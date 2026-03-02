Согласно материалам дела, жительница Костаная Надежда К. разработала и реализовала преступный план по хищению средств у своих знакомых и привлеченных ими людей: заняла деньги под вознаграждение, изначально не намереваясь исполнить обещание. Также предлагала взять в рассрочку товары в ее онлайн-магазинах на Kaspi и HalykMarket, чтобы потом без предоставления товаров обналичить и присвоить деньги. В деле около 20 потерпевших, общая сумма ущерба - почти 500 млн тенге.

Непривычно для СМИ судья Алтын БАЙЖУМАНОВА удовлетворила ходатайство подсудимой о запрете на публикацию ее фамилии.

Надежду К. обвиняют по пунктам 1, 3 и 4 части 3 и пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере в отношении двух или более лиц неоднократно».

Лицо подсудимой скрыто также по ее ходатайству

2 марта в суд № 2 Костаная явилась уже допрошенная потерпевшая, которая тоже попросила остаться анонимной. Поскольку она уже давала показания, в этот раз пришла ради одного важного для своего эпизода уточнения.

Но перед этим - история их взаимоотношений из обвинительного акта: в январе 2025 года Надежда К. познакомилась с потерпевшей, когда лечилась в центре психического здоровья, где потерпевшая работала санитаркой. Предложила работу няней своих детей с оплатой 20 000 тенге в сутки. После выписки Надежды потерпевшая приступила к работе.

19 марта 2025 года подсудимая под предлогом необходимости подтверждения деятельности своего интернет-магазина «Velvet» перед банком и налоговыми органами склонила потерпевшую к оформлению рассрочки на 2 000 000 тенге сроком на один год, пообещав отменить ее в течение одного-двух дней. Обещание не выполнила, сославшись на якобы изменившиеся условия в банке, при этом частично погасила рассрочку на сумму 1 000 000 тенге, продолжая вводить потерпевшую в заблуждение относительно своих истинных намерений.

2 августа Надежда К предложила потерпевшей приобрести у нее тенге на рубли по заведомо заниженному курсу - 5,5 тенге за 1 рубль. Потерпевшая согласилась и передала 687 500 тенге. Надежда передала потерпевшей 125 000 рублей, которые последняя обменяла на сумму 787 500 тенге, что окончательно укрепило доверие потерпевшей.

5 августа Надежда вновь предложила потерпевшей приобрести рубли по еще более выгодному курсу - 5 тенге за 1 рубль. Потерпевшая согласилась.

7 августа подсудимая склонила потерпевшую оформить кредит якобы для «выкупа последних рублей». Используя мобильный телефон потерпевшей, Надежда К. через приложение АО «Хоум Банк» оформила кредит на 2 500 000 тенге, которые потерпевшая сняла наличными и передала подсудимой.

10 августа Надежда вновь предложила потерпевшей приобрести очередную партию валюты в размере 250 000 рублей, в связи с чем потерпевшая оформила кредит в приложении А0 «KaspiBank» на 1 500 000 тенге, которые Надежда, временно, пользуясь банковской картой потерпевшей, обналичила.

16 августа потерпевшая передала Надежде наличными 3 000 000 тенге, 23 августа - 1 890 000 тенге, а также 404 000 тенге под тем же предлогом обмена тенге на рубли. 7 ноября потерпевшая передала подсудимой 320 000 тенге, якобы для обмена на доллары США. Получив указанные денежные средства, Надежда распорядилась ими по своему усмотрению, не исполнив обязательства по их обмену и возврату, тем самым причинив потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 11 614 000 тенге.

Сегодня, 2 марта, потерпевшая пояснила:

- 14 мая 2025 года она мне скидывает просьбу о том, чтобы я скинула документы: она находится в турагентстве и оформляет путевки на Турцию. Скинула бронь на Турцию на меня и на моих детей.

- 2 430 920 тенге, которые Надежда заплатила за тур. Вы как расцениваете? - спросила судья.

- Как она мне потом объяснила, что это подарок, благодарность за ее детей.

- Вы это расцениваете, как подарок? И от долга, который вам должна Надежда, вы его вычитать не собираетесь?

- Нет. Я не просила у нее эту Турцию. Я не страдала, не болела, никогда не мечтала там побывать.

Эпизод с няней - один из множества, в которых, по мнению прокурора, Надежда, входя в доверие, использовала разные схемы хищения.

Кроме няни, на заседание никто из числа потерпевших не пришел. Судья вынесла определение по обеспечению их явки.

Допрашивать потерпевших продолжат 5 марта.

Фото автора