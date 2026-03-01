В связи с закрытием воздушного пространства Ирана и временной приостановкой авиасообщения находящихся там казахстанцев просят связаться с дипломатическими представительствами нашей республики для проработки вопроса выезда через сухопутные границы, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Фото: depositphotos.com

Речь идёт о четырёх направлениях: Иран — Азербайджан, Иран — Армения, Иран —Турция и Иран — Туркменистан.

Всем казахстанцам, временно или постоянно находящимся в Иране, настоятельно рекомендуется максимально усилить меры личной безопасности.

В этой связи наших соотечественников просят строго соблюдать следующие рекомендации:

воздержаться от посещения мест массового скопления людей и участия в публичных мероприятиях;

регулярно отслеживать сообщения местных органов власти и официальных источников информации;

ограничить необязательные поездки;

всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность;

быть готовыми к возможным чрезвычайным ситуациям;

поддерживать постоянную связь с дипломатическими представительствами Казахстана.

Посольство Казахстана в Иране открыло круглосуточные линии экстренной связи для находящихся в этой стране казахстанцев:

Посольство в Тегеране:

дежурный телефон посольства: +98 21 2256 5933;

мобильный телефон / WhatsApp: +98 936 208 4672.

дежурный телефон посольства: +98 21 2256 5933; мобильный телефон / WhatsApp: +98 936 208 4672. Генеральное консульство в Горгане:

+98 912 298 0350 (мобильный телефон);

+98 173 252 0443 (рабочий телефон);

+7 701 771 34 01 (WhatsApp).

+98 912 298 0350 (мобильный телефон); +98 173 252 0443 (рабочий телефон); +7 701 771 34 01 (WhatsApp). Консульство в Бендер-Аббасе:

+98 930 298 57 03 (мобильный телефон, WhatsApp).

"По указанным каналам связи граждане могут обратиться за консульской помощью и сообщить о своём местонахождении и ситуации. Призываем ответственно относиться к собственной безопасности, сохранять спокойствие и опираться исключительно на официальные источники информации", — обратились к казахстанцам в посольстве.

Как сообщалось ранее, по данным МИД, в настоящее время на территории Ирана находятся 96 казахстанцев. 18 являются сотрудниками дипломатических представительств, 2 — студентами, 70 человек — сотрудники завода "Заркух". Ещё шесть граждан Казахстана находятся в Иране в частном порядке. Информации о пострадавших среди них не поступало.