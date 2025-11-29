За 10 месяцев 2025 года в Костанае уровень алкоголизации населения вырос на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На учёте состоят более 1 300 человек. Помогает ли принудительное лечение? И почему полицию обвиняют в провокациях при контрольной закупке спиртного? На вопросы в интервью «НГ» отвечает заместитель начальника отдела общественной безопасности УП Костаная, майор полиции Динара САЛЬКИНОВА.

Динара Сальгинова: «Ежемесячно помещается в медвытрезвитель около 1 400 человек, по 45-50 в будни»

- Стало ли меньше преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения?

- К сожалению, наблюдается увеличение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Подобные правонарушения происходят как в общественных местах, так и в быту. В этом году за 10 месяцев задержано 4 000 человек, а за такой же период прошлого года – 1 986 человек. То есть в два раза больше.

Сквозь стальные прутья похмелья

13 000 человек за отчетный период были доставлены в центр временной адаптации и детоксикации (ЦВАД). Ежемесячно помещается в медвытрезвитель около 1 400 человек, по 45-50 в будни, не говоря уже о выходных и праздничных днях.

- Одной из форм борьбы с алкоголизмом является принудительное лечение...

- На основании заявления родственников. Но все не просто, так как необходимо иметь определенный стаж злоупотребления алкоголем, зафиксированные нарушения общественного порядка. Специализированное лечебное учреждение рассчитано на 150 мест. Срок лечения - от трех месяцев до года. Если места заняты, нужно ждать очередь на госпитализацию.

Изолирована в КВЗ с улицы в состоянии алкогольного опьянения

Лечение не всегда гарантия того, что человек избавится от зависимости. Бывают случаи, когда прошедшие курс возвращаются к употреблению. Существуют строгие медицинские критерии для направления на принудительное лечение. Кроме того, есть 64 медицинских противопоказания, при которых госпитализация невозможна. К таким заболеваниям относятся нарушения желудочно-кишечного тракта, повышенное артериальное давление и т. д.

Количество лиц, направленных на принудительное лечение по решению суда, увеличилось с 83 в прошлом году до 113 в текущем. Принудительные меры, такие, как превентивное лечение, применяются только к лицам, страдающим от бытового алкоголизма и доставляющим беспокойство родственникам. В остальных случаях возможны вытрезвление, административный протокол и штраф.

В период лечения пациенты находятся под постоянным наблюдением. Некоторые из них, подружившись в лечебном учреждении, после выписки употребляют алкоголь вместе.

- Друзья навеки?

- Ну если бы… Один из случаев так называемой дружбы: трое мужчин по завершении терапии решили встретиться в квартире у одного из них в районе КСК. За день до этого участковые уполномоченные полиции проводили обход «сомнительных квартир» - малосемейки, общежития, хостелы, где проживают горожане, склонные к употреблению алкогольных напитков и наркотических веществ. Такие места находятся под пристальным присмотром Во время проверки были обнаружены трое мужчин, распивавших спиртные напитки. Было принято решение доставить их в медицинский вытрезвитель. Двое из них находились в средней степени тяжести опьянения, третий – в легкой степени. Исходя из этого, проведя профилактическую беседу, его отпустили.

Двое задержанных, проведя в вытрезвителе предположительно от пяти до семи часов, протрезвели и направились в магазин, где приобрели спиртные напитки. Вернулись к новоиспеченному другу. В результате между ним и двумя его собутыльниками возник конфликт. В ходе которого последние, вооружившись ножом, нанесли потерпевшему около десяти проникающих ранений, оказавшихся смертельными.

Легкая степень алкоголя в крови, по заявлению соседей попал в КВЗ

Невозможно уследить за каждым… Ведь штат участковых уполномоченных полиции составляет всего 100 человек, а с учетом больничных и отпусков – и того меньше. Именно поэтому профилактика - регулярные обходы, беседы, учёт групп риска - остаётся главным инструментом.

- Встал на путь истинный - трезвая жизнь, был ли такой случай в вашей практике?

