - В Федоровке сейчас строится 28 домов (21 одноэтажный и 7 двухэтажных), всего в них будет 69 квартир.

Квартиры предназначены для социально уязвимых слоёв населения. Распределять будут через «Отбасы банк» среди граждан, состоящих в очереди на получение жилья в рамках мер господдержки.

На приобретение квартир выделили 1 млрд 229 млн 079 тыс. тенге из областного бюджета и 202 млн 235 тыс. тенге из республиканского. Инженерные сети (вода, электроснабжение и др.) подрядчики подводят за счёт собственных средств. Благоустройство территории обещают провести в следующем году.

Кто строит?

ИП «Жупарбеков Д.А.» - 2 жилых дома по 4 квартиры на улице Мелехова (8 квартир).

ТОО «Теплодом Костанай» - 10 жилых домов по 2 квартиры на улице Кравцова (20 квартир).

ИП «Турсунов М.М.» - 10 жилых домов по 2 квартиры на улице Кравцова (20 квартир).

ТОО «Ақжан және біз - 3 дома по 4 квартиры на улице Б. Климова, 2 дома по 4 квартиры на улице Гоголя и 1 квартира (дом) на улице Павлова (всего 21 квартира).

Главный специалист отдела ЖКХ акимата района Жаслан АЙМЕНОВ пояснил «НГ», что срок завершения строительства до конца декабря.

