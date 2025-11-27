Объявление о торгах за здание по ул. Мира, 24 появилось на официальном портале E-Qazyna. Стартовая цена - 182,8 млн тенге. Отмечается, что продажа состоится, даже если поступит только одна заявка. Торги назначенцы на 28 ноября. Претенденты также должны внести гарантийный взнос в размере 27,4 млн тенге.

Потенциальному покупателю придется потратить куда больше 182 млн, так как бывший медвытрезвитель, судя по фотографиям, требует большого ремонта. Трехэтажное здание и гараж к нему построили еще в 1963 году.

В техническом заключение указано, что состояние несущих строительных конструкций находятся в удовлетворительном состоянии. Однако отдел строительства в этом же документе приводит целый ряд рекомендаций по капитальному ремонту - от замены деревянной конструкции кровли до ремонта системы водоснабжения.

При этом продавец обозначил тендерное условие:

- Восстановить объекты с возможностью перепрофилирования и ввести в эксплуатацию до 31 декабря 2026 года (акт ввода в эксплуатацию, с регистрацией в регистрирующем органе, в соответствии с законодательными нормами РК). Не допускается совершение сделок (перепродажа, залог, передача в управление и др.) до выполнения тендерных условий.

До осени 2025 года в здании бывшей детской поликлиники располагался рудненский центр временной адаптации и детоксикации. В сентябре он переехал на ул. Сеченова. Портал ИА «Город» писал:

«Изначально за счет площадей планировалось расширить поликлинику, затем рассматривался вариант размещения здесь медицинского колледжа. В любом случае, здание будет отремонтировано – проектно-сметная документация уже разработана, и в перспективе вопрос о его назначении будет решен совместно с акиматом».





Бывший руководитель управления здравоохранения Костанайской области Данияр ДЖАНДАЕВ сообщал «НГ» в январе 2025 года, что вопрос открытия медицинского колледжа в Рудном в настоящее время не стоит, а здание передадут на баланс местного акимата.

«НГ» послала запрос акиму Рудного Виктору Ионенко с просьбой прокомментировать предстоящие торги. В частности, мы спрашивали - неужели это здание нельзя никак использовать для государственных учреждений? Ответил вр. и.о. руководителя отдела строительства Рудного Даурен ЖАКЕНОВ. Из его ответа следует, что никому оно не приглянулось. Жакенов опроверг информацию о том, что государство разрабатывало ПСД на ремонт здания.

- Решение о продаже здания принято - для оптимизации государственных активов, снижения расходов на содержание, использования вырученных средств для покрытия дефицита бюджета, - сообщается в ответе на запрос. - Оценка недвижимого имущества заказана отделом финансов акимата Рудного и проведена в установленном порядке лицензируемым оценщиком ИП RIZAR. Стоимость проведенной оценки составила 150 000 тенге. Оценка имущества проведена для проведения аукциона в деятельности государственных и юридических лиц с участием государства, подведомственных акимату Рудного. По результатам рассмотрения установлено что указанное имущество не может использовано в их деятельности.

На сайте E-Qazyna мы обнаружили, что до медвытрезвителя рудненский отдел финансов таким же способом выставлял на торги пустующую многоэтажку по адресу ул. Ленина, 213 "Б". Изначально здание продавали за 446,5 млн тенге. Первый раз его на торги выставили июле 2025 года. Торги 5 раз проваливались. Лишь на шестой раз тендер состоялся. Здание продали за 223,2 млн тенге.