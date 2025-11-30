На десятом заседании Национального офиса по приватизации 21 ноября решено продать ТОО «Рудненские тепловые сети» в частные руки. Это подтвердил директор предприятия Олег АБЫЛКАИРОВ, сообщает ИА "Город" со ссылкой на rydnyimedia.kz.

Фото ИА "Город"

На портале уже размещено объявление о приеме заявок от потенциальных покупателей.

– Причина, указанная в документах, – якобы необходимость привлечения инвестиций, - сообщил директор теплокомпании. - Только почему это не было сделано в 2023 году, когда в январе Рудный едва не разморозили, не в год, когда на сетях произошло 636 повреждений? Почему решение принимается именно сейчас – после многомиллиардных инвестиций из бюджета, после приведения систем теплоснабжения в порядок и стабилизации работы?

ТОО «Рудненские тепловые сети» стало государственным предприятием лишь в 2020 году. До этого оно находилось в частной собственности – АО «ССГПО» ERG.

- Частный бизнес идет за прибылью. Инвестиции в сфере естественных монополий, где тарифы не окупаются, – не его цель. Продажа стратегического предприятия – это не просто ошибка. Это решение, которое подрывает экономическую и социальную стабильность всего региона. Как можно было тихо и без обсуждений провернуть такое решение, не поставив в известность коллектив, акимат и жителей Рудного? Разве так решается судьба людей и городов в «Слышащем государстве»? – прокомментировал ситуацию руководитель ТОО «Рудненские тепловые сети» Олег Абылкаиров.

С Абылкаировым трудно не согласиться в части того, что теперь, по сравнению с 2023 годом, состояние теплосетей Рудного улучшилось, благодаря многомиллиардным бюджетным вливаниям. На встрече акима области с населением в начале ноября аким Рудного Виктор Ионенко сообщил, что аварийность сетей удалось снизить на 34%, а общий износ сетей – с 78% до 52,5%.

При подготовке к отопительному сезону 2024-2025 годов ТОО «Рудненские тепловые сети» провели ремонт и реконструкцию магистральных и распределительных тепловых сетей протяженностью 20 км на сумму более 9,5 млрд. тенге.

В текущем году отремонтировано и реконструировано 16,7 км тепловых сетей (при плане 14,7 км) на общую сумму 1,2 млрд тенге, из них 10,5 км в кварталах частного сектора.