- Не наблюдалось. Из 113 пациентов, помещенных в специализированное медицинское учреждение, 21 вернулся повторно. Возможно, 92 больше не употребляют алкоголь. Или же они просто пока не попали в поле зрение полиции. Трезвая жизнь, как цель профилактики, пока без стабильных успехов.

У пациента КВЗ забирают все опасные предметы, чтобы не причинил вред себе или другим

- Какова ситуация с подростковым алкоголизмом?

- На данный момент всего два подростка состоят на учете лиц, употребляющих алкогольные напитки. Количество снизилось в связи с введением анонимного учета. До этог, информация передавалась в поликлинику по месту жительства и ребенок ставился на учет автоматически. Фактов употребления алкогольных напитков несовершеннолетними в развлекательных заведениях не зафиксировано. Употребление чаще всего происходит на съемных квартирах, которые арендуют с использованием поддельных документов, созданных с помощью современных технологий.

- Вопрос о реализации алкогольной продукции в ночное время магазинами, систематически нарушающими закон, остается проблемой?

- Согласно законодательству, слабоалкогольные напитки (с содержанием этилового спирта менее 30%) разрешено продавать с 8:00 до 23:00, а крепкие напитки (свыше 30%) – с 12:00 до 21:00. Но некоторые магазины живут своей жизнью. Несмотря на крупные штрафы, даже приостановления лицензий, владельцы продолжают торговлю, оформляя лицензии на родственников, либо подставных лиц. Помимо этого, существует практика открытия магазинов под видом баров. Это позволяет в любое время суток реализовывать алкоголь. Наличие двух столиков и трех стульев не делает заведение баром. Необходимо проведение рейдовых мероприятий с участием различных ведомств для проверки соответствия деятельности заведений требованиям законодательства. Доставка через интернет–сервисы и социальные сети – еще одна, отдельная проблема.

Если в прошлом году 96 владельцев торговых точек были привлечены к ответственности, то в текущем году – 134. В городе около 800 точек торговли алкоголем, и профилактические рейды и межведомственные проверки критически важны, потому что каждое пресечение нелегальной продажи снижает риск ночных преступлений.

- Некоторые владельцы магазинов считают контрольные закупки провокацией…

- Цель контрольной закупки - не спровоцировать владельца магазина на нарушение закона, а зафиксировать факт незаконной реализации алкогольной продукции. Я считаю, что невозможно спровоцировать человека, который не намерен совершать правонарушение. Это необходимо понимать. Видеофиксация при таком мероприятии необходима. Мы знаем, какие магазины допускают нарушения. Они находятся под особым контролем. Если продавец соблюдает закон, его невозможно спровоцировать. Но если торговля незаконно ведется, то контрольная закупка лишь фиксирует факт. Покупку совершает обычный человек в гражданской одежде. Вряд ли продавец станет рисковать, если увидит перед собой сотрудника в форме прокурора, полицейского или представителя МЧС.

Что касается последних судебных процессов с владельцем магазина, то действительно допущены процессуальные нарушения при составлении акта изъятия спиртного напитка сотрудниками полиции. Возможно, это произошло из-за спешки, так как оформление документов в магазине с большим потоком покупателей создает неудобства. Если в ходе судебного разбирательства выявляются нарушения процессуальных норм, суд выносит частное постановление в адрес управления полиции. В этом постановлении указываются все недостатки. Мы проводим собрание с участием всех причастных к данному случаю сотрудников, обсуждаем ситуацию и принимаем меры для предотвращения подобных нарушений в будущем.

Обычная картина в теплом павильоне остановки "Детский мир" /Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Ранее предлагалось полностью прекратить продажу алкоголя в обычных магазинах и оставить только специализированные алкомаркеты. Данная инициатива не нашла поддержки?

- Это вызвало негативную реакцию со стороны общественности, а также представителей бизнеса. Хотелось бы отметить, что полиция продолжает борьбу с подпольными цехами, суррогатом и продажей спирта в канистрах.

Фото предоставлено УП Костаная



