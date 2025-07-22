По ее словам, голуби обустроили на чердаке гнезда с птенцами, которые еще не могут летать. И даже если взрослых птиц спугнул шум работ, маленькие остались внутри и погибают без доступа к пище.

- Все лето рабочие облицовку делают, - рассказывает Надежда НЕЧАЕВА о доме №32 по пр. Аль-Фараби. - Они замуровали входы на чердак, душники, притом вместе с птицами. Птицы прилетали и разбивались. У них там гнезда. Маленькие птенцы, не летающие, не улетят. Их мамки прилетают и их кормят. Все - они там погибают.

Часть вентиляционных отверстий, по словам Нечаевой, закрыли полностью, их сейчас уже не видно. Оставшиеся - прикрыли решетками.

- Рабочие их как душник оставили, но не для птиц. А что птицам делать? Где им зимовать? А летом? Летом у них выводок, у них там семья, - сокрушается Нечаева.

На разговоры об антисанитарии, связанной с голубями пенсионерка говорит:

- Я жила в Донецке 30 лет. Утром шла на работу - улицы чистые, их уже помыли. Здесь я 30 лет живу, ни одной поливальной машины я не увидела. Это нормально? А вот с этого надо начинать. Птицы, да, гадят. Везде во всем мире. Мыть надо всего навсего!

Нечаева прикормила птиц на балконе и знает их по именам:

- Скоро мне штраф прилетит, - говорит она. - Я считаю, что закон просто идиотский. Как можно было придумать штрафовать за кормление птиц? Говорят, есть специально отведенные места. Гляньте на наш двор. Есть тут место? Пусть отведут для начала.

Надежда Нечаева написала 3 сборника стихов, почти все посвящены теме наступающего на природу города.

- Но неумолимы градостроители, всему живому, эко - губители. Снесли и клены, и тополя. Нужна под офисы им земля, - зачитала она один из отрывков.

"НГ" готовит запрос в отдел ЖКХ, чтобы разобраться в ситуации.

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