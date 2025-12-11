В Казахстане с февраля 2026 года введут внезапные проверки детских учреждений, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство просвещения.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети

Сообщается, что с 1 февраля 2026 года в Казахстане вступает в силу новый порядок государственного контроля, позволяющий уполномоченным органам проводить внезапные проверки организаций, финансируемых из госбюджета, которые предоставляют детям питание, проживание, образование, воспитание и оздоровление.

Проверки могут проводиться как до начала оказания услуг, так и в процессе их предоставления, что обеспечит своевременное выявление нарушений.

Контроль будет осуществляться в соответствии с законом "О правах ребёнка в РК", который устанавливает особый порядок проверок и усиливает требования к качеству и безопасности детских услуг.

"Введение внезапных проверок усиливает защиту детей и делает госконтроль более оперативным. Теперь уполномоченный орган может самостоятельно принимать решение о проверке и сразу выходить на объект при поступлении сигнала о конкретных нарушениях. Если поступает сигнал, осуществляется внеплановая проверка с посещением объекта", — отметила председатель комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова.

Напомним, 4 декабря Президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля". С 1 февраля 2026 года контроль за детскими учреждениями (питание, проживание, медпомощь, образование и оздоровление) будет регулироваться кодексом "О здоровье народа" и законом "О правах ребёнка". Ранее эти правила были в Предпринимательском кодексе.