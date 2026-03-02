Российский драматург, актер, основатель и художественный руководитель драмтеатра Коляда-Театр Николай Коляда умер в возрасте 68 лет. Как сообщает news.ru, последние дни он провел в реанимации с двусторонним воспалением легких.

Драматург Николай Коляда проводит мастер-класс в Москве в рамках Пятых ежегодных мейерхольдовских встреч, 2010 год Фото: Илья Питалев/РИА Новости

О смерти Коляды сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. По его словам, это невосполнимая утрата не только для региона, но и для всей России.

Коляда скончался в больнице в Екатеринбурге, куда был госпитализирован в конце февраля. Как рассказала сестра режиссера, после Нового года он стал жаловаться на частые простуды. Состояние 68-летнего режиссера оценили как тяжелое, медикам пришлось подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких и погрузить в медикаментозный сон. В ночь на 2 марта его не стало.

Коляда родился 4 декабря 1957 года в селе Пресногорьковка Костанайской области. Его родителями были тракторист и доярка, также в семье воспитывались девочка и еще один мальчик. В 1977 году окончил Свердловское театральное училище и попал в Свердловский академический театр драмы. С 1982 года начал публиковаться — в газете «Уральский рабочий» вышел его рассказ «Склизко!». В 1989 году Коляда заочно окончил Литературный институт имени А. М. Горького.

В 1989 году прозаика приняли в члены Союза писателей СССР и в члены Литературного фонда РФ, а в 1990-м — в члены Союза театральных деятелей РФ. В начале 1990-х Коляда некоторое время жил в Германии, куда его пригласили на стипендию в Академию Шлесс Солитюде в Штутгарте. Там он работал в театре «Дойче Шаушпиль Хаус» в качестве актера.

В 1994 году вышел первый авторский сборник Коляды — «Пьесы для любимого театра». С 1990-х драматург начал ставить спектакли в Свердловском театре драмы, а 4 декабря 2001 года основал собственный частный драмтеатр. Коляда — автор более 100 пьес, 38 из которых были поставлены в театрах России, ближнего и дальнего зарубежья. Многие его работы переведены более чем на 20 языков.

По сообщению ЕАН, Николай Коляда сбегал из больницы, чтобы закончить свой последний спектакль «Орфей спускается в ад». Об этом заявил актер Олег Ягодин перед предпремьерным показом.

© ЕАН. Картина Коляды в театре

«Николай Владимирович уехал на скорой, сбежал из больницы, доделал до конца этот спектакль. И до поклона мы ничего не делали, ничего не трогали. Шесть дней назад он уехал в реанимацию, мы прогоняли сами. Сегодня премьера, завтра премьера, мы продолжаем работать, спасибо», - сказал Ягодин.

ЕАН ранее писал, что Ягодина судили за антивоенное высказывание, которое он выкрикнул со сцены Ural Music Night. Видеозапись с концерта передали в полицию. По словам Ягодина, его слова были посвящены Дню памяти и скорби - 22 июня. Они не имели отношение к спецоперации. Несмотря на это, артист был оштрафован на 40 тыс. рублей по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами РФ своих полномочий в указанных целях». Ягодин подал апелляцию, но областной суд отклонил ее. Из-за этого актер оказался в списке «запрещенных» музыкантов, с которыми не рекомендуют сотрудничать промоутерам.



Коляда говорил, что «Коляда-театр» в Екатеринбурге понес убытки в размере 12 млн рублей из-за отмены ежегодных гастролей в Москве, которые должны были состояться в театре «На Страстном». Причиной отмены стал отказ организаторов от участия в постановках актера Олега Ягодина.

Как уточняет vot-tak.tv, тогда Николай Коляда сообщил, что мог бы пойти на требования властей, поскольку у Ягодина всего девять спектаклей. Однако драматург не стал снимать актера с выступлений и гастроли сорвались.

«Я лучше отменю эти гастроли, и мы будем сидеть дома и играть свои спектакли, потому что — своих не бросают, понимаете?» — объяснял Коляда в своих соцсетях.