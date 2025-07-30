Жительница дома № 32 по пр. Аль-Фараби Надежда НЕЧАЕВА сообщала "НГ", что запечатанные облицовкой вентиляционные отверстия под крышей служили птицам гнездами. Взрослые голуби могли улететь с началом ремонта, а не умеющие летать птенцы остались внутри.

В ответе на запрос "НГ" заместитель руководителя отдела ЖКХ Костаная Дияр АЙЖАРОВ сообщил, что ремонт кровли делали в два этапа: демонтажные и монтажные работы.

- При демонтажных работах осуществлялась чистка от птичьего помета и прочего мусора, - пояснил Айжанов. - В ходе проведения монтажных работ принимались меры по отпугиванию птиц с целью недопущения их нахождения внутри конструкции, поскольку по завершению работ все возможные пути проникновения были закрыты. Нахождение птиц под кровельной конструкцией недопустимо, поскольку это может повлечь за собой следующие негативные последствия: возникновение антисанитарных условий, повреждение строительных материалов (гнездование птиц может привести к засорению вентиляционных каналов), нарушение условий эксплуатации (присутствие птиц сопровождается шумом, неприятными запахами).

В акимате также отметили. что обращения жильцов данного дома о наличии птенцов, либо птиц внутри конструкции в адрес заказчика не поступало.

Напомним, что Надежда Нечаева в разговоре с корреспондентом "НГ" осуждала лишение голубей места для гнезд. Она считает, что уменьшать дискомфорт от флоры и фауны в городе нужно другими методами:

- Птицы, да, гадят. Везде во всем мире. Мыть надо всего навсего!







Нечаева выпустила три сборника стихов, и почти все посвящены теме городской агрессии, направленной против природы. Отрывок ее стихотворения из первого материала продолжат такие строки о выселении птиц из гнезд:

- Стою под деревом виноватая, на пятачке горячем асфальтовом. Готова пред птахою я извиниться за то, что негде ей поселиться.

Фото из архива "НГ"