Об этом аким города сообщил на встрече акима области с населением 21 ноября. Это будет четвертая попытка сделать из болота, в которое превратился когда-то любимый рыбаками водоем, во что-то путное. Аким Костаная речь вел о парковой зоне.

Несмотря на попытки облагородить "Тарелочку", в 2022 году озеро было заросшим / Фото из архива "НГ"

Строительство многоэтажек микрорайона Аэропорт вокруг Тарелочки стало для водоема началом конца. Озерко с искуроченными тяжелой техникой берегами пересыхало и зарастало. Кстати, были проектировщики, которые вообще предлагали его засыпать. Идея все-таки не прошла. Городская власть не переставала убеждать народ в том, что настроена провести расчистку и вписать Тарелочку в ландшафт жилой зоны, сделав частью красивого парка, даже с водными аттракционами.

В январе 2020 года на встрече с населением тогдашнего акима Костаная Кайрата АХМЕТОВА обеспокоенные жители микрорайона спрашивали, когда же обустроят парковую зону. Аким отвечал, что понимает желание людей сохранить водоем, что действительно существует проект места отдыха вокруг него стоимостью 506 млн тенге и он пока не устарел...

Некоторые работы по благоустройству на Тарелочке были выполнены: сделали пирс, поставили фонарные стойки, разметили неподалеку детскую площадку, но сам водоем не чистили, он заиливался, зарастал.

Фото Олега ПАКА

- Озером Тарелочка занималось областное управление природоохраны. Два конкурса им было проведено. Оба подрядчика неудачные, - сказал 21 ноября 2025 года на встрече с горожанами аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Мы (городская власть - «НГ») приняли решение действовать, используя привлеченные средства. Начнем в ближайшее время. Закончим к 14 апреля очистку озера. Зеркало воды там площадью 4,2 га. Планируем сделать достойный парк, поменяем детские площадки, спортивные, посадим деревья.

Дело не только в заботе о рекреационных пространствах. Этот небольшой водоем нужен микрорайону для поддержания приемлемого гидрологического режима.

- В микрорайоне Аэропорт в этом году провели ремонт ливневой насосной станции, также реализован проект по строительству дренажной системы, который позволяет контролировать уровень грунтовых вод и защитить от подтопления 8 многоквартирных жилых домов. Вся вода направляется в озеро Тарелочка, - объяснял Жундубаев. - Мы недавно были там. Эффект есть. Весной, конечно, будет главный экзамен.