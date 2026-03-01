В столице республики на стадионе «Астана Арена» состоялся матч за Суперкубок Казахстана, в котором встретились чемпион страны алматинский «Кайрат» и обладатель Кубка РК костанайский «Тобол». Этой встречей официально стартовал новый футбольный сезон в Казахстане.

«Тобол» - четырехкратный обладатель Суперкубка РК / Фото instagram.com/fctobol

Ранее обе команды по три раза завоевывали этот трофей.

Для «Тобола» это участие в розыгрыше Суперкубка РК стало уже пятым. «Тобол» выигрывал трофей в 2021 году, являясь серебряным призером чемпионата Казахстана и выступая в турнире четырех команд, он одержал в финале победу над «Астаной» в серии послематчевых пенальти - 1:1 (пенальти - 5:4). В 2022 году в ранге чемпиона Казахстана костанайский клуб переиграл обладателя Кубка РК «Кайрат» (2:1) и в 2024 году, будучи обладателем Кубка РК, выиграл у «Ордабасы» в серии послематчевых пенальти - 1:1 (пенальти - 5:4). А в 2008 году «Тобол» уступил «Актобе» (0:2) и в 2011 году - «Локомотиву» (1:2).

Албанский легионер «Тобола» Рубин Хебай против защитника «Кайрата» Александра Мартыновича / Фото instagram.com/pflkaz

После окончания второго учебно-тренировочного сбора по возвращению в Костанай «Тобол» подписал контракты еще с двумя игроками. Новичками команды стали защитник Кирилл Глущенков (5.02.2000; 191 см) и сербский нападающий Урош Милованович (18.10.2000; 190 см).

Уроженец Ставрополя Глущенков является воспитанником академии футбола московского «Динамо». Выступал за «Факел» (Воронеж), а также белорусские клубы «Ислочь» (Минская область) и «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), в составе которого стал обладателем Кубка Беларуси, бронзовым призером чемпионата страны и провел два матча в Лиге конференций УЕФА, отметившись одним голом. В начале 2024 года он перешел в «Пари НН» (Нижний Новгород), вернувшись затем на правах аренды в «Торпедо-БелАЗ».

С мячом Наурызбек Жагоров / Фото instagram.com/pflkaz

Милованович прошел подготовку в академиях сербского ОФК «Белград», испанского «Леванте» и «Црвена Звезда». В 2022 году он перебрался в Испанию, подписав контракт со «Спортинг Хихон», выступая позже в Португалии на правах аренды за «Визелу» (Визела). В 2025 году форвард в статусе свободного агента перешел в «Шавиш» (Шавиш). Милованович также вызывался в молодежную сборную Сербии (U21).

В стартовом составе «Тобола» на поле «Астаны Арены» вышли вратарь Султан Бусурманов, защитники Наурызбек Жагоров, Пап-Альюн Ндиайе, Неманья Цавнич, Александр Марочкин и Марко Вукчевич, полузащитники Александр Зуев, Асхат Тагыберген (капитан команды), Максим Мякиш и Рубин Хебай, а также нападающий Луис Герра.

Из нынешнего стартового состава в матче за Суперкубка РК в сезоне-2024 был только Ндиайе, в сезоне-2021 с первых минут за этот почетный трофей боролись Марочкин и Тагыберген, а в сезоне-2022 - Марочкин.

Черногорский защитник «Тобола» Неманья Цавнич против бразильского нападающего «Кайрата» Эдмилсона / Фото instagram.com/pflkaz

Первые пять минут встречи мяч контролировали игроки «Кайрата», заработавшие два штрафных удара вблизи штрафной площади костанайского клуба. А вот практически первая же атака «Тобола» завершилась голом. На 6-й минуте Жагоров от левой боковой линии отдал мяч к центральному кругу Хебаю, а тот от центральной линии сделал пас на ход Герре. Передачу попытался прервать в подкате центральный защитник алматинцев Александр Широбоков, коснувшийся мяча. Однако это не помешало нападающему костанайского клуба завладеть мячом, забежать с ним в штрафную площадь, переиграть там на замахе вратаря Темирлана Анарбекова, обойдя его слева, и отправить мяч в сетку пустых ворот.

Белорусский легионер «Тобола» Максим Мякиш против португальского нападающего «Кайрата» Жоржиньо / Фото instagram.com/pflkaz

На 13-й минуте Зуев в борьбе за мяч с Еркином Тапаловым перед штрафной площадью «Кайрата» заработал опасный штрафной удар, а защитник алматинцев был удостоен первой в матче желтой карточки. Розыгрыш этого стандарта завершился угловым ударом на левом фланге, после розыгрыша которого «Тобол» остался с мячом и вскоре заработал еще один угловой удар на том же фланге, но до удара по воротам дело не дошло. После четверти часа игры в составе «Кайрата» состоялась первая замена - поле покинул капитан команды белорусский защитник Александр Мартынович. А продолжившиеся атаки «Тобола» дважды завершал ударами по воротам Зуева, но защитники заблокировали их.

Воздушная дуэль Александра Зуева с Еркином Тапаловым / Фото instagram.com/pflkaz

Пришедший в себя после пропущенного гола «Кайрат» на 18-й минуте провел быструю атаку по левому краю. Португальский защитник Луиш Мата сделал подачу на 11-метровую отметку, откуда по воротам пробил его соотечественник Жоржиньо, но удар принял на себя Ндиайе.

