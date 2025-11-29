Жительница Лисаковска Лариса УКОЛОВА сообщила «НГ» о случае гибели голубя в доме №21 микрорайона №3. По её словам, жильцы дома закрыли вентиляционное отверстие сеткой, в котором ранее обитали птицы. В местном Instagram-паблике fox__town опубликована фотография, на которой видно, что одна из птиц запуталась и погибла.

В комментариях под постом лисаковчане осуждают действия жильцов, называя их жестоким обращением с животными. Такое же мнение высказала и Лариса Уколова:

- Никто не говорит, что сетки не нужны - наверное, нужны. Но не таким же способом! - возмущается она. - Сначала нужно было бы почистить кровлю, чердак, выгнать всех птиц, и только потом заделывать отверстия. А они что сделали? Живых птиц, птенцов обрекли на гибель и ещё говорят, что это не жестокое обращение. Как это назвать? В законе указано, что нельзя оставлять животное без еды и воды, так как это приведёт к неминуемой смерти. А тут что - самое настоящее уничтожение птиц!

Что говорят власти?

Подобный случай ранее произошёл и в Костанае. Тогда вентиляционные отверстия под крышей дома №32 по пр. Аль-Фараби, которые использовались птицами как гнездовья, были полностью закрыты во время ремонта облицовки.



В ответе на запрос «НГ» заместитель руководителя отдела ЖКХ Костаная Дияр АЙЖАРОВ пояснил, что ремонт кровли выполнялся в два этапа - демонтажном и монтажном:





- При демонтаже производилась чистка от птичьего помёта и мусора. В ходе монтажных работ предпринимались меры по отпугиванию птиц, чтобы не допустить их нахождения внутри конструкции, так как после завершения работ все пути проникновения были закрыты. Нахождение птиц под кровлей недопустимо: это приводит к антисанитарии, повреждению строительных материалов, засорению вентиляционных каналов, шуму и неприятным запахам.



В акимате также отметили, что жалоб от жильцов дома о наличии птенцов или птиц под кровлей в адрес заказчика работ не поступало.





Лариса Уколова напомнила, что ранее в Лисаковске уже случилась похожая ситуация, которой сообщала "НГ" - в подвалах многоэтажек закрывали вентиляционные отверстия, и внутри оказывались бездомные кошки, обречённые на гибель без воды и еды.

- У меня есть документы, по которым я работаю, есть определенные правила содержания многоквартирных жилых домов, - комментировал тогда ситуацию «НГ» директор ТОО «Центр коммунального сервиса»



Евгений ГОРБЕНКО. - При выполнении работ мы руководствовались указанием ПХО об утеплении подвалов, заделывая продухи монтажной пеной со стороны подвала, а также строительными нормами РК по технической эксплуатации и содержанию жилфонда. А именно ПР РК 1.04-22-2010... Я не убиваю кошек, я содержу здание в порядке.

Он добавил, что при этом, согласно пункту 8.2.4, технические двери в подвал должны быть закрыты на замок (ключи хранятся в организациях по содержанию жилфонда, у дворника, рабочих, проживающих в этих домах), о месте хранения ключей делается специальная надпись на двери. Из этого следует, что жильцы в любой момент могут получить ключ от подвала, а они утверждали совсем другое.



