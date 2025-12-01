Какие налоги и отчёты казахстанцам нужно закрыть до конца года
1 декабря 2025, 13:57 | Государство
Гражданам советуют своевременно выполнить все обязательства для предотвращения начисления пени, передает informburo.kz. Для каждого налога установлены свои сроки. Подробный календарь подготовили сотрудники Департамента госдоходов Алматы.
15 декабря истекает срок сдачи следующих налоговых отчётностей:
- формы 400.00, 421.00 – декларация по акцизу и расчёт за структурные подразделения или объекты за август.
22 декабря:
- форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за ноябрь.
До 31 декабря нужно сдать:
- форму 101.02 – последний срок представления дополнительного расчёта сумм авансовых платежей по КПН за 2025 год.
Платежи к 22 декабря:
- НДС в ЕАЭС за ноябрь;
- акциз за ноябрь, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС.
25 декабря:
- КПН (корпоративный подоходный налог), авансовые платежи за декабрь;
- КПН, ИПН (индивидуальный подоходный налог), удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в ноябре;
- КПН, ИПН с доходов, выплаченных в ноябре;
- ИПН с доходов индивидуального предпринимателя, применяющего специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения, за ноябрь;
- текущие платежи по плате за использование радиочастотного спектра, за пользование земельными участками, за размещение наружной рекламы, за пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности, за предоставление междугородной и/или международной телефонной связи, а также сотовой связи;
- социальный налог, единый платёж, социальные отчисления, отчисления и взносы на ОСМС, ОПВ (обязательные пенсионные взносы), ОППВ (обязательные профессиональные пенсионные взносы), ОПВР (обязательные пенсионные взносы работодателя) за ноябрь.
