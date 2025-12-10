Напор из крана с холодной водой настолько слабый, что простые бытовые задачи становятся испытанием, отмечал житель ЖМ «Ударник». Не говоря уже о более серьезных вещах, вроде мытья 10-месячного ребенка: чтобы набрать меньше половины ванны, нужно 25 минут.

- У нас давление всего 0,7 атмосфер при открытом кране, по нормам должна быть 1 атмосфера, - жаловался Александр ЦЫГАНОВ. - Но даже если бы была 1 атмосфера, это проблему бы не решило. Вода идет очень слабой струей. Душ нормально не работает, ванну долго набирать, смесители плохо переключаются. Газовая колонка или стиральная машина могут вообще не включаться. А когда моешься, температура прыгает - вода то холодная, то горячая, потому что колонка не может стабильно работать при таком давлении. В итоге обычные бытовые дела занимают больше времени и создают постоянные неудобства.

- Норма давления - 1,0-3,0 бар, - ответил на запрос «НГ» заместитель руководителя отдела ЖКХ Костаная Куанышбай АМАНКУЛОВ. - На сегодня давление соответствует норме - 1,5 бар. По вопросу причины слабого напора при соблюдении нормативного давления - при фактической соответствующей норме давления на вводе в жилой массив, возможно, ощущение слабого напора у жителей обусловлено факторами, не связанными с магистральными сетями предприятия. К таким факторам относятся: изношенность или засоренность внутридомовых и внутриквартирных систем водоснабжения, неисправность сантехнического оборудования, наличие фильтров и редукторов давления, а также повышенный водоразбор в часы пикового потребления. Указанные обстоятельства относятся к зоне ответственности обслуживающих организаций, либо собственников жилья. В случае выявления отклонений от нормативных параметров ГКП «Костанай-Су» осуществляет необходимые регулировочные и эксплуатационные мероприятия в оперативные сроки, как правило, в течение 1–3 рабочих дней. В настоящее время давление в водопроводной сети жилого массива «Ударник» соответствует установленной норме, мониторинг параметров продолжается на постоянной основе.

Александр Цыганов также сообщал, что в жилом массиве есть водонапорная башня, которую, по слухам, построили 10 лет назад, но так и не запустили.



- В жилом массиве «Ударник» действительно имеется сооружение водонапорной башни, однако её ввод в эксплуатацию в настоящее время не производится, - пояснили в отделе ЖКХ. - Это связано со следующими обстоятельствами: водонапорная башня технически и конструктивно не соответствует действующим нормативным требованиям к эксплуатации подобных объектов; действующая система водоснабжения жилого массива обеспечивает нормативный уровень давления без необходимости использования водонапорной башни, поэтому эксплуатационная потребность в ее запуске отсутствует.

10 декабря читатель сообщил «НГ», что днем ранее представители ГКП «Костанай-Су» замеряли давление его дома и установили 1 атмосферу, а с такими показателями напор все еще не отвечает бытовым потребностям.

«НГ» запросила дополнительный комментарий у «Костанай-Су».

фото из архива «НГ»