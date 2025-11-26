Парламент утвердил трёхлетний бюджет: что нужно знать казахстанцам
Парламент окончательно утвердил трёхлетний бюджет Казахстана. Это главный финансовый документ страны, где прописано, какие будут доходы и расходы с 2026-го по 2028 год, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.
Фото:depositphotos.com
Немного контекста
Неделю назад Сенат рассмотрел принятый Мажилисом закон о трёхлетнем бюджете, но не одобрил часть его статей и вернул документ на доработку. Сенаторы предложили 76 поправок. В основном они касались уточнения сумм — увеличения или уменьшения финансирования ведомств — либо корректировки расходов на отдельные программы.
К примеру, депутаты предлагали выделить больше денег на развитие систем теплоснабжения – 37 миллиардов тенге (вместо запланированных в 2026 году 9 миллиардов). А на водные ресурсы отправить 8 миллиардов тенге (вместо запланированных 2 миллиардов).
Сегодня депутаты Мажилиса согласились с предложенными изменениями. Теперь закон направят на подпись Президенту.
Какими будут доходы и расходы
В документе указано, что каждый год государство будет тратить всё больше – примерно плюс 1 триллион тенге ежегодно. Расходы будут следующими:
- 2026 год – 27,7 триллиона тенге;
- 2027 год – 28,7 триллиона тенге;
- 2028 год – 29,7 триллиона тенге.
Но зарабатываем мы меньше, чем тратим. Доходы страны (без учёта трансфертов) будут вот такие:
- 2026 год – 19,2 триллиона тенге;
- 2027 год – 21,2 триллиона тенге;
- 2028 год – 23,2 триллиона тенге.
То есть каждый год расходы будут опережать доходы на несколько триллионов тенге. Бюджет будет закрывать эту разницу за счёт трансфертов и других источников.
Напомним, что гарантированный перевод из Национального фонда в бюджет страны на 2026–2028 годы составит по 2,7 триллиона тенге каждый год.
Откуда страна берет деньги
Большая часть бюджета – это наши налоги. Их платят все: люди, бизнес, компании. Например:
- вы получаете зарплату – часть уходит в бюджет в виде налогов;
- когда покупаете товары – в цене уже заложен налог на добавленную стоимость - НДС;
- бизнес платит корпоративные налоги.
К примеру, даже при регистрации авто или продаже квартиры взимается сбор – эти деньги также уходят в бюджет. В итоге около 80 процентов всех денег в бюджете – это именно налоговые поступления.
Государство собирает их в "общий кошелёк" и далее распоряжается, направляя на пенсии, пособия, оплату обучения в школах, медицину, зарплаты бюджетников и многое другое.
МРП и минимальная зарплата
Также в проекте бюджета определяются ключевые показатели – МРП, минимальная зарплата, прожиточный минимум. От них считают, какими будут пенсии, пособия, штрафы и другие выплаты.
Их утвердили такими:
Про государственный долг
С 2026 по 2028 год государственный долг Казахстана будет нарастать. Причина – "необходимость финансирования социальных и инфраструктурных расходов, а также сдерживания инфляционного давления".
Прогнозные показатели государственного долга следующие:
- 2026 год – 46,4 триллиона тенге;
- 2027 год – 52,5 триллиона тенге;
- 2028 год – 57,5 триллиона тенге
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.