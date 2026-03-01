План работ Костанайской Горэлектросети с 2 по 6 марта сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». В первую неделю компания запланировала проведение работ на подстанциях и высоковольтных линиях в девяти районах областного центра.

В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП-572 (работы на ВЛ)

с 2 по 6 марта 2026 года с 10:00 до 18:00

детская студия «Вундеркинд».

Частный сектор:

ул. Наримановская, 59-120,

ул. Кооперативная, 1-59, 11/1-11/14, 36/1-36/12,

ул. Баймагамбетова, 104-148,134/1-134/12, 148/1-148/2,

ул. Фролова, 74-134,

ул. Л. Беды, 30-94,

ул. 5 Декабря, 1-63, 55/1-55/9,

ул. Алтынсарина, 13-91, 59/1-59/14,

ул. Островского, 16-26.

Светофор:

ул. Алтынсарина – ул. Л. Беды,

Пр. Абая – ул. Л. Беды.

ТП-604 (работы на ТП)

2 марта 2026 года с 10:00 до 18:00

Кафе «Баритон»,

«Рахат-Лукум»,

АЗС в 5 мкр-н, 7/3,

ТОО «Агроэкспорт КЗ».

Спальный сектор:

5 мкр-н, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10.

ТП-360 (работы на ТП)

2 марта 2026 года с 10:00 до 18:00

ИП Сулейманова,

насосная Костанай-Су для ж/д ул. Летунова, 95.

Спальный сектор:

ул. Летунова, 95.

Частный сектор:

ул. Летунова, 105-168,

ул. Амангельды, 163-170,

ул. Пушкина, 152-186,

ул. Шаяхметова, 100-106.

ТП-306 (работы на ВЛ)

3 марта 2026 года с 10:00 до 17:00

Магазин «Апорт».

Частный сектор:

ул. Бородина, 151-161.

Светофор:

ул. Бородина – ул. Победы.

ТП-247 (работы на ВЛ) 4 по 6 марта 2026 года с 10:00 до 18:00 Частный сектор: ул. Карбышева, 19-33,

ул. Западная, 23-48,

ул. Сибирская, 96-133, 37-41, 183, 110/1-11/16,

ул. Лесная, 26-42,

ул. Строительная, 26-40,

ул. Ленинградская, 24-77, 55/1-55/11, 29/1-29/9, 27/4-27/6.

ТП- 585 (работы на ТП)

3 марта 2026 года с 10:00 до 18:00

Ясли-сад № 16,

филиал РГКП «Центр судебных экспертиз МЮ РК»,

магазины «Барс»,

«Айкос»,

«Селена»,

«Улыбка»,

«Ирина»,

«Хозяюшка»,

ИП Семенов,

закусочная «Шашлыки-Гиганты»,

ИП Буламбаева,

стройка ж/д по ул. Баумана, 21/1.

Спальный сектор:

ул. Центральная, 19,

ул. Баумана, 12,

ул. Садовая, 71, 98,

ул. Гагарина, 15,

ул. Фрунзе, 13.

Частный сектор:

ул. Баймагамбетова, 7-33, 31/1-31/13, 33/2-33/18, 41/7,

ул. Фрунзе, 3-19,

ул. Садовая, 55-69, 65/2, 100/1,

ул. Гагарина, 1/1,3/1-3/5, 3-21, 3-16, 11/1-11/7,9/1-9/7,

ул. Баумана, 4/1-4/20,14/2-14/6,2-22,

ул. Центральная, 2а, 15 ,28

Светофор:

ул. Баумана – ул. Баймагамбетова,

ул. Гагарина – ул. Баймагамбетова.

КТП-Пупырева (работы на ТП)

4 марта 2026 года с 10:00 до 16:00

ИП Пупырева по ул. Складская, 8/2.

КТП-Безвесельный (работы на ТП)

5 марта 2026 года с 10:00 до 16:00

ИП Безвесельный по ул. Узкоколейная.

КТП-Байзаков (работы на ТП)

6 марта 2026 года с 10:00 до 16:00