Находящихся в Иране казахстанцев собираются вывозить через четыре страны
В связи с закрытием воздушного пространства Ирана и временной приостановкой авиасообщения находящихся там казахстанцев просят связаться с дипломатическими представительствами нашей республики для проработки вопроса выезда через сухопутные границы, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.
Фото: depositphotos.com
Речь идёт о четырёх направлениях: Иран — Азербайджан, Иран — Армения, Иран —Турция и Иран — Туркменистан.
Всем казахстанцам, временно или постоянно находящимся в Иране, настоятельно рекомендуется максимально усилить меры личной безопасности.
В этой связи наших соотечественников просят строго соблюдать следующие рекомендации:
- воздержаться от посещения мест массового скопления людей и участия в публичных мероприятиях;
- регулярно отслеживать сообщения местных органов власти и официальных источников информации;
- ограничить необязательные поездки;
- всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность;
- быть готовыми к возможным чрезвычайным ситуациям;
- поддерживать постоянную связь с дипломатическими представительствами Казахстана.
Посольство Казахстана в Иране открыло круглосуточные линии экстренной связи для находящихся в этой стране казахстанцев:
- Посольство в Тегеране:
дежурный телефон посольства: +98 21 2256 5933;
мобильный телефон / WhatsApp: +98 936 208 4672.
- Генеральное консульство в Горгане:
+98 912 298 0350 (мобильный телефон);
+98 173 252 0443 (рабочий телефон);
+7 701 771 34 01 (WhatsApp).
- Консульство в Бендер-Аббасе:
+98 930 298 57 03 (мобильный телефон, WhatsApp).
"По указанным каналам связи граждане могут обратиться за консульской помощью и сообщить о своём местонахождении и ситуации. Призываем ответственно относиться к собственной безопасности, сохранять спокойствие и опираться исключительно на официальные источники информации", — обратились к казахстанцам в посольстве.
Как сообщалось ранее, по данным МИД, в настоящее время на территории Ирана находятся 96 казахстанцев. 18 являются сотрудниками дипломатических представительств, 2 — студентами, 70 человек — сотрудники завода "Заркух". Ещё шесть граждан Казахстана находятся в Иране в частном порядке. Информации о пострадавших среди них не поступало.
