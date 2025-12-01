Сразу несколько уголовных дел завели на главного редактора издания «Орда» Гульнару Бажкенову, ведутся обыски, передает корреспондент агентства КазТАГ.

«ДП (департаментом полиции – КазТАГ) города Алматы по поступившим заявлениям возбуждены уголовные дела в отношении главного редактора ресурса О. гражданки Б. по фактам неоднократного и умышленного распространения заведомо ложных сведений», - ответили в пресс-службе ДП на запрос КазТАГ в понедельник.

Как заявили в полиции, «в рамках следственных действий проводится тщательная проверка доводов заявителей».

- Так, предварительно установлено, что в одной из публикаций от 2024 года распространены заведомо ложные сведения о якобы задержании сотрудника правоохранительных органов при получении взятки. При этом достоверно установлено, что данный факт не имел место. Таким образом, действиями Б. в обществе сформировано ложное представление о профессиональной деятельности сотрудника, указанного в публикации, нанесен ущерб его деловой репутации. В другой публикации размещены искаженные и недостоверные данные о размере и причинах ущерба в имущественном споре, что привело к введению общественности в заблуждение и нанесло значительный ущерб деловой репутации заявителя, - добавили правоохранители.

Кроме этого, согласно ответу полиции, «проводится расследование и по другим заявлениям потерпевших касательно публикаций прошлых лет, которые также могут содержать ложные и вводящие общественность в заблуждение сведения».

- По месту жительства и работы гражданки Б. проводятся следственные действия. Осуществляется изъятие электронных устройств и материалов для установления обстоятельств подготовки и размещения опубликованных заведомо ложных сведений и проверки их происхождения. Следствие продолжается. Все обстоятельства будут установлены в рамках закона, - добавили полицейские.

Источник фото: YouTube.com/@ORDA News