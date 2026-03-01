В чьих домах не будет света в начале марта в Костанае?
План работ Костанайской Горэлектросети с 2 по 6 марта сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». В первую неделю компания запланировала проведение работ на подстанциях и высоковольтных линиях в девяти районах областного центра.
В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП-572 (работы на ВЛ)
с 2 по 6 марта 2026 года с 10:00 до 18:00
- детская студия «Вундеркинд».
Частный сектор:
- ул. Наримановская, 59-120,
- ул. Кооперативная, 1-59, 11/1-11/14, 36/1-36/12,
- ул. Баймагамбетова, 104-148,134/1-134/12, 148/1-148/2,
- ул. Фролова, 74-134,
- ул. Л. Беды, 30-94,
- ул. 5 Декабря, 1-63, 55/1-55/9,
- ул. Алтынсарина, 13-91, 59/1-59/14,
- ул. Островского, 16-26.
Светофор:
- ул. Алтынсарина – ул. Л. Беды,
- Пр. Абая – ул. Л. Беды.
ТП-604 (работы на ТП)
2 марта 2026 года с 10:00 до 18:00
- Кафе «Баритон»,
- «Рахат-Лукум»,
- АЗС в 5 мкр-н, 7/3,
- ТОО «Агроэкспорт КЗ».
Спальный сектор:
- 5 мкр-н, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10.
ТП-360 (работы на ТП)
2 марта 2026 года с 10:00 до 18:00
- ИП Сулейманова,
- насосная Костанай-Су для ж/д ул. Летунова, 95.
Спальный сектор:
- ул. Летунова, 95.
Частный сектор:
- ул. Летунова, 105-168,
- ул. Амангельды, 163-170,
- ул. Пушкина, 152-186,
- ул. Шаяхметова, 100-106.
ТП-306 (работы на ВЛ)
3 марта 2026 года с 10:00 до 17:00
- Магазин «Апорт».
Частный сектор:
- ул. Бородина, 151-161.
Светофор:
- ул. Бородина – ул. Победы.
ТП-247 (работы на ВЛ)
4 по 6 марта 2026 года с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Карбышева, 19-33,
- ул. Западная, 23-48,
- ул. Сибирская, 96-133, 37-41, 183, 110/1-11/16,
- ул. Лесная, 26-42,
- ул. Строительная, 26-40,
- ул. Ленинградская, 24-77, 55/1-55/11, 29/1-29/9, 27/4-27/6.
ТП- 585 (работы на ТП)
3 марта 2026 года с 10:00 до 18:00
- Ясли-сад № 16,
- филиал РГКП «Центр судебных экспертиз МЮ РК»,
- магазины «Барс»,
- «Айкос»,
- «Селена»,
- «Улыбка»,
- «Ирина»,
- «Хозяюшка»,
- ИП Семенов,
- закусочная «Шашлыки-Гиганты»,
- ИП Буламбаева,
- стройка ж/д по ул. Баумана, 21/1.
Спальный сектор:
- ул. Центральная, 19,
- ул. Баумана, 12,
- ул. Садовая, 71, 98,
- ул. Гагарина, 15,
- ул. Фрунзе, 13.
Частный сектор:
- ул. Баймагамбетова, 7-33, 31/1-31/13, 33/2-33/18, 41/7,
- ул. Фрунзе, 3-19,
- ул. Садовая, 55-69, 65/2, 100/1,
- ул. Гагарина, 1/1,3/1-3/5, 3-21, 3-16, 11/1-11/7,9/1-9/7,
- ул. Баумана, 4/1-4/20,14/2-14/6,2-22,
- ул. Центральная, 2а, 15 ,28
Светофор:
- ул. Баумана – ул. Баймагамбетова,
- ул. Гагарина – ул. Баймагамбетова.
КТП-Пупырева (работы на ТП)
4 марта 2026 года с 10:00 до 16:00
- ИП Пупырева по ул. Складская, 8/2.
КТП-Безвесельный (работы на ТП)
5 марта 2026 года с 10:00 до 16:00
- ИП Безвесельный по ул. Узкоколейная.
КТП-Байзаков (работы на ТП)
6 марта 2026 года с 10:00 до 16:00
- ИП Байзаков по ул. Дорожников, 2.
