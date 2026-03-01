Вместе с Али Хаменеи при ударе по резиденции погибли Али Шамхани и Мохаммад Пакпур. Как сообщает inbusines.kz, официальное подтверждение смерти духовного лидера Ирана пришло ранним утром 1 марта 2026 года. Государственное агентство IRNA распространило краткое, но однозначное заявление: "Он пал мученической смертью".

Фото: IRNA

Чуть позже иранское государственное телевидение объявило о начале 40-дневного общенационального траура, подтвердив, что 86-летний лидер страны не пережил атаку на свою резиденцию в Тегеране.

Информацию о гибели Хаменеи еще накануне озвучил президент США Дональд Трамп. В своем заявлении он подчеркнул:

"Хаменеи, один из самых злых людей в истории, мертв. Он не смог избежать нашей разведки и высокотехнологичных систем слежения, и вместе с другими лидерами, убитыми рядом с ним, он ничего не мог поделать".

Трамп также назвал это событие "величайшим шансом для иранского народа вернуть свою страну".

Трагедия приобрела еще более личный масштаб для правящей династии: агентство Fars, имеющее тесные связи с КСИР, сообщило о гибели семьи Хаменеи. Со ссылкой на информированные источники утверждается, что в результате того же удара погибли его дочь, зять, внучка и жена одного из его сыновей.

"После установления контакта с информированными источниками в доме Верховного лидера, новости о мученической смерти дочери, зятя и внучки Революционного лидера, к сожалению, подтвердились", — цитируют агентство мировые СМИ.

Гибель духовного лидера и его близких стала лишь частью катастрофических потерь для иранского режима. В результате точечного удара по защищенному объекту в Тегеране, где в субботу проходило экстренное совещание силовиков, была ликвидирована и вся верхушка военного командования. Среди погибших официально подтверждены адмирал Али Шамхани, секретарь Совета обороны и ключевой советник Хаменеи по безопасности, а также генерал-майор Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Пакпур, занимавший пост главнокомандующего КСИР. Одномоментная потеря этих фигур фактически обезглавила оборонную систему страны и лишила вооруженные силы управления в условиях продолжающегося военного столкновения.

Сообщается, что после гибели высшего руководства ответственность за управление страной в переходный период возьмет на себя специальный совет. В его состав вошли действующий президент, глава судебной власти и один из факихов Совета стражей. Как пояснил Мохаммад Мохбер, эта структура обеспечит стабильность государственных институтов и преемственность курса до назначения нового лидера революции. Согласно конституционным нормам Ирана, совет будет обладать всей полнотой власти, чтобы не допустить политического вакуума в условиях военного положения.

На данный момент в Иране наблюдаются перебои в работе интернета, а на улицах Тегерана, по сообщениям очевидцев, подняты черные флаги. Мировые рынки уже лихорадит: блокада Ормузского пролива в сочетании с гибелью верховного лидера ставит регион и всю мировую энергетическую систему в состояние неопределенности.