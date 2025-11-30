Где будут отключать электричество в Костанае в первую неделю декабря
План работ Костанайской Горэлектросети с 1 по 6 декабря, сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В связи с плановыми работами на высоковольтных линиях и подстанциях в нескольких районах областного центра у абонентов временно будут отключать электроэнергию.
ТП–264 (работы на ВЛ)
с 1 по 5 декабря с 10:00 до 18:00
- Магазин «Запчасти»,
- «Голд Барс»,
- «Asem Motors».
Частный сектор:
- ул. Хакимжановой, 64-88, 19-23, 64/1-64/21,
- ул. Кооперативная, 62-86, 86/2-86/8, 68/1-68/6, 78/1-78/78/9,
- ул. Комарова, 15-33, 19/1-19/16,
- ул. 5 Декабря, 70-90, 82/2-82/12, 19/11-19/20.
РП-КСМК (работы на ВЛ)
С 1 по 5 декабря с 10:00 до 17:30
- дачи «Текстильщик»,
- ИП Березовский,
- ИП Снигирев.
ТП-ГорЖилСтрой (работы на ТП)
1 и 2 декабря с 09:00 до 20:00
- Школа-сад «Уникум»,
- детский сад «Солнышко»,
- ГЭК "Экспресс",
- магазин "Пятачок",
- СТО по ул. Дощанова, 170 "А",
- ТОО «АСК-компани».
Частный сектор:
- ул. Б. Рубинштейна, 40-72, 64/2-64/9,
- ул. Павлова, 162-177,
- ул. Бородина, 63-83,
- ул. Гоголя, 169-177.
ТП- 360 (работы на ТП)
2 и 3 декабря с 10:00 до 20:00
- магазин «Сыйлык»,
- ИП Сулейманова,
- насосная.
Спальный сектор:
- ул. Летунова, 95.
Частный сектор:
- ул. Летунова, 105-168,
- ул. Шаяхметова, 100-106,
- ул. Амангельды, 163, 165,
- ул. Пушкина, 152-184.
ТП-АЦК (промзона) (работы на ТП)
2 и 3 декабря с 07:00 до 19:00
- ИП Ким,
- ИП Полухин,
- ИП Тетра,
- ИП Бурдинская,
- ИП Радченко,
- ИП Саламатов,
- ИП Алпамыс-групп,
- ТОО «Ремпуть 2015»,
- ГЭК-25,
- ТОО «Мегамельпром»,
- ТОО "Алекс",
- ИП Болагак,
- ИП Чемпалова,
- ИП Нурмухамбетов,
- ТОО "Нурсат",
- магазин «Агромаркет»,
- «Фурор-авто».
РП-13 (работы на ТП)
6 декабря с 10:00 до 20:00
- филиал НАО «Государственная корпорация «Правительства для граждан»,
- ИП Исакова,
- ТП Ватагина,
- аптека «Магнит удачи».
Спальный сектор:
- ул. Козыбаева, 98.
ТП – УК (промзона ул. Уральская) (работы на ВЛ)
2 декабря и 3 декабря с 10:00 до 14:00
- филиал ТОО «Енбек – Костанай»,
- РГУ «Учреждение № 40»,
- ТОО «Агропромтрейд»,
- ИП Стецюк,
- химсклады.
