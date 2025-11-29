На окраинах казахстанских городов растут горы мусора. Они похожи на тихие вулканы: с виду неподвижные, но внутри медленно тлеют и гниют десятилетиями. Ведь в них складируют всё - от огрызков и грязных пластиковых бутылок до старой техники. Поэтому мусорные полигоны давно называют миной замедленного действия. Это признают не только экологи, эксперты в области изменения климата, но и чиновники на самом высшем уровне.

Ежегодно в Казахстане образуется более 4,5 млн тонн отходов, которые в основном гниют на полигонах

Летом этого года министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан НЫСАНБАЕВ сообщил: в стране почти 3 000 полигонов, и лишь пятая часть из них соответствует нормам и имеет разрешительные документы. При этом в самых крупных городах, включая столицу, полигоны заполнены почти полностью. В качестве решения власти Казахстана наряду с уже популярными мерами по сортировке и переработке мусора все чаще предлагают еще одну, пока не опробованную - сжигание отходов.

Случаи возгорания мусорных полигонов в Казахстане участились. Вредные вещества идут в атмосферу

О намерении начать строительство мусоросжигательных заводов буквально зимой этого года говорил вице-министр экологии во время рабочего визита в Костанай. Он ссылался на опыт Европы и называл страны, в которых мусор сжигают без вреда для окружающей среды. Однако экологи почти в один голос утверждают: как в Европе, у нас вряд ли получится, учитывая слабый уровень контроля, коррупцию и менталитет. Но если и получится, то проблему старых полигонов это не решит, а при образовании нового мусора начинать все равно нужно с самого простого - сортировки. Потом переходить к переработке, а уже в последнюю очередь думать о том, что и как сжигать. Но пока даже сортировать, как в Европе, у нас не получается...

Мы начинаем новый экологический проект «Сжигать нельзя перерабатывать», в рамках которого опубликуем цикл статей о сортировке, переработке, захоронении и сжигании мусора (с учетом европейского опыта). И о том, какие решения на каждом из этих этапов по утилизации принимает правительство Казахстана и почему они пока не дают должного эффекта. А также поделимся мнениями экологов и экспертов.

Самый современный - в Рудном

По данным министерства экологии, в Казахстане ежегодно образуется более 4,5 млн тонн отходов - примерно по полкилограмма на человека в день. Из них перерабатывается чуть больше четверти. Но даже в эту небольшую цифру экологи верят слабо, считая, что реальный процент переработки еще ниже. Тем не менее, власти страны ежегодно заявляют, что уровень сортировки и переработки, хоть медленно, но растет.

На рудненском мусоросортировочном комплексе разделяют несколько видов пластика

Недавно статистику подкрепили реальными действиями. В рамках государственной программы АО «Жасыл Даму», которое занимается комплексным управлением отходами и поддерживает экологические проекты, начало открывать мусоросортировочными комплексы.

Бумагу, пластик и жесть в Казахстане в основном прессуют. Условий для быстрой переработки пока нет

Одним из них стал проект ТОО «Рудный-АБАТ-2006», владеющего мусорным полигоном в моногороде. АО «Жасыл Даму» выделило на покупку и установку мусоросортировочного комплекса 80% средств, за которые директор ТОО будет рассчитываться в течение 10 лет под льготный процент (3% годовых). Еще 20% - собственные средства предпринимателя.

Отходы на все мусоросортировочные комплексы поступают в смешанном виде, что снижает долю переработки

- Мусоросортировочный комплекс в Рудном - первый и самый современный в Казахстане, открытый в рамках нашей программы. Его стоимость более 300 млн тенге. В стране еще есть мусоросортировочные комплексы, но на всех, по сути, только транспортерная лента, а не огромный конвейер по сортировке разного вида мусора, как в Рудном, - сообщил директор департамента инвестиционных проектов АО «Жасыл Даму» Серикбол КАЛИАКБАРОВ.

