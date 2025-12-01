Напор из крана с холодной водой настолько слабый, что простые бытовые задачи становятся испытанием, отмечает житель ЖМ «Ударник». Не говоря уже о более серьезных вещах, вроде мытья 10-месячного ребенка: чтобы набрать меньше половины ванны, нужно 25 минут.

- У нас давление всего 0,7 атмосфер при открытом кране, по нормам должна быть 1 атмосфера, - жалуется Александр ЦЫАНОВ. - Но даже если бы была 1 атмосфера, это проблему бы не решило. Вода идет очень слабой струей. Душ нормально не работает, ванну долго набирать, смесители плохо переключаются. Газовая колонка или стиральная машина могут вообще не включаться. А когда моешься, температура прыгает - вода то холодная, то горячая, потому что колонка не может стабильно работать при таком давлении. В итоге обычные бытовые дела занимают больше времени и создают постоянные неудобства.

Как пояснил Цыганов, в жилом массиве есть водонапорная башня, которую, по слухам, построили 10 лет назад, но так и не запустили.

«НГ» направила запрос в отдел ЖКХ Костаная с вопросом об этой башне и просьбой прокомментировать ситуацию с низким давлением.

Фото - кадр из видео Александра Цыганова