На официальном портале E-Qazyna сообщается, что предыдущие торги за объект по адресу ул. Мира, 24 не состоялись. Судя по всему, не нашлось ни одного претендента на покупку. Отдел финансов акимата Рудного объявил новые торги. Если раньше за трехэтажное здание и прилегающий к нему гараж просили 182,8 млн тенге, то теперь цену снизили до 127,9 млн тенге.

Фото с портала E-Qazyna

По-прежнему допускается продажа единственному участнику торгов. Покупатель должен восстановить здание и ввести его в эксплуатацию до 31 декабря 2026 года. До этого момента его нельзя перепродать или передать в доверительное управление.

До осени 2024 года в здании бывшей детской поликлиники располагался центр временной адаптации и детоксикации. Как пояснял «НГ» вр. и. о. руководителя отдела строительства Даурен Жакенов, решение о продаже принято «для оптимизации государственных активов, снижения расходов на содержание, использования вырученных средств для покрытия дефицита бюджета».

Жакенов также объяснял, что здание бывшей поликлиники не может быть использовано другими госорганами в их деятельности.

Отметим, что 5 ноября министр здравоохранения РК Акмарал АЛЬНАЗАРОВА на встрече с населением Рудного комментировала плачевное состояние действующей поликлиники, где элементарно нет лифта.

- Я так понимаю, это вопрос не одного дня, - цитирует министра портал ИА «Город». - Одной пристройкой лифта проблем не решить. Требуется новое здание. Есть типовые проекты, и если аким области согласует, поддержит нас, то можно будет типовой проект привязывать к местности, выделить средства. А мы в 2026 году уже будем защищать, перед премьер-министром поднимать вопрос строительства.

ИА «Город» тогда же сообщило, что власти Рудного уже поднимали вопрос высокой загруженности городских поликлиник. И было анонсировано строительство поликлиники в 39 квартале, но за счет средств частных инвесторов. Насколько известно "НГ", поднимается вопрос и о необходимости построить в Рудном отдельное здание травмункта, чтобы обеспечить в полной мере нужды горожан. Но ни в ходе встречи министра здравоохранения с рудничанами, ни на встрече акима области с населением, которая тоже прошла 5 ноября, эти моменты публично озвучены не были.