Проблемы полигонов не решает

Мы побывали на самом современном мусоросортировочном комплексе страны в середине октября. Масштабы впечатлили. В высоком ангаре расположилась огромная конструкция, постоянно гудящая, грохочущая и сортирующая разного вида пластик, бумагу, бытовые отходы и другое.

На первом этапе сортировки главная задача - вскрыть мусорные пакеты и отделить пластик, жесть и другое

Комплекс способен перерабатываться около 50 000 тонн мусора в год - примерно на 10 000 тонн больше, чем его образуют жители Рудного. Он состоит из станции предварительной сортировки, на которой главная задача - разрезать мусорные пакеты, ежедневно поступающие от каждого жителя.

Сотрудники вооружены большими ножами с широкими лезвиями. Ими быстро распарывают мешки и отсортировывают то, что кому положено: кто алюминиевую банку, кто пластиковую бутылку, кто целлофан и другое. Дальше расположена основная станция сортировки, где отходы разделяют более тщательно.

Ринат Ишбулатов считает, что комплексы в рамках программы АО «Жасыл Даму» - хороший шаг в сторону переработки отходов

- Отсортированный мусор оплачивает переработчик, который его принимает, - рассказывает владелец рудненскго мусоросортировочного комплекса и полигона Ринат ИШБУЛАТОВ. - Пластик всех фракций, алюминиевую банку, картон, стекло и другое отправляем в Костанай - в ТОО «Атамекен-4». Мусора нужно набрать определенное количество - в пределах 20 тонн, чтобы логистика была не слишком дорогой. А органические отходы мы сами захораниваем".

Он признает, что на новом мусоросортировочном комплексе обрабатывают только вновь собранные отходы. Те, что лежат на полигоне с 1957 года - времени основания города горняков - никто сортировать не планирует.

- У нас картовый полигон. Это как большой слоеный пирог, в котором все перемешано и гниет десятилетиями. Найти в нем полезную фракцию при сортировке просто невозможно, - отмечает Ишбулатов.

Сейчас на рудненском полигоне закрыта лишь одна «карта» площадью 3-5 га. Общая площадь земли, отведенной под полигон, 50 га.

По принципу слоеного пирога, где один слой мусора наслаивается на другой и гниет, работают практически все полигоны страны. В связи с чем они и представляют опасность для Казахстана, которую современные мусоросортировочные комплексы никак не уменьшают.

Cортировка в Костанае, переработка в Шымкенте

Еще одна проблема современной сортировки - сложная логистика, которая, с учетом огромных расстояний страны, влетает в копеечку. Вся переработка сосредоточена в основном в крупных городах, и доставка отсортированного мусора на завод даже в соседний город превращается в сложную и дорогостоящую операцию. К примеру, переработка бумаги и картона есть только в Алматы, белого стекла - в Алматы и Капчагае, география переработки пластика чуть шире - в Шымкенте, Астане, Атырау, Караганде. Но этого все равно мало.

В Костанае переработки пластика, стекла и жестяной банки нет, их принимает от жителей ТОО «Атамекен 4+» и другие экопункты. Но доставлять мусор нужно самим.

- Эти отходы мы только прессуем и отправляем на переработку в другие города, - признает директор ТОО Максим КЛИМЕНТЬЕВ. - Переработчик платит за мусор, но собирать его нужно тоннами, чтобы он не разорился на доставке.

В Костанае тоже частично перерабатывают бумагу на ТОО «Север-Комбинат», где изготавливают яичные лотки.

- Бумагу принимаем фурами, нужны объемы от 200-300 тонн, с отдельными жителями не работаем, - пояснили в «Север-Комбинате».

Директор казахстанского фонда Greenup.kz и сооснователь движения Recycle Birge Алия САЛЬМЕНОВА тоже обращает пристальное внимание на отсутствие переработки рядом с сортировкой.

- Если рядом нет переработки, сортировка превращается в промежуточный этап. Отходы просто сортируют и хранят, пока условно где-то в Шымкенте не вспомнят, что они есть в Костанае. Экономически это невыгодно, потому что это бизнес, который стремится снизить свои затраты, - отмечает она.

