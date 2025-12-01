Казахстану нужна системная долгосрочная программа диверсификации и надёжные альтернативные маршруты для транспортировки нефти - о выводах и рекомендациях аналитиков сообщает Informburo.kz.

Фото из Telegram-канала КТК

Эксперты компании Energy Analytics проанализировали ЧП на Каспийском трубопроводном консорциуме и заявили, что для Казахстана это – следствие системной зависимости, а не разовая проблема.

"Остановка части мощностей КТК из-за атаки морских беспилотников – лишь очередное напоминание о том, насколько уязвима экспортная инфраструктура Казахстана. На морском терминале выведено из строя ВПУ-3, ВПУ-2 – уже две недели в ремонте. Скорее всего страна фактически перешла на работу через единственное ВПУ-1, что моментально создаёт риски для отгрузки и добычи. Но главный вопрос в том, как мы вообще оказались в ситуации, когда одна инфраструктурная цепочка критична для 80% экспорта нефти страны", – говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что за последние 11 лет доля КТК в экспорте нефти выросла с 40% до 80%, то есть КТК стал практически монопольным коридором, через который идёт рост добычи и валютной выручки, но последние три года не принесли ни одного существенного прорыва в разработке альтернативных маршрутов.

"А ситуация требовала обратного: после 2022 года рынок, логистика и геополитика резко изменились; несколько остановок КТК показали необходимость резервных мощностей; обсуждения "альтернативы через Каспий" так и остались обсуждениями; проекты в направлении Баку или Китая не получили тех объёмов, которые могли бы снизить риски. На уровне докладов и заявления о "работе по диверсификации" звучат регулярно, но на уровне фактических мощностей ничего не изменилось", – подчёркивают эксперты.

По их мнению, очередной инцидент на консорциуме – это "не проблема КТК, а проблема стратегии".

"Система показала свою уязвимость снова: каждый раз, когда КТК сталкивается с форс-мажором – техническим, геополитическим или теперь уже военным – Казахстан вынужден "экстренно перенаправлять объёмы". Но перенаправлять их некуда, потому что альтернативные маршруты не были расширены заранее", – указывают аналитики.

Они убеждены, что нужны не временные решения и не экстренные планы, а системная долгосрочная программа диверсификации, включающая: