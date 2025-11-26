Фото: t.me/mazhilis_kz

Что произошло

Депутаты мажилиса всё ещё работают над законопроектом, который легализует обязательную эвтаназию бродячих собак в Казахстане. Первоначально предлагалось содержать отловленных животных в приютах в течение 15 дней, чтобы дать им шанс найти нового хозяина. Однако теперь этот срок сокращён до пяти дней – по мнению депутатов, "это дешевле".

Один из главных лоббистов инициативы – мажилисмен Едил Жанбыршин – выступил в прямом эфире в Intagram с целым рядом спорных заявлений в поддержку законопроекта. В пример он привёл Турцию, Финляндию и Норвегию, однако в этих странах либо действуют строгие гуманные меры регулирования численности животных, либо сами жители выступают резко против принятых жёстких норм.

Детали

Едил Жанбыршин отметил, что на протяжении нескольких лет получал жалобы именно на бродячих собак, нападавших на людей. По официальным данным, которые привёл мажилисмен, в Казахстане за год фиксируют примерно 38 тысяч случаев нападения собак на людей, то есть 100 человек ежедневно становятся жертвой бродячих животных. Поэтому, заверил Едил Жанбыршин, законопроект создан для того, чтобы повысить ответственность хозяев за своих животных и регулировать численность бродячих собак.

"Опыт других стран"

"Мы изучили опыт других стран при разработке законопроекта. Если я правильно помню, посмотрели, как решают эту проблему в 38 странах. Есть несколько механизмов. Первое – эвтаназия, второе – сделать вакцинацию, стерилизацию и снова освободить, третье – просто содержать. Но многие развитые страны, такие как Франция, Япония, некоторые штаты США, Великобритания, выбрали эвтаназию", – сообщил депутат.

После принятия норм, если собака агрессивная или болеет неизлечимой болезнью, её усыпят сразу после отлова. А вот бездомных собак хотели держать до 15 дней, чтобы у граждан была возможность их забрать. Но, по мнению депутатов, это слишком долго.

"Во время обсуждения в рабочей группе депутаты предложили уменьшить срок содержания, так как 15 дней – это много, из бюджета уйдёт много денег. Предложили норму до пяти дней, её приняли", – рассказал Едил Жанбыршин, добавив, что спустя пять дней животных будут усыплять.

При этом он отметил, что если у животного есть хозяин, то его будут содержать до 60 дней. В течение этого периода владелец собаки может забрать её или отказаться от животного. Связываться с хозяином питомца планируют через данные в чипе.

Что делают в других странах

По словам Едила Жанбыршина, в Турции есть проблемы с уличными собаками.

"Например, в Турции собак выпускают на улицу. Наши оппоненты часто ставят нам в пример Турцию. Там около 5 млн бродячих собак. По данным ВОЗ, Турция считается страной, подверженной заболеванию бешенством", – сказал депутат.

Примечательно, что депутат посоветовал казахстанским зоозащитникам направить свою активность не на отечественных законодателей, а на европейские страны, утверждая, что там, по его мнению, законы об обращении с животными "ещё хуже".

"Например, Норвегия, Финляндия. Если из России к ним переходят бродячие собаки, их сразу отстреливают, без никаких разговоров, не впускают. Поэтому зоозащитники же поднимают у нас эти вопросы. Пусть идут и высказывают претензии этим государствам", – сказал Едил Жанбыршин.

Между тем

В Турции действительно в 2024 году приняли закон о борьбе с бродячими животными. Защитники животных называют его "законом о массовых убийствах", сообщает Euronews. После его принятия многие граждане выразили свой протест.

Протесты в Турции против законопроекта об убийстве бездомных животных / Фото: ANKA

Закон обязывает муниципалитеты собирать бездомных собак и помещать их в приюты для вакцинации и стерилизации, а потом уже предлагать желающим их забрать домой. Собаки, которые неизлечимо больны или представляют опасность для здоровья людей, подлежат эвтаназии.

По мнению ветеринаров и защитников животных, принятие изменений в закон о защите животных – это попытка турецких властей убрать с улиц всех бродячих собак, пишет Deutsche Welle.

Президент турецкого союза ветеринаров Мурат Арслан считает, что истребление бездомных животных не является решением проблемы. Он выступает за то, чтобы медицинским способом лишать животных, у которых нет хозяев, возможности производить потомство. Тем временем почти четверть всех бродячих собак в Турции уже стерилизована.

"В мире нет ни одной страны, которая решала бы проблему, убивая животных", – подчеркнул Мурат Арслан.

При этом у самих турков отношение к уличным животным принципиально иное. В том же Стамбуле уличных кошек не считают проблемой – их воспринимают как часть городской экосистемы. Местные жители называют их не "бездомными", а "нашими уличными кошками". Животные свободно живут на улицах, в мечетях, музеях, кафе и парках, и это считается нормой городской среды.

Что происходит в Норвегии и Финляндии

Примечательно, что именно в этих странах практически нет бездомных животных благодаря строгим законам. По информации из открытых источников, в Норвегии могут провести процедуру эвтаназии для животных только в том случае, если животное тяжело болеет или опасно для окружающих. В Финляндии тоже усыпляют только тяжело больных животных.

Норвегия очень серьёзно относится к правам животных, применяя одни из самых строгих законов о защите животных в Европе, сообщает Norway Today. Эти законы защищают домашних питомцев от жестокого обращения и пренебрежения, обеспечивают им надлежащий уход, и регулируют, как владельцы должны с ними обращаться. Нарушение этих правил может привести к крупным штрафам или даже бессрочному запрету на владение животными.

У животного должны быть чип, официальная регистрация, доступ к еде, воде, всем необходимым медицинским процедурам и социализация. Похожие законы есть и в Финляндии.

Контекст

С марта 2024 года в мажилисе обсуждается законопроект, предусматривающий изменение порядка обращения с бездомными животными. Разработчики предлагают усыплять попавших в отлов собак: в течение пяти дней – бродячих, в течение 60 дней – безнадзорных. Бродячими собаками будут считать тех, что не имеют каких-либо опознавательных знаков вроде чипов или ошейников. Большинство депутатов, участвующих в обсуждении, поддерживают идею усыпления отловленных на улицах животных.

КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ АЛЬТЕРНАТИВЫ

Ранее Ольга Ченцова, основатель комитета Animal Law, прокомментировала предлагаемые депутатами поправки. По её словам, если разрешить усыплять животных, большинство из них будут уничтожены, так как на практике их почти никто из службы отлова не забирает.

Отказ от программы ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск) нелогичен, так как в некоторых регионах она уже показала хорошие результаты при поддержке волонтёров.

Депутаты также предлагали отказаться от бесплатной вакцинации животных от бешенства за счёт государства – мол, это слишком дорого.

Ченцова рассказала о возможных альтернативных вариантах решения проблемы.

Вот её тезисы: