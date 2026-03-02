Цены на нефть открыли торги в понедельник, 2 марта, резким ростом. Рынок отреагировал на новости о военной операции США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля, и ответных ударах Исламской Республики, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на РБК.

depositphotos.com

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 13,04 процента и на пике достигла 82,37 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 04:00 по Астане.

В предыдущий раз выше 82 долларов за баррель нефть торговалась более года назад - 16 января 2025 года.

Позже рост замедлился до 8,93 процента, нефть торговалась на уровне 79,38 доллара за баррель.

Торги нефтью Brent на ICE Futures в выходные не проводятся, поэтому рынок отыгрывает события в Иране только сегодня.

Ормузский пролив не закрыт официально, но три танкера уже оказались под ударом, страховщики отменяют покрытие, нефтяные мейджоры и трейдеры приостановили отгрузки нефти, топлива и СПГ. Трафик через пролив упал на 38-50 процентов.

По меньшей мере 150 танкеров, включая суда для перевозки нефти, встали на якорь в открытых водах Персидского залива за Ормузским проливом, еще десятки находятся на другой стороне - в Аравийском море, сообщает Reuters со ссылкой на данные платформы отслеживания судов MarineTraffic.

В случае перекрытия Ормузского пролива котировки могут преодолеть рубеж в 100 долларов, считают аналитики.