Но даже если бы переработка находилась рядом, один вопрос оставался бы открытым: откуда брать качественное вторсырьё?

Раздельного сбора нет

Ведь еще одна проблема в том, что даже на самый суперсовременный мусоросортировочный комплекс страны отходы поступают в смешанном виде. Ведь в Казахстане убрали контейнеры для раздельного сбора мусора, а в Костанае разноцветные урны даже закрасили в черный цвет.

- Убрали, потому что в этих контейнерах не было смысла. Весь мусор все равно забирала одна машина и сваливала в общую свалку, - говорят в АО «Жасыл Даму».

Конкретно в Костанае закраску урн для раздельного сбора мусора объяснили неудавшимся экспериментом. Он заключался в том, чтобы приучить людей сортировать отходы, но за 7 лет, по мнению акимата Костаная, жители этому так и не научились.

- Это неправда. Раздельным сбором мусора занимались еще при СССР, когда в школах собирали макулатуру и металлолом. Это есть, так сказать, в нашей подкорке. Я считаю, что контейнеры для раздельного мусора нужно возвращать. Но при условии, что их будет забирать не один мусоровоз, а разные - по видам отходов, чтобы не подрывать доверие жителей к сортировке и переработке, - говорит Алия Сальменова.

В Праге мусорные контейнеры занимают приличную часть обочин дорог и парковок. Рядом с детскими площадками их нет

Этот мусоровоз в Праге забирает только зеленые контейнеры

Владелец лисаковского полигона ТБО Инна АМАН предлагает вообще отказаться от мусорных контейнеров. Такая практика существует в Лисаковске со дня его основания (1975 год). Вместо контейнеров два раза в день - с 7.00 до 9.00 и с 19.00 до 21.00 - в каждый микрорайон приезжает мусоровоз. У жителей есть возможность ежедневно выбрасывать отходы, которые сразу попадают на свалку.

- В чем преимущество этого метода? Быстро вынесенные отходы остаются дольше сухими, так как не лежат неделями в контейнерах, не гниют и не смешиваются. Плюс мы просили людей складывать мокрые отходы в один мешок, а сухие в другой. Все это увеличивало долю переработки, - говорит Аман.

Однако в последнее время создаваемая десятилетиями практика немного пошатнулась. По словам местных властей, мусоровозов стало меньше, поэтому в городе появилось несколько контейнеров. Но Аман предлагает вернуться к проверенному способу. И не только в Лисаковске, но для начала во всей области, а потом и в стране. Для этого нужно лишь увеличить количество мусоровозов.

От 10 кг и больше

Правда, этот метод тоже исключает участие всех жителей, создающих горы мусора у себя дома, в раздельной сортировке. Хотя как раз с этого нужно начинать. И именно такая практика успешна в Европе, на которую так любят ссылаться наши чиновники.

Побывав в этом году на стажировке в Праге, да и в некоторых других европейских городах, я убедилась: разноцветные контейнеры стоят не просто для красоты. Как, по сути, было в Казахстане. Собранные из них бумагу, пластик, жесть ежедневно вывозят разные мусоровозы. Бумага остается сухой, пластиковая бутылка и жестяная банка - чистыми, что позволяет практически сразу отправлять их на переработку.

Париж - не самая чистая европейская столица. На мосту Александра Третьего часто скапливаются окурки

Зато урны в метро Парижа сделаны так, чтобы мусор было удобно утилизировать вместе с пакетом

Бумажки и пластиковые бутылки можно увидеть на самых главных улицах Парижа

Казахстанцев лишили этого первого и главного этапа сортировки на источнике, как объясняют экологи. В АО «Жасыл Даму» парируют: не так давно было создано приложение EcoQoldau, которое позволяет собирать отходы в разные мусорные мешки дома, как в Европе. После чего их заберет прямо от вашего подъезда и вывезет переработчик, еще и заплатит за них. Но после регистрации в приложении выяснилось: переработчик приедет только при сборе минимум 10 кг бумаги, пластика, жести и другого.

