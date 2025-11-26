Парламент окончательно утвердил трёхлетний бюджет Казахстана. Это главный финансовый документ страны, где прописано, какие будут доходы и расходы с 2026-го по 2028 год, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

Немного контекста

Неделю назад Сенат рассмотрел принятый Мажилисом закон о трёхлетнем бюджете, но не одобрил часть его статей и вернул документ на доработку. Сенаторы предложили 76 поправок. В основном они касались уточнения сумм — увеличения или уменьшения финансирования ведомств — либо корректировки расходов на отдельные программы.

К примеру, депутаты предлагали выделить больше денег на развитие систем теплоснабжения – 37 миллиардов тенге (вместо запланированных в 2026 году 9 миллиардов). А на водные ресурсы отправить 8 миллиардов тенге (вместо запланированных 2 миллиардов).

Сегодня депутаты Мажилиса согласились с предложенными изменениями. Теперь закон направят на подпись Президенту.

Какими будут доходы и расходы

В документе указано, что каждый год государство будет тратить всё больше – примерно плюс 1 триллион тенге ежегодно. Расходы будут следующими:

2026 год – 27,7 триллиона тенге;

2027 год – 28,7 триллиона тенге;

2028 год – 29,7 триллиона тенге.

Но зарабатываем мы меньше, чем тратим. Доходы страны (без учёта трансфертов) будут вот такие:

2026 год – 19,2 триллиона тенге;

2027 год – 21,2 триллиона тенге;

2028 год – 23,2 триллиона тенге.

То есть каждый год расходы будут опережать доходы на несколько триллионов тенге. Бюджет будет закрывать эту разницу за счёт трансфертов и других источников.

Напомним, что гарантированный перевод из Национального фонда в бюджет страны на 2026–2028 годы составит по 2,7 триллиона тенге каждый год.

Откуда страна берет деньги

Большая часть бюджета – это наши налоги. Их платят все: люди, бизнес, компании. Например:

вы получаете зарплату – часть уходит в бюджет в виде налогов;

когда покупаете товары – в цене уже заложен налог на добавленную стоимость - НДС;

бизнес платит корпоративные налоги.

К примеру, даже при регистрации авто или продаже квартиры взимается сбор – эти деньги также уходят в бюджет. В итоге около 80 процентов всех денег в бюджете – это именно налоговые поступления.

Государство собирает их в "общий кошелёк" и далее распоряжается, направляя на пенсии, пособия, оплату обучения в школах, медицину, зарплаты бюджетников и многое другое.

МРП и минимальная зарплата

Также в проекте бюджета определяются ключевые показатели – МРП, минимальная зарплата, прожиточный минимум. От них считают, какими будут пенсии, пособия, штрафы и другие выплаты.

Их утвердили такими:

Про государственный долг

С 2026 по 2028 год государственный долг Казахстана будет нарастать. Причина – "необходимость финансирования социальных и инфраструктурных расходов, а также сдерживания инфляционного давления".

Прогнозные показатели государственного долга следующие: