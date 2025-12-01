Куда повести детей и сходить самому для новогоднего настроения? Ответ на этот вопрос обсуждали сегодня, 1 декабря, на аппаратном совещании в акимате Костаная. Планы есть и они большие, но есть несколько нюансов.





- Центром притяжения для костанайцев станет площадь областного акимата, - сказал 1 декабря на аппаратном совещании горакимата замакима Костаная Мажит ШУЛЕНОВ. - Если позволит погода, здесь разместится традиционный ледяной городок, центральным объектом которого станет большая ледяная горка на ул. Байтурсынова. Для малышей рядом со зданием управления культуры будет установлена малая ледяная горка, а также полюбившийся всем ледяной лабиринт с подсветкой. Рядом с шахматным клубом разместится ледяной аттракцион тарелочка. Две ледяные входные арки на ул. Аль-Фараби станут не только украшением ледяного городка, но и тематическими фотозонами для горожан и гостей города. Для любителей активного зимнего отдыха будут устроены катки с ледяными ограждениями в районе КСК перед входной аркой бульвара «Жастар», в мкрн Юбилейном возле Жастар сарайы - большой каток. Здесь же будет установлена еще одна ледяная горка.

Фото из архива «НГ»

Традиционно старт всем праздничным мероприятиям даст ежегодная церемония зажжения новогодних елок - огни зажгут одновременно 18 декабря в 20:00 в разных частях города.

- По просьбе костанайцев мы перенесли время, чтобы после работы вместе с детьми жители могли поучаствовать, - пояснил Шулепов. - 11-метровые ели зажгутся на бульваре «Жастар», в парке «Керуен» в мкрн Кунай. На площадке Жастар сарайы установят 22-метровые ели. Главную новогоднюю 23-метровую елку - традиционно на площади областного акимата. 31 декабря на площади областного акимата костанайцев и гостей города ждет большая новогодняя праздничная программа. С 18:00 приглашаем детей и взрослых на коцертную программу детских творческих коллективов. По традиции в час ночи костанайцев ждет праздничный салют. Для удобства горожан в преддверии праздника в Костанае пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки, где можно будет приобрести продукты к праздничному столу по ценам сельхозтоваропроизводителей. 6, 13 и 27 декабря - на рынке «Саяхат», а 20 декабря в Сити-центре.

Автобусы 31 декабря будут ходить до 22:00 и с 00:30 до 3:00, поведал глава отдела ЖКХ города Азамат Бегалин.

- Сегодня уже 1 декабря, первый день зимы - у нас нет снега, плюсовые температуры, - добавил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Поэтому есть риск, что мы горки, аттракционы зимние, на которые мы заложили финансирование, сделаем позже.

Фото из архива «НГ»

Акимат уже отказался от традиционных фигур из снега на этот год.

- Жизненный цикл этих фигурок - 1-3 часа - и все это тает, - пояснил Шулепов. - Столько усилий прикладывается.

- Под видом фейерверков нередко продаются взрывоопасные шумовые изделия, зачастую не фабричного, а кустарного производства, которые из-за своего низкого качества могут причинить серьезный вред здоровью человека, - сказал начальник управления по чрезвычайным ситуациям города Аслан МАХМУТОВ. - В этой связи управлением совместно с сотрудниками полиции создано 4 группы, которые будут проводить рейдовые мероприятия. На территории города зарегистрировано 3 магазина, имеющих лицензию на торговлю пиротехническими изделиями - это «Шоу дизайн», «Салют», «Фейерверк».

Фото автора