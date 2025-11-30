Новости

Где будут отключать электричество в Костанае в первую неделю декабря

30 ноября 2025, 10:24 |  Государство

План работ Костанайской Горэлектросети с 1 по 6 декабря, сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В связи с плановыми работами на высоковольтных линиях и подстанциях в нескольких районах областного центра у абонентов временно будут отключать электроэнергию.


ТП–264 (работы на ВЛ)

с 1 по 5 декабря с 10:00 до 18:00

  • Магазин «Запчасти»,
  • «Голд Барс»,
  • «Asem Motors».

Частный сектор:

  • ул. Хакимжановой, 64-88, 19-23, 64/1-64/21,
  • ул. Кооперативная, 62-86, 86/2-86/8, 68/1-68/6, 78/1-78/78/9,
  • ул. Комарова, 15-33, 19/1-19/16,
  • ул. 5 Декабря, 70-90, 82/2-82/12, 19/11-19/20.

РП-КСМК (работы на ВЛ)

С 1 по 5 декабря с 10:00 до 17:30

  • дачи «Текстильщик»,
  • ИП Березовский,
  • ИП Снигирев.

ТП-ГорЖилСтрой (работы на ТП)

1 и 2 декабря с 09:00 до 20:00

  • Школа-сад «Уникум»,
  • детский сад «Солнышко»,
  • ГЭК "Экспресс",
  • магазин "Пятачок",
  • СТО по ул. Дощанова, 170 "А",
  • ТОО «АСК-компани».

Частный сектор:

  • ул. Б. Рубинштейна, 40-72, 64/2-64/9,
  • ул. Павлова, 162-177,
  • ул. Бородина, 63-83,
  • ул. Гоголя, 169-177.

ТП- 360 (работы на ТП)

2 и 3 декабря с 10:00 до 20:00

  • магазин «Сыйлык»,
  • ИП Сулейманова,
  • насосная.

Спальный сектор:

  • ул. Летунова, 95.

Частный сектор:

  • ул. Летунова, 105-168,
  • ул. Шаяхметова, 100-106,
  • ул. Амангельды, 163, 165,
  • ул. Пушкина, 152-184.

ТП-АЦК (промзона) (работы на ТП)

2 и 3 декабря с 07:00 до 19:00

  • ИП Ким,
  • ИП Полухин,
  • ИП Тетра,
  • ИП Бурдинская,
  • ИП Радченко,
  • ИП Саламатов,
  • ИП Алпамыс-групп,
  • ТОО «Ремпуть 2015»,
  • ГЭК-25,
  • ТОО «Мегамельпром»,
  • ТОО "Алекс",
  • ИП Болагак,
  • ИП Чемпалова,
  • ИП Нурмухамбетов,
  • ТОО "Нурсат",
  • магазин «Агромаркет»,
  • «Фурор-авто».

РП-13 (работы на ТП)

6 декабря  с 10:00 до 20:00

  • филиал НАО «Государственная корпорация «Правительства для граждан»,
  • ИП Исакова,
  • ТП Ватагина,
  • аптека «Магнит удачи».

Спальный сектор:

  • ул. Козыбаева, 98.

ТП – УК (промзона ул. Уральская) (работы на ВЛ)

2 декабря и 3 декабря с 10:00 до 14:00

  • филиал ТОО «Енбек – Костанай»,
  • РГУ «Учреждение № 40»,
  • ТОО «Агропромтрейд»,
  • ИП Стецюк,
  • химсклады.

 