План работ Костанайской Горэлектросети с 1 по 6 декабря, сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В связи с плановыми работами на высоковольтных линиях и подстанциях в нескольких районах областного центра у абонентов временно будут отключать электроэнергию.





ТП–264 (работы на ВЛ)

с 1 по 5 декабря с 10:00 до 18:00

Магазин «Запчасти»,

«Голд Барс»,

«Asem Motors».

Частный сектор:

ул. Хакимжановой, 64-88, 19-23, 64/1-64/21,

ул. Кооперативная, 62-86, 86/2-86/8, 68/1-68/6, 78/1-78/78/9,

ул. Комарова, 15-33, 19/1-19/16,

ул. 5 Декабря, 70-90, 82/2-82/12, 19/11-19/20.

РП-КСМК (работы на ВЛ)

С 1 по 5 декабря с 10:00 до 17:30

дачи «Текстильщик»,

ИП Березовский,

ИП Снигирев.

ТП-ГорЖилСтрой (работы на ТП)

1 и 2 декабря с 09:00 до 20:00

Школа-сад «Уникум»,

детский сад «Солнышко»,

ГЭК "Экспресс",

магазин "Пятачок",

СТО по ул. Дощанова, 170 "А",

ТОО «АСК-компани».

Частный сектор:

ул. Б. Рубинштейна, 40-72, 64/2-64/9,

ул. Павлова, 162-177,

ул. Бородина, 63-83,

ул. Гоголя, 169-177.

ТП- 360 (работы на ТП)

2 и 3 декабря с 10:00 до 20:00

магазин «Сыйлык»,

ИП Сулейманова,

насосная.

Спальный сектор:

ул. Летунова, 95.

Частный сектор:

ул. Летунова, 105-168,

ул. Шаяхметова, 100-106,

ул. Амангельды, 163, 165,

ул. Пушкина, 152-184.

ТП-АЦК (промзона) (работы на ТП)

2 и 3 декабря с 07:00 до 19:00

ИП Ким,

ИП Полухин,

ИП Тетра,

ИП Бурдинская,

ИП Радченко,

ИП Саламатов,

ИП Алпамыс-групп,

ТОО «Ремпуть 2015»,

ГЭК-25,

ТОО «Мегамельпром»,

ТОО "Алекс",

ИП Болагак,

ИП Чемпалова,

ИП Нурмухамбетов,

ТОО "Нурсат",

магазин «Агромаркет»,

«Фурор-авто».

РП-13 (работы на ТП)

6 декабря с 10:00 до 20:00

филиал НАО «Государственная корпорация «Правительства для граждан»,

ИП Исакова,

ТП Ватагина,

аптека «Магнит удачи».

Спальный сектор:

ул. Козыбаева, 98.