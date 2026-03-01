Новости

В чьих домах не будет света в начале марта в Костанае?

1 марта 2026, 10:02 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 2 по 6 марта сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». В первую неделю компания запланировала проведение работ на подстанциях и высоковольтных линиях в девяти районах областного центра.

В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП-572 (работы на ВЛ)

с 2 по 6 марта 2026 года с 10:00 до 18:00

  • детская студия «Вундеркинд».

Частный сектор:

  • ул. Наримановская, 59-120, 
  • ул. Кооперативная, 1-59, 11/1-11/14, 36/1-36/12, 
  • ул. Баймагамбетова, 104-148,134/1-134/12, 148/1-148/2, 
  • ул. Фролова, 74-134, 
  • ул. Л. Беды, 30-94, 
  • ул. 5 Декабря, 1-63, 55/1-55/9, 
  • ул. Алтынсарина, 13-91, 59/1-59/14, 
  • ул. Островского, 16-26.

Светофор:

  • ул. Алтынсарина – ул. Л. Беды,
  • Пр. Абая – ул. Л. Беды.

ТП-604 (работы на ТП)

2 марта 2026 года с 10:00 до 18:00

  • Кафе «Баритон», 
  • «Рахат-Лукум», 
  • АЗС в 5 мкр-н, 7/3, 
  • ТОО «Агроэкспорт КЗ».

Спальный сектор:

  • 5 мкр-н, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10. 

ТП-360 (работы на ТП)

2 марта 2026 года с 10:00 до 18:00

  • ИП Сулейманова, 
  • насосная Костанай-Су для ж/д ул. Летунова, 95.

Спальный сектор:

  • ул. Летунова, 95.

Частный сектор:

  • ул. Летунова, 105-168, 
  • ул. Амангельды, 163-170, 
  • ул. Пушкина, 152-186, 
  • ул. Шаяхметова, 100-106. 

ТП-306 (работы на ВЛ)

3 марта 2026 года с 10:00 до 17:00

  • Магазин «Апорт».

Частный сектор:

  • ул. Бородина, 151-161.

 Светофор:

  • ул. Бородина – ул. Победы. 

ТП-247 (работы на ВЛ)

4 по 6 марта 2026 года с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Карбышева, 19-33, 
  • ул. Западная, 23-48, 
  • ул. Сибирская, 96-133, 37-41, 183, 110/1-11/16, 
  • ул. Лесная, 26-42, 
  • ул. Строительная, 26-40, 
  • ул. Ленинградская, 24-77, 55/1-55/11, 29/1-29/9, 27/4-27/6.

ТП- 585 (работы на ТП)

3 марта 2026 года с 10:00 до 18:00

  • Ясли-сад № 16, 
  • филиал РГКП «Центр судебных экспертиз МЮ РК», 
  • магазины «Барс», 
  • «Айкос», 
  • «Селена», 
  • «Улыбка», 
  • «Ирина», 
  • «Хозяюшка», 
  • ИП Семенов, 
  • закусочная «Шашлыки-Гиганты», 
  • ИП Буламбаева, 
  • стройка ж/д по ул. Баумана, 21/1.

Спальный сектор:

  • ул. Центральная, 19, 
  • ул. Баумана, 12, 
  • ул. Садовая, 71, 98, 
  • ул. Гагарина, 15, 
  • ул. Фрунзе, 13.

Частный сектор:

  • ул. Баймагамбетова, 7-33, 31/1-31/13, 33/2-33/18, 41/7, 
  • ул. Фрунзе, 3-19, 
  • ул. Садовая, 55-69, 65/2, 100/1, 
  • ул. Гагарина, 1/1,3/1-3/5, 3-21, 3-16, 11/1-11/7,9/1-9/7, 
  • ул. Баумана, 4/1-4/20,14/2-14/6,2-22, 
  • ул. Центральная, 2а, 15 ,28

Светофор:

  • ул. Баумана – ул. Баймагамбетова,
  • ул. Гагарина – ул. Баймагамбетова. 

КТП-Пупырева (работы на ТП)

4 марта 2026 года с 10:00 до 16:00

  • ИП Пупырева по ул. Складская, 8/2. 

КТП-Безвесельный (работы на ТП)

5 марта 2026 года с 10:00 до 16:00

  • ИП Безвесельный по ул. Узкоколейная. 

КТП-Байзаков (работы на ТП)

6 марта 2026 года с 10:00 до 16:00

  • ИП Байзаков по ул. Дорожников, 2. 