Если учесть, что в день житель образует полкилограмма разного вида мусора, то даже семье из четырех человек собирать его нужно 5 дней. Чтобы отдельно набрать 10 кг бумаги или пластика, уйдет 2-3 недели. Семье с меньшим количеством домочадцев или отдельно живущим времени нужно еще больше. Не каждый готов создать мини-свалку на дому. Большинство соседей, с которыми я попыталась скооперироваться, чтобы совместно собирать и разделять мусор, ответили отказом. Оставлять в подъезде несколько мешков с отходами запрещено санитарными нормами, а хранить неделями мусор в квартире никто не захотел.

Вот так сортировка в Казахстане изначально превращается в неправильный сбор мусора. Вместо того, чтобы пластик или бумага сразу попадали в отдельный контейнер, а потом на завод, они смешиваются в общем мусоровозе.

- Сортировкой должен заниматься каждый дома, чтобы сохранить качество вторичного сырья. И чтобы человек, который сдал бутылку или банку, понимал: стул из пластика, продаваемый в соседнем магазине, потенциально может быть сделан из той бутылки, которую он сдал. Тогда это работает, - настаивает эколог Сальменова.

Нужны экологические кластеры

По мнению Сальменовой, пока что вся эта разрозненность при сортировке, начиная с того, что жители не могут в ней участвовать, и заканчивая расположением перерабатывающих заводов за тридевять земель, не позволяет получить должного экологического эффекта.

- Поэтому самый оптимальный вариант - создание региональных кластеров, когда сортировка и переработка вторсырья сосредоточены в одной экосистеме, что позволит стать отходами ресурсом в месте их образования, - предлагает эколог. - Нужно выстраивать кооперацию между регионами, чтобы мощности перерабатывающих заводов были включены в общенациональную систему с общей логистикой и четкой поддержкой государства. Потому что без воли и поддержки государства и его системной регуляции такой проект не будет возможен. Но он нужен. Учитывая наши расстояния и разбросанность перерабатывающий предприятий, такая поддержка крайне необходима. Иначе инициатива по сортировке, где нет перерабатывающих предприятий, просто зачахнет.

Но она замечает: на текущий момент, когда таких кластеров нет, открытие современного мусоросортировочнгого комплекса, как в Рудном, уже можно считать знаковым событием. По словам эколога, в наших реалиях даже сама по себе сортировка полезна тем, что отделенный от бытового мусора и должным образом спрессованный и упакованный пластик может лежать годами, его качество не страдает. Как и жестяной банки или бумаги. В связи с этим даже сортировка не у источника имеет смысл для сохранения качества вторичного сырья, которое будет лежать в накопителе, а потом его смогут переработать.

Но на первичном этапе в этой системе тоже должно участвовать государство, помогая сортировщикам, прессовщикам и переработчикам, уверена Сальменова. С ней соглашаются и бизнесмены.

- Чтобы выстроить систему сортировки, как в Европе, нужны субсидии от государства, - отмечает владелец мусоросортировочного комлпеса Ринат Ишбулатов. - Мусоросортировочные комплексы в Казахстане исключены из программы субсидирования, потому что считается, что сортировка заложена в тарифе на вывоз мусора, который оплачивает население. Но тарифа недостаточно, поэтому мы регулярно поднимаем вопросы его субсидирования на уровне мажилиса.

Мусор на улицах Амстердама убирают быстро, а власти связывают его количество с огромным потоком туристов

Пока что все одобренные даже на уровне государства решения по сортировке не дотягивают ни до европейских стандартов, ни до более-менее отлаженной эффективной системы сбора отходов. Отсюда - низкий процент переработки, переполненные и опасные полигоны. И - шаг государства в сторону сжигания мусора, который экологи называют еще более опасным, но удобным для повышения показателей.

Почему в Казахстане большие проблемы с переработкой стекла, крупногабаритного и строительного мусора? И как государство может помочь переработчикам? Читайте в следующем материале проекта.