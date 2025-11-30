С самого детства кисть для Ольги БИБИК - продолжение руки. Все свободное время, когда не занята хлопотами в должности заведующей хозяйством в детском саду, она посвящает художественному вдохновению. Своими мыслями о творчестве художница поделилась с «НГ».

Ольга Бибик: «Моя задача - понять, увидеть, разглядеть, что хочет сказать природа»

- Ольга, как вы пришли к идее создавать картины именно из бересты?

- Это было давно, в 2005 году, но помню все, как вчера. Так как я проживаю в селе, мне очень знакомо, что такое дровник. Однажды пошла за дровами, гляжу - на земле небольшое полено лежит. Стала его рассматривать и увидела рисунок. Взяла я это полено интересное, в тот момент оно мне казалось таким необычным и волшебным, и домой принесла. Красками нарисовала на нем березу. Вернее, не нарисовала, а подчеркнула рисунок, который уже был задуман самой природой на полене. Затем покрыла его лаком. Мне понравилось. Решила, что буду заниматься художеством, работая или же «сотрудничая» с берестой.

Первая картина - 2005 год

- Что самое сложное в работе с данным материалом? Где берете его?

- Самым сложным является сбор материала. Как известно, кора с березы быстро отходит по весне, если быть точнее, то в мае. Если пропущу майский период, то потом нелегко придется - снимать с усилиями. Так вот, захожу я в березняк, в самую глубинку, чтобы не портить вид внешнего леса. Определяю, какой формат мне необходим, и с помощью верных помощников - молотка да топора - снимаю кору с березы.

Начало диалога с природой

- Сколько времени уходит на создание одной картины?

- Нет определенного времени. Один из основных процессов - положить бересту под пресс, чтобы выпрямить заготовку, иначе красивым изделие не получится. Для пресса использую тяжелый кирпич. После ее нужно установить в рамку. Рамки я также делаю сама. В пилорамочном цеху заранее заказываю рейки в сыром виде, сушу и вырезаю нужные размеры. Помогает мне в этом моя пила «Пчелка». Склеиваю и держу под прессом. Процесс занимает около суток. Картину же могу нарисовать за один вечер.

«Линии природы»

- Бывает ли, что материал диктует вам, какой будет сюжет? И влияет ли природа на вдохновение?

- Вопрос отвечает сам за себя. Мои картины, можно сказать, уже готовы, или иначе - готов набросок будущей иллюстрации. Рельеф бересты диктует все сам. Моя задача - понять, увидеть, разглядеть, что хочет сказать природа. Я мысленно расставляю все по своим местам, сюжет картины. Люблю природу, она - действительно вдохновение. Часто отправляюсь в путешествия по живописным уголкам нашей страны, стремлюсь запечатлеть в памяти все великолепие. Прогулки по лесам, озерным долинам и горным вершинам дарят незабываемые впечатления, пробуждают во мне желание выразить увиденное в творчестве.

«Дыхание леса»

- Используете традиционные приемы или все же добавляете современные элементы?

- И традиционные приемы, и современные элементы добавляю в свои картины. Из современных, например, блестки. Они порой нужны, для того, чтобы подчеркнуть картину. У меня много идей, связанных с моими работами: для создания глянцевых фрагментов можно использовать смолу, намек на современный дизайн с помощью кожи или джута, подсветка, чтобы работа жила в темноте, и множество другого. Я надеюсь, что со временем дойду до реализации своих планов в данном творческом пути.

«Снежная мелодия»

- Люди чаще воспринимают ваши картины как искусство или как сувенир?

- Признаться честно, у меня в наличии почти нет картин. Они находят отклик в сердцах многих, поэтому украшают стены чужих домов. Это занятие, требующее особого подхода и редкого таланта. Мои работы воспринимаются не только как искусство, но и как результат кропотливого ручного труда, ведь каждая деталь создается тончайшей кистью. Я думаю, мои картины - источник постоянного эстетического наслаждения. Береста - материал долговечный, практически вечный. Изделия из нее можно назвать и памятным сувениром, и произведением искусства. Такая работа гармонично вписывается в интерьер, а еще сохраняет тепло воспоминаний. Люди любят мои картины.

«Белое безмолвие»

- Можно ли считать бересту живым материалом, который сопротивляется художнику?

- Непременно, это живой материал. Капризный, который постоянно сопротивляется. Без усилий с ним не справиться. Помнится, в самом начале я рисовала картину, а только потом вставляла в рамку. Сложно было, так как береста скручивалась. Но сейчас у меня есть большой опыт, есть понимание между мной и материалом, а это самое важное в подобном виде мастерства. А вообще, могу работать с любым материалом. Сделать произведение искусства можно из чего угодно. Декоративные виды искусства мне также близки.

«Тишина в коре»

- Как думаете, переживет ли искусство из бересты моду и время?

- Я думаю, что нет. Все меняется в этом мире, но природа будет и останется устойчивым маяком красоты, как говорят нынче, «в тренде». Разве может преходящая мода конкурировать с извечным величием природы?

«Отголоски лета»

Фото автора