Защитник «Тобола» Пап-Альюн Ндиайе был единственным игроком стартового состава в матчах Суперкубка РК 2024 и 2026 гг. / Фото instagram.com/fctobol

А через две минуты финский полузащитник алматинцев Яакко Оксанен отобрал на половине поля соперника мяч у Мякиша и отдал его своему соотечественнику Ойве Юкколе. Тот, сыграв в стенку перед штрафной площадью с Жоржиньо, прошел вперед и сделал с ее линии ответную передачу португальскому игроку. Мяч попал в ногу Ндиайе, выбившего его в сторону, но первым к нему успел защитник «Кайрата» Александр Мрынский и в касание пробил низом с правого края штрафной площади в дальний угол ворот. Бусурманов в падении коснулся мяча кончиками пальцев, но тот рикошетом от штанги залетел в ворота - 1:1.

А спустя четыре минуты продолжавший атаковать алматинский клуб заработал пенальти. Вошедший по правому краю в штрафную площадь Юккола сделал передачу в центр на Жоржиньо, а Цавнич, выбивая мяч в подкате, сбил португальского полузащитника. И судья встречи Денис Тевяшов из Уральска назначил пенальти, который взялся пробить сам пострадавший. Однако Бусурманов в падении отбил ногой мяч, летевший по центру, но набежавший Оксанен добил его в ворота и вывел «Кайрат» вперед.

«Тобол» пытался перехватить перешедшую на сторону соперника инициативу, и на 34-й минуте заработал штрафной удар на правом краю, но мяч после подачи Тагыбергена выбил Широбоков. А на 41-й минуте произошла первая замена и в составе «Тобола», и вместо получившего травму Вукчевича на поле вышел Роман Асранкулов. Через минуту Жоржиньо пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, но Бусурманов в прыжке поймал мяч.

На исходе компенсированных к первому тайму трех минут после атаки «Тобола» по правому краю Зуев от лицевой линии сделал хороший прострел в центр штрафной площади, но Мякиш не дотянулся до мяча.

В начале второго тайма алматинцы заработали угловой удар, но Бусурманов уверенно сыграл на выходе при его розыгрыше и поймал мяч. Очень опасный момент у ворот «Тобола» возник на 56-й минуте при розыгрыше штрафного удара на левом фланге, но Бусурманов спас команду после удара Тапалова с правого края штрафной площади. Не принесли результата и последовавшие два угловых удара.

На 61-й минуте в составе «Тобола» произошла двойная замена - вместо Зуева и Герры на поле вышли Жаслан Жумашев и Дамир Марат. И практически сразу же Марат заработал желтую карточку, в борьбе за мяч попав локтем в лицо Тапалову, который вернулся в игру с забинтованной головой. Вскоре после обмена атаками желтую карточку причем вновь на Тапалове заработал Тагыберген.

Постепенно инициативу перехватили игроки костанайского клуба, и на 69-й минуте Мякиш сделал заброс справа на противоположный край штрафной площади соперника. Там мяч остановил Марат и, развернувшись, пробил в ближний угол, но Анарбеков справился с этим ударом. «Кайрат» ответил на 76-й минуте, когда вышедший на замену Дастан Сатпаев после прохода по правому флангу сделал опасный прострел, но к мячу никто из алматинских игроков не успел.

На 78-й минуте Жагорова и Хебая заменили на поле Даурен Жумат и Урош Милованович. И уже через минуту Жумашев угрожал воротам «Кайрата» ударом из-за штрафной площади, но Анарбеков выбил мяч за лицевую линию. И в последовавших двух подряд угловых ударах дело до удара по воротам не дошло. А в одной из редких к тому времени контратак «Кайрата» мяч после удара Жоржиньо, пробившего из пределов штрафной площади, пролетел рядом с правой стойкой ворот. Правда, Бусурманов контролировал полет мяча.

И все же проводившие концовку встречи на половине поля «Кайрата» игроки костанайского клуба добились своего. На 88-й минуте Асранкулов от левой боковой линии сделал навесную подачу к дуге штрафной площади. А в борьбе с принимавшим мяч в высоком прыжке Миловановичем нарушил правила вышедший на замену еще в первом тайме Дамир Касабулат, и в результате - штрафной удар в четырех метрах от штрафной площади немного правее центра. Кайратовцы долго устанавливали стенку, закрывая правый угол ворот, но Тагыберген пробил точно в дальний нижний угол, и прыжок Анарбекова не спас алматинцев от гола - 2:2.

Ни в оставшиеся полторы минуты, ни в добавленные четыре счет не изменился, и обладателя Суперкубка РК выявляли в серии послематчевых пенальти. «Кайрат» бил первым, и с ударом бразильского нападающего Рикардиньо, вышедшего на замену в конце второго тайма, Бусурманов справился. Жумашев вывел «Тобол» вперед. Затем были точны у «Кайрата» Оксанен, Касабулат, появившийся на поле почти перед вторым пропущенным голом Олжас Байбек и Сатпаев. Но и удары Асранкулова, Тагыбергена, Ндиайе и Жумата достигли цели. В итоге «Тобол», победив в серии пенальти - 5:4, выиграл Суперкубок Казахстана, став четырехкратным обладателем этого трофея. Больше побед в Суперкубке РК только у «Астаны» - шесть.

Суперкубок РК - первый у Нурбола Жумаскалиева в качестве лавного тренера «Тобола» / Фото kpl.kz

Из нынешнего состава «Тобола» четырехкратными обладателями Суперкубка РК вместе с командой стали Асранкулов, Бусурманов и Жумашев, трехкратными - Марочкин и Тагыберген, и двукратным - Ндиайе.

А уже менее чем через неделю стартует и 35-й чемпионат Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги. «Тобол» стартовый матч проведет 7 марта в Туркестане, где встретится с «Актобе».