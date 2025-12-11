Депутаты Мажилиса требуют проверить мобильных операторов после решения повысить тарифы в среднем на 20 процентов, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Что произошло

Депутат Мажилиса Жандарбек Ашимжанов считает, что одновременное решение трёх крупнейших компаний связи о повышении тарифов может свидетельствовать о ценовом сговоре и наносит удар по миллионам казахстанцев, для которых связь и интернет являются базовыми услугами.

"Тарифы взлетели в один день, и у всех одинаково. Это вызывает у людей справедливый вопрос: это конкуренция или договоренность?" — задаётся вопросом Ашимжанов.

Мажилисмен заявил, что подорожание связи ударит по кошельку миллионов казахстанцев, ведь сегодня телефон и мобильный интернет — это работа, обучение, доступ к госуслугам и безопасность.

"Связь стала таким же базовым товаром, как хлеб и молоко. Повышение цен — это удар по качеству жизни каждого", — подчеркнул депутат.

Что потребовал депутат

В депутатском запросе Ашимжанов обозначил ряд требований:

провести расследование на предмет монопольного сговора между операторами;

демонополизировать рынок связи, создав условия для появления новых игроков;

разработать дорожную карту по обеспечению интернетом сёл, где мобильная связь до сих пор отсутствует;

проверить, не использовали ли операторы своё доминирующее положение для одновременного повышения тарифов.

По данным мажилисмена, с 2023 года мобильная связь в Казахстане подорожала от 7 до 57 процентов, в стране 26,3 миллиона мобильных подписок, то есть больше, чем численность населения, 18,8 миллиона человек ежедневно зависят от мобильного интернета.

"Мобильная связь — стратегический ресурс. Любое резкое подорожание превращается не только в экономическую, но и в социальную угрозу", — подчеркнул он.

Контекст

Поводом для резкой критики операторов стали недавние заявления сразу нескольких компаний о повышении тарифов. Beeline, Tele2 и Altel подтвердили, что пересмотрят цены, рост составит около 15–20 процентов. Компании объясняют это увеличением расходов: удорожанием оборудования, ростом стоимости электроэнергии, колебаниями валют и введением новой ставки НДС.

При этом казахстанцы уже несколько лет жалуются на регулярное подорожание связи и нестабильное качество интернета. По данным операторов, трафик в стране растёт взрывными темпами — за девять лет он увеличился в 36 раз, что требует постоянных инвестиций в сеть.

Tele2 и Altel заявили, что пересмотрят абонплату с 25 декабря 2025 года, а Beeline — в январе 2026-го. В Kcell отметили, что решение о повышении пока не принято, но влияние НДС изучается.

Ранее отраслевые эксперты также предупреждали, что тарифы могут вырасти в 2026 году из-за растущего спроса на интернет, который инфраструктура не успевает покрывать.