По прогнозам синоптиков, в субботу, 29 ноября, ночью на севере и западе ожидается небольшой снег, днём переходящий в смешанные осадки, а также низовая метель, гололёд. На севере и востоке ночью и утром - туман.

В воскресенье, 30 ноября, на севере и западе ночью вновь снег, низовая метель, гололёд, днём снег с дождём. В понедельник, 1 декабря, на севере и западе ожидаются снег с дождём, низовая метель, гололёд. На севере, востоке и западе в воскресенье и понедельник – туман в ночные и утренние часы.

В Костанае в ближайшие три дня по прогнозу переменная облачность без осадков.

- В субботу ночью по области будет 1-6 градусов мороза, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана ЛЕМЕШКО. – Днём ожидаем 0…+5 °С. В воскресенье ночью термометры покажут 0…-5 °С, днём 0…+5 °С. В ночь на понедельник вновь будет 0…-5 °С, днём -3…+2 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -2…-4 °С, днём 0…+2 °С. В воскресенье: ночью -2…-4 °С, днём -0…-2 °С. В понедельник: ночью -2…-4 °С, днём 0…+2 °С.

В субботу ожидается юго-западный ветер скоростью 7-12 м/с, с усилениями на севере и востоке до 15-20 м/с. В воскресенье ветер будет юго-западный – южный скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на севере, западе и востоке области. В понедельник ветер сохранит скоростные характеристики, но сменит направление на северо-западное.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