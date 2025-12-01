С 1 декабря за летние шины на автомобиле можно получить штраф, сообщает informburo.kz. Однако суммы не такие большие. В соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях, за несоответствие шин сезону грозит штраф в размере 5 МРП, за аналогичное нарушение в течение года – 20 МРП.

Фото Depositphotos.com

При этом затянувшаяся осень и отсутствие снега – не повод медлить с переобувкой, так как летняя резина при отрицательной температуре деревенеет, нарушается сцепление с дорогой.

Согласно Техническому регламенту "О безопасности колёсных транспортных средств", на летней резине высота протектора должна быть не менее 1,6 мм, на зимней – 4 мм. Колёса должны иметь маркировку знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинками внутри, а также маркировки “М+S”, “M&S” и “M S”. Если на всесезонных шинах имеются эти маркировки, то зимой на них ездить можно. В противном случае такая резина запрещена.